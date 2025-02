Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották, hogy az ikonikus baglyukat elgázolta egy Tesla. De hogy jön ehhez Dua Lipa és a WHO? És biztos, hogy meghalt a kabala? Mutatjuk a válaszokat, és azt, hogy mennyire bevált a szokatlan marketing.","shortLead":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották...","id":"20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312.jpg","index":0,"item":"89d7f7e8-ab25-46e1-9a16-3660aaacee19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","timestamp":"2025. február. 19. 15:53","title":"Működik a Duolingo bizarr halálmarketingje: özönlenek a felhasználók, mióta meghalt a híres bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Pete Maroccót egyszer már eltávolították a szervezettől, most újult erővel látott neki a felforgatásának.","shortLead":"Pete Maroccót egyszer már eltávolították a szervezettől, most újult erővel látott neki a felforgatásának.","id":"20250219_New-York-Times-usaid-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597.jpg","index":0,"item":"b3825927-b3b4-4c15-bd72-bec8b704bbda","keywords":null,"link":"/360/20250219_New-York-Times-usaid-lapszemle","timestamp":"2025. február. 19. 07:37","title":"New York Times: Orbán embere az elsők között kereste fel a USAID új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni a foglalófelületen.","shortLead":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni...","id":"20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"029e961b-f627-458a-af09-b82d90b85b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","timestamp":"2025. február. 18. 08:53","title":"Átalakítaná a kormány a szakrendeléseket, országszerte érvényesek lesznek a beutalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg – diplomáciai források szerint ez is azt mutatja, hogy Orbán Viktornak lapot osztottak a világ legfontosabb kérdéseiben, amelyek éppen az öböl menti országokban dőlhetnek el.","shortLead":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg...","id":"20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f.jpg","index":0,"item":"77f68bd3-7b88-4c2c-8fb6-96bac18a6994","keywords":null,"link":"/360/20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","timestamp":"2025. február. 18. 10:10","title":"Orbán kivívta a nemzetközi rivaldafényt, de mennyi pénzt hoz haza az arab világból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget vár Jackl Vivientől, és azt, hogy kitolja a saját határait.","shortLead":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget...","id":"20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83.jpg","index":0,"item":"5bf34499-a4e1-446f-a946-cc9c7379052e","keywords":null,"link":"/sport/20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 15:35","title":"Shane Tusup felvázolta terveit a magyar úszás nagy ígéretével, Hosszú Katinkával is összeakadhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a088167c-7970-4072-a309-18d24850134b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Előrejelzések szerint a nem is olyan messze található Mohos-töbörben akár –30 fok alatti érték is előfordulhat majd a héten. ","shortLead":"Előrejelzések szerint a nem is olyan messze található Mohos-töbörben akár –30 fok alatti érték is előfordulhat majd...","id":"20250218_lillafured-fagy-tel-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a088167c-7970-4072-a309-18d24850134b.jpg","index":0,"item":"9ce87c27-2ebe-4c8c-98dc-4fa90c6618d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_lillafured-fagy-tel-fotok","timestamp":"2025. február. 18. 15:40","title":"Különleges látványt nyújt a jéggé fagyott a vízesés Lillafüreden – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem volt elég a béke lehetőségének híre, hogy elmozdítsa a forintot a napok óta betonbiztosnak tűnő 402-es árfolyamról.","shortLead":"Nem volt elég a béke lehetőségének híre, hogy elmozdítsa a forintot a napok óta betonbiztosnak tűnő 402-es árfolyamról.","id":"20250218_Orban-joslata-ellenere-nincs-meg-a-400-alatti-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"a4d76461-0631-4204-aedd-e9d99eae9ac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Orban-joslata-ellenere-nincs-meg-a-400-alatti-euro","timestamp":"2025. február. 18. 10:57","title":"Még mindig vár a forint Orbán jóslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]