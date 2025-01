Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9ae7018a-a774-4658-a87b-1b23b1d586f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn kiadott listán olyan nevek szerepelnek, mint Anthony Fauci, a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének korábbi vezetője, aki közellenségnek számít az amerikai jobbszél szemében, a Trumpot fasisztának nevező Mark Milley egykori vezérkari főnök és Liz Cheney, aki a Republikánus Párton belüli anti-MAGA ellenzék egyik vezetője volt.","shortLead":"A hétfőn kiadott listán olyan nevek szerepelnek, mint Anthony Fauci, a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek...","id":"20250120_donald-trump-joe-biden-megelolegezett-kegyelem-fauci-milley-cheney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae7018a-a774-4658-a87b-1b23b1d586f0.jpg","index":0,"item":"9afd53c5-8de6-4d58-9a6e-5e1ac452f8eb","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_donald-trump-joe-biden-megelolegezett-kegyelem-fauci-milley-cheney","timestamp":"2025. január. 20. 14:43","title":"Többeknek is megelőlegezett kegyelmet adott Joe Biden, így védve őket Trump bosszújától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146cd2d8-a973-4ff5-891a-f797ea81b43a","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A párizsi olimpián meg tudta nehezíteni a házigazdák dolgát a csapat, a vb középdöntőjének első meccsén viszont végig hátrányban játszott, és hét góllal kapott ki. ","shortLead":"A párizsi olimpián meg tudta nehezíteni a házigazdák dolgát a csapat, a vb középdöntőjének első meccsén viszont végig...","id":"20250121_kezilabda-vilagbajnoksag-kozepdonto-magyar-valogatott-franciaorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/146cd2d8-a973-4ff5-891a-f797ea81b43a.jpg","index":0,"item":"687c7c03-ae59-4520-ba15-8e8046ce2da8","keywords":null,"link":"/sport/20250121_kezilabda-vilagbajnoksag-kozepdonto-magyar-valogatott-franciaorszag-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 22:34","title":"Kézilabda-vb: Nagyon távol volt a bravúrtól a franciák ellen a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek az Instagramon, a cég pedig már dolgozik a probléma elhárításán. Rövid időn belül ez már a második ilyen korlátozás.","shortLead":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek...","id":"20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"e64df512-e7ca-4a96-b5a6-b064beb637bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","timestamp":"2025. január. 22. 09:27","title":"Blokkolta a politikai hashtageket az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hatályos jogszabályok szerint ugyanis Budapesten legfeljebb 90 méteres épületeket lehet építeni.","shortLead":"A hatályos jogszabályok szerint ugyanis Budapesten legfeljebb 90 méteres épületeket lehet építeni.","id":"20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-lazar-janos-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e.jpg","index":0,"item":"bc844c59-3d36-42b4-a0a6-0bb912737062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-lazar-janos-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium","timestamp":"2025. január. 20. 16:52","title":"Lázár János minisztériuma nem támogatja 500 méteres felhőkarcolók építését Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, de világszerte is veszélyes precedenst teremthet, ami a Biden-kormányzat utolsó hétvégéjén történt. A TikTok elsötétítése mellett az is kérdéseket vet fel, ami a tiltás hozadéka lett. A megmentő szerepében Donald Trump tetszeleg – aki első elnöksége idején elkezdte pedzegetni a betiltást.","shortLead":"Az Egyesült Államokban, de világszerte is veszélyes precedenst teremthet, ami a Biden-kormányzat utolsó hétvégéjén...","id":"20250121_hvg-tiktok-betiltas-haladek-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"ff7f2e36-9eb6-4285-8c0b-2d560f3dd519","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-tiktok-betiltas-haladek-trump","timestamp":"2025. január. 21. 07:00","title":"Mi baj lehet abból, hogy betiltják a TikTokot, még akkor is, ha órákkal később visszaengedik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen túlmelegedhetnek.","shortLead":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen...","id":"20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94.jpg","index":0,"item":"66fae739-2606-435f-bcec-8c4a29b94855","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","timestamp":"2025. január. 21. 10:02","title":"Hétköznapi kínai akkutechnológiát ellenőrzött a fogyasztóvédelem, mindent kivonatnak a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e17410-9f84-4875-bd90-ff65b15073b8","c_author":"Szomolányi Katalin","category":"360","description":"A feszültségekkel teli világban ma olyan vállalatvezetőkre van szükség, akik a szabályozást mankóként használják ahhoz, hogy a vállalat egészét és érdekeltjeinek életét javítsák. Ehhez ad pár tanácsot szerzőnk, akivel közösen készül a HVG ESG Top 40 listája is.","shortLead":"A feszültségekkel teli világban ma olyan vállalatvezetőkre van szükség, akik a szabályozást mankóként használják ahhoz...","id":"20250120_fenntarthato-fejlodes-2025-szomolanyi-katalin-hvg-esg-top-40","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11e17410-9f84-4875-bd90-ff65b15073b8.jpg","index":0,"item":"604d1155-dcbe-473b-9658-b739bc553a77","keywords":null,"link":"/360/20250120_fenntarthato-fejlodes-2025-szomolanyi-katalin-hvg-esg-top-40","timestamp":"2025. január. 20. 17:30","title":"Öt tanács vállalatvezetőknek, hogy megmenthessük a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaszias időre lehet majd számítani a Dunántúlon. ","shortLead":"Tavaszias időre lehet majd számítani a Dunántúlon. ","id":"20250121_idojaras-hidegparna-melegedes-tavaszias-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb.jpg","index":0,"item":"b4b2a641-f75c-481b-9470-9a24a6f8c7d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_idojaras-hidegparna-melegedes-tavaszias-ido","timestamp":"2025. január. 21. 16:21","title":"Csütörtökön akár 15 Celsius-fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]