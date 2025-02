Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szemtanúk elmondása szerint recsegő hangot hallottak, mintha egy elektronikus eszköz égett volna.","shortLead":"A szemtanúk elmondása szerint recsegő hangot hallottak, mintha egy elektronikus eszköz égett volna.","id":"20250130_akkumulator-okozhatta-a-tuzet-a-del-koreai-utasszallito-gepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685.jpg","index":0,"item":"ae9d9de2-0511-468f-a906-758ccd5cfc4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_akkumulator-okozhatta-a-tuzet-a-del-koreai-utasszallito-gepen","timestamp":"2025. január. 30. 19:41","title":"Hordozható akkumulátor okozhatta a tüzet a dél-koreai utasszállító repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79f69d2-3a77-4404-9b4d-a9fce2515d80","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250131_Marabu-Feknyuz-Igy-hazudnak-mindenrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a79f69d2-3a77-4404-9b4d-a9fce2515d80.jpg","index":0,"item":"eb898dcf-2f41-4f4e-80f4-337e6e8bc4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Marabu-Feknyuz-Igy-hazudnak-mindenrol","timestamp":"2025. január. 31. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Így hazudnak mindenről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő elképzelés nem egyezik a helyiekével. Gazdák alól kihúzott első osztályú termőföldek, rengeteg bizonytalanság, illetve a környezetszennyezéstől való félelem jellemzi a beruházást. Már ha megvalósul.","shortLead":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő...","id":"20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52.jpg","index":0,"item":"073906d4-a096-4eab-b565-203555a98b84","keywords":null,"link":"/360/20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","timestamp":"2025. január. 31. 06:30","title":"Nem tudni, mi épül, mégis kihúzzák a legjobb földeket a gazdák alól a Pécs mellé tervezett gigantikus ipari park miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc1a6eb-129f-4442-8eee-9ffdacdbbfbc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az öt nyelven beszélő svájci ügyvéd jó kapcsolatokat ápolt azzal az azóta eltűnt brit akadémikussal, akit Donald Trump és Oroszország összekötőjeként emlegettek.","shortLead":"Az öt nyelven beszélő svájci ügyvéd jó kapcsolatokat ápolt azzal az azóta eltűnt brit akadémikussal, akit Donald Trump...","id":"20250131_hvg-Claus-Stephan-Roh-Inchdrewer-baroja-uzletviteli-tanacsadas-Budapesten-orosz-kapcsolatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc1a6eb-129f-4442-8eee-9ffdacdbbfbc.jpg","index":0,"item":"9c1fd936-2987-4b5a-a71d-3313907cd251","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-Claus-Stephan-Roh-Inchdrewer-baroja-uzletviteli-tanacsadas-Budapesten-orosz-kapcsolatok","timestamp":"2025. január. 31. 12:15","title":"Ha a skóciai Inchdrewer bárójától kérne üzletviteli tanácsot, immár Budapesten is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök nevét a Metropol dobta be néhány nappal korábban, mint aki az egykori cége révén Karácsony Gergellyel közösen próbálta megszerezni a Rákosrendezőt.","shortLead":"A volt miniszterelnök nevét a Metropol dobta be néhány nappal korábban, mint aki az egykori cége révén Karácsony...","id":"20250131_bajnai-gordon-wallis-mini-dubaj-rakosrendezo-beruhazas-kormanymedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"2a48b5da-1cbf-43d4-af6c-f9961e7b2ef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_bajnai-gordon-wallis-mini-dubaj-rakosrendezo-beruhazas-kormanymedia","timestamp":"2025. január. 31. 11:54","title":"Bajnai Gordon: Semmi közöm a rákosrendezői beruházáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdb0962-4c42-4157-b299-0bc434cc4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly októberi tizenkettő után Lázár János most újabb Makovecz Imre-alkotásokat, -épületeket és -építményeket tervez kiemelt műemlékké nyilvánítani Budapesttől Csengeren át Makóig.","shortLead":"A tavaly októberi tizenkettő után Lázár János most újabb Makovecz Imre-alkotásokat, -épületeket és -építményeket tervez...","id":"20250131_makovecz-imre-epuletek-felcsut-akademia-kollegium-muemlek-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebdb0962-4c42-4157-b299-0bc434cc4dfa.jpg","index":0,"item":"8732f01d-78c3-4572-96b7-f4a71cc965b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_makovecz-imre-epuletek-felcsut-akademia-kollegium-muemlek-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 31. 12:48","title":"Újabb Makovecz-épületeket minősítenek műemlékké, köztük a felcsúti fociakadémia kollégiumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érkeznek az állampapírok utáni kifizetések, ez pedig láthatóan egyre jobban foglalkoztatja az embereket.","shortLead":"Érkeznek az állampapírok utáni kifizetések, ez pedig láthatóan egyre jobban foglalkoztatja az embereket.","id":"20250130_google-trends-nagy-marton-allampapir-kamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"dd04b2aa-7960-4652-af70-663a0b4e03a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_google-trends-nagy-marton-allampapir-kamatok","timestamp":"2025. január. 30. 15:43","title":"Már látszik, mennyire érdekli a magyarokat az őrület, amit Nagy Márton ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7cadfc-b921-4204-ae9d-88117f7c71fe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyanú kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, mindkettejüket őrizetbe vették.","shortLead":"A gyanú kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, mindkettejüket őrizetbe vették.","id":"20250130_Orizetbe-vettek-ket-orvost-akik-titokban-nematalakito-muteteket-vegeztek-a-kiskunhalasi-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7cadfc-b921-4204-ae9d-88117f7c71fe.jpg","index":0,"item":"d9d88ab1-dd5e-4c5d-a180-e2681b77e33d","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Orizetbe-vettek-ket-orvost-akik-titokban-nematalakito-muteteket-vegeztek-a-kiskunhalasi-korhazban","timestamp":"2025. január. 30. 14:11","title":"Őrizetbe vettek két orvost, akik titokban nemátalakító műtéteket végeztek a kiskunhalasi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]