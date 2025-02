Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","shortLead":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","id":"20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423.jpg","index":0,"item":"df8c9247-b952-4261-a3a3-e8b50e6851b3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","timestamp":"2025. február. 08. 05:01","title":"A két vaginával született nő válaszolt a leggyakoribb kérdésekre, amiket kapni szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti dokumentumfilmeket készítő producer legújabb sorozatában, amely Tucker Carlson platformján jelent meg.","shortLead":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti...","id":"20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7.jpg","index":0,"item":"ebfffe8e-5442-47fd-9523-fcbe3587a949","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 11:22","title":"Kreml-közeli orosz propagandafilmestől kapott honoráriumot Trump FBI-igazgatójelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Habár észszerű lépés, nem küszöböli ki a kormányközeli üzleti körök további gazdagítását, hogy Nagy Márton egy kalap alá vette az állami százmilliárdokból feltöltött kockázatitőke-alapokat.","shortLead":"Habár észszerű lépés, nem küszöböli ki a kormányközeli üzleti körök további gazdagítását, hogy Nagy Márton egy kalap...","id":"20250208_hvg-nemzeti-tokeholding-focus-ventures-mfb-magantokealap-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988.jpg","index":0,"item":"89cf6c6f-3610-4809-909e-0170c6bf26eb","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-nemzeti-tokeholding-focus-ventures-mfb-magantokealap-nagy-marton","timestamp":"2025. február. 08. 08:15","title":"Az állami pénzekkel felpumpált tőkealapok összevonásával is a nemzeti oligarchák jártak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fcc0b9-651e-4fd4-b679-bc524ca3014f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Olcsó orosz energia, korlátlan hozzáférés a kínai piachoz, amerikai biztonsági garancia – Paolo Gentiloni, az előző Európai Bizottság gazdasági biztosa, Olaszország korábbi miniszterelnöke szerint ez a három pillér fűtötte az elmúlt évek optimizmusát Európa jövőjével kapcsolatban, mára azonban kiderült, hogy ezek illúziók voltak.","shortLead":"Olcsó orosz energia, korlátlan hozzáférés a kínai piachoz, amerikai biztonsági garancia – Paolo Gentiloni, az előző...","id":"20250208_paolo-gentiloni-europai-unio-europai-bizottsag-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fcc0b9-651e-4fd4-b679-bc524ca3014f.jpg","index":0,"item":"99890391-9e99-4b4f-b5b8-b51e5db4417d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250208_paolo-gentiloni-europai-unio-europai-bizottsag-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 11:00","title":"Paolo Gentiloni volt EU-biztos: A kereskedelmi feszültség garantált, a kereskedelmi háború nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók 10 éve dolgoznak azon, hogy megmentsék a sárgafoltos folyami teknőst a kihalástól. Az elmúlt egy évtizedben már több mint 70 ezer fiatal példányt telepítettek a folyókba.","shortLead":"Brazil kutatók 10 éve dolgoznak azon, hogy megmentsék a sárgafoltos folyami teknőst a kihalástól. Az elmúlt...","id":"20250209_sargafoltos-folyami-teknos-brazilia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7.jpg","index":0,"item":"2d32ac60-7918-4dc8-a536-8cca0a988459","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_sargafoltos-folyami-teknos-brazilia-video","timestamp":"2025. február. 09. 19:24","title":"4900 bébiteknőst engedtek szabadon Brazíliában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c49a1-b8b0-4d3f-9ba7-362b3f3b0055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"…Vagy legalábbis egy krokodil testét. Hétköznapok Ausztráliában.","shortLead":"…Vagy legalábbis egy krokodil testét. Hétköznapok Ausztráliában.","id":"20250208_capa-krokodil-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da2c49a1-b8b0-4d3f-9ba7-362b3f3b0055.jpg","index":0,"item":"dc823356-a818-455d-962b-9679b82d852e","keywords":null,"link":"/elet/20250208_capa-krokodil-video","timestamp":"2025. február. 08. 12:41","title":"Hátborzongató videón a cápa, ami a parton tép-szaggat egy krokodilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege, hogy „gondolkodjunk lassan, cselekedjünk gyorsan” – mutat rá a világ vezető megaprojekt-szakértőjeként számon tartott Flyvbjerg Bent. Szerkesztett részlet a Megvalósítás hatékonyan című könyvből.","shortLead":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege...","id":"20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57.jpg","index":0,"item":"cea37b25-9ffb-432a-bd3a-ff9035207ae1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","timestamp":"2025. február. 09. 19:15","title":"Egy ceruza, amely megváltoztatta New York látképét: Így született a legendás felhőkarcoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat elsöprőbb, mint várták.","shortLead":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat...","id":"20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4.jpg","index":0,"item":"3d53074d-39b2-487f-91fe-558bacb707ef","keywords":null,"link":"/360/20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 09:21","title":"Talán még maga Orbán is irigyen nézi, milyen vehemensen támadja Trump a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]