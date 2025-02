Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ccd47197-4570-4fae-9b1a-56dcc92d97f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak levált egy cementált sarok, állapítja meg aprólékos elemzésében a korábban a paksi bővítésért felelős államtitkári posztot is betöltő nukleáris szakember a január végén Paks II. építkezésén történt omlásról. Elismeri ugyanakkor, hogy az eset komoly figyelmet érdemel, annál is inkább, mivel a képek tanúsága szerint a kérdéses sarok pont a korábban földsánccal megtámasztott rézsűfal alatt vált le.","shortLead":"Csak levált egy cementált sarok, állapítja meg aprólékos elemzésében a korábban a paksi bővítésért felelős államtitkári...","id":"20250210_paksi-godoromlas-nem-godoromlas-levalt-sarok-paks-ii-aszodi-attila-nuklearis-energia-paksi-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccd47197-4570-4fae-9b1a-56dcc92d97f7.jpg","index":0,"item":"93e11237-c376-49c6-8423-501b7ab56c8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_paksi-godoromlas-nem-godoromlas-levalt-sarok-paks-ii-aszodi-attila-nuklearis-energia-paksi-atomeromu","timestamp":"2025. február. 10. 10:23","title":"Mérnökszemmel vezeti le Aszódi Attila, hogy miért nem gödöromlás történt Paks II. építkezésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","id":"20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"a7aa8411-b0ae-4b1a-9fbb-480049623112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","timestamp":"2025. február. 11. 07:21","title":"Új körrekordot futott a Xiaomi 1548 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek kihasználni. Idén azonban nem minden stúdió költ csillagászati összeget, hogy az érkező filmjeikhez kedvet csináljanak.","shortLead":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek...","id":"20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea.jpg","index":0,"item":"4bd52408-d19e-4442-854b-b0b6a2b6a7d9","keywords":null,"link":"/kultura/20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","timestamp":"2025. február. 09. 19:19","title":"Ezek a filmelőzetesek várhatók az idei Super Bowl szünetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán.","shortLead":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának...","id":"20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a.jpg","index":0,"item":"9b939163-e8a3-4f3b-b72f-a48ec96c647b","keywords":null,"link":"/sport/20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","timestamp":"2025. február. 09. 20:49","title":"Legyőzte a Ferencvárost a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános relativitáselmélete is megjósolta.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános...","id":"20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8.jpg","index":0,"item":"171041b7-6181-40cc-a810-01ed0df67b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","timestamp":"2025. február. 10. 17:03","title":"Tökéletes Einstein-gyűrűt találtak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","shortLead":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","id":"20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429.jpg","index":0,"item":"cbf099ce-7ede-4ab0-a9c6-3a35b299fc9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. február. 10. 17:36","title":"Trump közölte, az ő terve szerint a palesztinok nem térhetnek vissza Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","shortLead":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","id":"20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33.jpg","index":0,"item":"b2bcb11b-87e7-4d93-ba8c-2eacfe846cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","timestamp":"2025. február. 10. 12:37","title":"Ellopták az M1 YouTube-csatornáját, a platform már le is tiltotta azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","shortLead":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","id":"20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc.jpg","index":0,"item":"277009ff-2452-475d-ba09-677bd9e0159b","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","timestamp":"2025. február. 10. 09:41","title":"Sztrájkkészültség van az Audi egyik győri beszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]