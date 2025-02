Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a kormányfő által bejelentett adókedvezmények közel egymillió két- és háromgyermekes családot érintenek, akiknél így havonta átlagosan 130, illetve 190 ezer forint marad.","shortLead":"Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a kormányfő által bejelentett adókedvezmények közel egymillió...","id":"20250224_hanko-balazs-szja-mentesseg-ketgyermekes-haromgyermekes-anyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"1773d0f7-3a9f-4a08-877e-a4367f976a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_hanko-balazs-szja-mentesseg-ketgyermekes-haromgyermekes-anyak","timestamp":"2025. február. 24. 10:34","title":"Néhány másodperc alatt évi 1500 milliárd forintot osztott szét Orbán Viktor a szombati beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha mindenki részt vehet a sporteseményeken, mintha valaki kimarad belőlük.","shortLead":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha...","id":"20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7.jpg","index":0,"item":"af30247b-5cae-4a13-bb25-c59206998ec3","keywords":null,"link":"/sport/20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","timestamp":"2025. február. 25. 12:52","title":"Sebastian Coe szerint lehet visszaút az oroszoknak az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hajnalban dacos Facebook-bejegyzéssel vágott neki a külügyi tanács ülésének.","shortLead":"Szijjártó Péter hajnalban dacos Facebook-bejegyzéssel vágott neki a külügyi tanács ülésének.","id":"20250224_Az-EU-elfogadta-az-oroszokkal-szembeni-16-szankcios-csomagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"e1d4c818-c56f-4aad-bbc5-7e6fb29899f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-elfogadta-az-oroszokkal-szembeni-16-szankcios-csomagot","timestamp":"2025. február. 24. 10:41","title":"Az EU elfogadta az oroszokkal szembeni 16. szankciós csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából semmi nem stimmel körülötte. ","shortLead":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából...","id":"20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c.jpg","index":0,"item":"ef6aba02-b7fc-46ab-8205-1a89269b5635","keywords":null,"link":"/360/20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","timestamp":"2025. február. 25. 16:30","title":"Szeretettel Bécsből: Kisvárosi „Koza Nostra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","shortLead":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","id":"20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84.jpg","index":0,"item":"70a06ca8-5e88-4ad1-ac77-d190ac3ef03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","timestamp":"2025. február. 24. 16:03","title":"Nem vicc: illóolajat lehet tölteni az Asus új egerébe, ami illatosítóként is funkcionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Nirvana 1989-ben adta egyetlen koncertjét a magyar fővárosban.","shortLead":"A Nirvana 1989-ben adta egyetlen koncertjét a magyar fővárosban.","id":"20250225_zene-nirvana-kurt-cobain-budapest-petofi-csarnok-koncert-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d.jpg","index":0,"item":"ef95a14f-6874-47d3-830d-d52394acf959","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_zene-nirvana-kurt-cobain-budapest-petofi-csarnok-koncert-foto","timestamp":"2025. február. 25. 19:14","title":"Előkerült egy soha nem látott fotó a Budapesten beintő Kurt Cobainről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a62289-c409-4707-92fc-0ceae14549af","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A spanyol miniszterelnök Washingtonnak is odaszúrt az orosz invázió hároméves évfordulója alkalmából megrendezett kijevi csúcson.","shortLead":"A spanyol miniszterelnök Washingtonnak is odaszúrt az orosz invázió hároméves évfordulója alkalmából megrendezett...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru-spanyolorszag-katonai-segelycsomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a62289-c409-4707-92fc-0ceae14549af.jpg","index":0,"item":"ab3926e1-9ce5-42e5-a716-db41746c99a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_orosz-ukran-haboru-spanyolorszag-katonai-segelycsomag","timestamp":"2025. február. 24. 14:57","title":"Spanyolország újabb egymilliárd eurós katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","shortLead":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","id":"20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"1095a6eb-a558-4926-9e6a-2f9bf53269ed","keywords":null,"link":"/elet/20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","timestamp":"2025. február. 25. 10:29","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, több százan imádkoztak érte a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]