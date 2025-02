Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"14b5ff2e-15f8-41ac-8ddb-e7aeb51338d4","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Miközben a spanyol közvélemény arról vitázik, hogy mit jelent a fuck off, a játékvezetőt azért vizsgálják, mert üzleti érdekeltsége összeférhetetlen lehet a bírói munkájával. ","shortLead":"Miközben a spanyol közvélemény arról vitázik, hogy mit jelent a fuck off, a játékvezetőt azért vizsgálják, mert üzleti...","id":"20250219_spanyol-bajnoksag-real-madrid-osasuna-jude-bellingham-kiallitas-jatekvezeto-jose-luiz-munuera-montero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14b5ff2e-15f8-41ac-8ddb-e7aeb51338d4.jpg","index":0,"item":"374356f2-679f-45df-b5e7-58a06a60c8cf","keywords":null,"link":"/sport/20250219_spanyol-bajnoksag-real-madrid-osasuna-jude-bellingham-kiallitas-jatekvezeto-jose-luiz-munuera-montero","timestamp":"2025. február. 19. 19:03","title":"Bizarr nyelvészkedés kerekedett a káromkodó Bellingham kiállításából, a bíró is pórul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb","c_author":"Fetter Dóra - Martini Noémi","category":"360","description":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus Dei intézményében. A Magyarországon is befolyásos katolikus szervezet kezdetben a férfiaké volt, mára nőknek is teret ad. Milyen NER-közeli női előadók bukkannak fel a kollégiumokban? Hogyan lehet a szervezet tagjává válni, és mivel jár, ha valaki „a Mű”-nek szenteli az életét? Mi történik, ha valaki inkább otthagyná a közösséget?","shortLead":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus...","id":"20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb.jpg","index":0,"item":"d437e906-af9e-496d-a5de-3ce85dca8f5d","keywords":null,"link":"/360/20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","timestamp":"2025. február. 21. 11:32","title":"„Két férfit fogsz csak látni, a papot és a szerelőt” – ilyen nőnek lenni az Opus Deiben, amit kizárólag férfiaknak hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b44f987-43b2-4c91-9261-676c223b3da1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Fidesz fővárosi vezetője szerint az aluljárós gíroszozás amolyan romantikus életérzés, ráadásul ha nem lesznek sütödék, akkor a kihalt aluljárókban több lesz a bűnöző, a drogos, a csöves.","shortLead":"A Fidesz fővárosi vezetője szerint az aluljárós gíroszozás amolyan romantikus életérzés, ráadásul ha nem lesznek...","id":"20250220_Szentkiralyi-Alexandra-gyros-aluljaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b44f987-43b2-4c91-9261-676c223b3da1.jpg","index":0,"item":"144f44c6-7a83-472e-9548-211abcc1e499","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_Szentkiralyi-Alexandra-gyros-aluljaro","timestamp":"2025. február. 20. 13:18","title":"Szentkirályi Alexandra: Ha nem lesz gírosz az aluljárókban, jönnek a drogosok és a csövesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Nem hajlanak mostanában a kormány keze alá a tények, de legalább világossá válik a kevésbé tájékozottak előtt is, hogy egy alkalmatlan kabinet akkor is rosszabbul teljesít a szomszédainál, ha mázli mázlit követ. Vélemény.","shortLead":"Nem hajlanak mostanában a kormány keze alá a tények, de legalább világossá válik a kevésbé tájékozottak előtt is...","id":"20250220_hvg-Para-Kovacs-Imre-A-szamok-tukreben-inflacio-arstop-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"9db3285d-5cf0-4186-b1a8-a81f3ea42125","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Para-Kovacs-Imre-A-szamok-tukreben-inflacio-arstop-velemeny","timestamp":"2025. február. 20. 08:30","title":"Para-Kovács Imre: Ugrálóvárat Nagy Mártonnak a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","shortLead":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","id":"20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5.jpg","index":0,"item":"0209f90c-378d-454f-aaa1-88521e62e161","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","timestamp":"2025. február. 20. 10:51","title":"Mire figyeljünk, ha fánkot sütünk az iskolai farsangra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás a Spotifyra, de a rossz hír, hogy ez nem jár majd a meglévő előfizetésekhez: többet kérnek majd érte, nem kevéssel.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás a Spotifyra, de a rossz hír, hogy ez nem jár majd a meglévő előfizetésekhez: többet...","id":"20250220_spotify-hifi-csomag-music-pro-vesztesegmentes-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63.jpg","index":0,"item":"c8a8a158-c184-4d62-9d72-2f34a73b8618","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_spotify-hifi-csomag-music-pro-vesztesegmentes-zene","timestamp":"2025. február. 20. 18:03","title":"2021-ben ígérték meg, idén valóban megtörténhet a Spotify legjelentősebb újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266e785d-34f7-4224-aec5-33709c780aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiskorú kérdező nem is maradt válasz nélkül.","shortLead":"A kiskorú kérdező nem is maradt válasz nélkül.","id":"20250221_Te-vagy-a-kiraly-szegezte-a-kerdest-Vilmos-hercegnek-egy-kisfiu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/266e785d-34f7-4224-aec5-33709c780aad.jpg","index":0,"item":"503221a7-dfeb-4526-9994-7e49429e1240","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Te-vagy-a-kiraly-szegezte-a-kerdest-Vilmos-hercegnek-egy-kisfiu","timestamp":"2025. február. 21. 15:36","title":"\"Te vagy a király?\" – kapta meg a kérdést Vilmos herceg egy kisdiáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1543b32-13d7-4c0e-8768-6f33b32aa62b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Raducanuval nem először fordult elő ilyesmi, 2022-ben például egy brit férfit ítéltek el a zaklatásáért. ","shortLead":"Raducanuval nem először fordult elő ilyesmi, 2022-ben például egy brit férfit ítéltek el a zaklatásáért. ","id":"20250221_raducanu-zaklato-orizetbevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1543b32-13d7-4c0e-8768-6f33b32aa62b.jpg","index":0,"item":"47896751-a750-4bdd-9e22-bc8c0db33426","keywords":null,"link":"/elet/20250221_raducanu-zaklato-orizetbevetel","timestamp":"2025. február. 21. 10:41","title":"Őrizetbe vették Emma Raducanu zaklatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]