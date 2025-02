Tévés vetélkedőben nyert pénzből kezdte meg edzői tanulmányait Valdas Dambrauskas, akit szerdán neveztek ki a Diósgyőri VTK vezetőedzőjének azután, hogy a klub a múlt héten menesztette a szerb Vladimir Radenkovicot.

A 48 éves litván tréner – aki a legutóbb a ciprusi Omoniánál dolgozott, de irányította korábban a bolgár Ludogorecet, a horvát Hajduk Splitet és a litván Zalgirist is – 2002-ben elindult a Magyarországon Legyen Ön is milliomos! címen futó műsorban, amelyben 4 ezer litván litast (akkori árfolyamon nagyjából 280 ezer forint) nyert. „Akkoriban ez az összeg egyévi fizetésnek felelt meg Litvániában. Ennyi pénzből kijöttek két év tanulmányi kiadásai” – nyilatkozta 2022-ben a FourFourTwo futballmagazin angol kiadásának, amit most a Nemzeti Sport idézett fel.

A mérnöki diplomával rendelkező, hazájában a harmadosztályban futballozó Dambrauskas a pénzből kiköltözött Angliába a barátnőjével – aki ma már a felesége –, és beiratkozott a londoni Metropolitan Egyetem sporttudományi és edzőszakára. Egy hónapra elég pénzük maradt, miután kifizették a repülőjegyeket és a szállást, így részidős munkákat vállalt, mielőtt felvették edzőnek a Manchester United futballiskoláihoz. Annak ellenére is alkalmazták, hogy még nem beszélt jól angolul, szerinte azért, mert szimpatikus volt a személyisége.

Később a Brentfordnál és a Fulhamnél is tanult, 2007-ben pedig kinevezték a kilencedik vonalban szereplő Kingsbury London Tigers vezetőedzőjévé. Dolgozott a hazája több korosztályos válogatottjával is, mielőtt az Ekranas másod-, később vezetőedzője lett.

2014-től kezdve három-három éven át irányította a Zalgirist, majd az RFS-t, aztán nem egészen egy éven át vezette a szlovén HNK Goricát, a bolgár Ludogorecet, majd a horvát Hajduk Splitet. 2022 őszétől a görög OFI Kréta foglalkoztatta, onnan 14 hónap után távozott, és csak bő fél évvel később, tavaly nyáron nevezték ki a ciprusi Omonia élére, ahonnan november végén menesztették.

Horváth Csenger, a DVTK sportigazgatója azt mondta a szerződtetéséről, hogy több olyan edzőt is figyelnek, akiknek a játékfelfogása, a tapasztalatai és a karrierjének állomásai alapján alkalmasak lehetnek a diósgyőri kispadra. Dambrauskasnak az életkora is pont beleillik az elképzeléseikbe, de „abból a szempontból is megfelelt az elvárásainknak, hogy dolgozott már nagy klubokban, folyamatos nyomás alatt, mert annak ellenére, hogy Diósgyőrben folyamatokban és a projekt fejlesztésében gondolkodunk, itt is tudni kell kezelni a nyomást. Leginkább mégis az győzött meg, ahogyan beépíti a munkájába az új technológiák használatát és a döntéshozatal előtt adatalapú elemzéseket is végez.”