[{"available":true,"c_guid":"c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Megdöbbentő politikai alázóshow-t csinált Donald Trump és J.D. Vance Volodimir Zelenszkij fehér házi látogatásából, amivel Ukrajnának, és közvetve Európának is jelezte, hogy semmi jóra nem számíthatnak. Vlagyimir Putyin jobb ajándékot nem is kaphatott a mai Washingtonból.","shortLead":"Megdöbbentő politikai alázóshow-t csinált Donald Trump és J.D. Vance Volodimir Zelenszkij fehér házi látogatásából...","id":"20250301_Trump-zelenszkij-ukrajna-feher-haz-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49.jpg","index":0,"item":"52128a23-e71e-4b87-a6f8-24fdf4f2fb98","keywords":null,"link":"/360/20250301_Trump-zelenszkij-ukrajna-feher-haz-elemzes","timestamp":"2025. március. 01. 06:35","title":"Trump megmutatta, mibe veszi Ukrajnát és Európát: semmibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra fogtunk, a 163 lóerős lágyhibrid dízel 120d-t és az immár „i” jelzés nélküli 300 lovas benzines M135-öt.","shortLead":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra...","id":"20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183.jpg","index":0,"item":"eebbf338-e8da-4bbf-a8fd-de6dab86e5e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 01. 14:00","title":"A legkisebb és legolcsóbb új BMW: teszten a spórolós 120d és a sportos M135","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e8fac9-d689-4077-8340-b5f7fbb9c2b6","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Korlátozza a LIFE program felhasználhatóságát civil lobbitevékenységre Brüsszel. Ez azért különösen problémás, mert a nagyvállalatok feneketlen lobbibüdzséivel szemben a zöld civilek nagyságrendekkel kisebb forrásokkal rendelkeznek.","shortLead":"Korlátozza a LIFE program felhasználhatóságát civil lobbitevékenységre Brüsszel. Ez azért különösen problémás, mert...","id":"20250228_life-lobbi-pulse-zold-ngo-exc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18e8fac9-d689-4077-8340-b5f7fbb9c2b6.jpg","index":0,"item":"86926681-e69c-4177-b96f-167f27a76bfd","keywords":null,"link":"/eurologus/20250228_life-lobbi-pulse-zold-ngo-exc","timestamp":"2025. február. 28. 15:31","title":"Nem csak a populisták, maga Brüsszel is alááshatja a zöld civil szervezetek működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek szemében régóta szálka a francia–örmény együttműködés, amelynek jelentős katonai vonzata is van, így ahol tudják, ott igyekeznek gyengíteni Párizs pozícióit.","shortLead":"Az azeriek szemében régóta szálka a francia–örmény együttműködés, amelynek jelentős katonai vonzata is van, így ahol...","id":"20250228_franciaorszag-azerbajdzsan-uj-kaledonia-ormenyorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1.jpg","index":0,"item":"97a58aab-c899-499b-b918-c90da7cd593d","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_franciaorszag-azerbajdzsan-uj-kaledonia-ormenyorszag","timestamp":"2025. február. 28. 17:36","title":"Franciaország ismét Új-Kaledónia destabilizációjával vádolja Azerbajdzsánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06188ec-a74a-4780-b7dc-80c4ac6e2a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymásra nőnek a kezek, szétcsúsznak a fekete szemek, zombivigyorok mögött csattognak a fekete fogak.","shortLead":"Egymásra nőnek a kezek, szétcsúsznak a fekete szemek, zombivigyorok mögött csattognak a fekete fogak.","id":"20250228_mesterseges-intelligencia-foto-szja-mentesseg-hirdetes-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06188ec-a74a-4780-b7dc-80c4ac6e2a24.jpg","index":0,"item":"0f8450b0-f29f-4255-a664-5c8a7f8dd6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_mesterseges-intelligencia-foto-szja-mentesseg-hirdetes-fidesz","timestamp":"2025. február. 28. 11:36","title":"MI generálta horrorfotóval népszerűsíti a kormányzati intézkedést a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930f1e3-2e5d-44f6-9b7e-891b50aac8bb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"„Végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a Jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze” – írta Mikszáth Kálmán a kétszáz éve született Jókai Mór kései házasságáról. Ma sem tudni, érdekből vagy szerelemből ment-e hozzá egy húszéves színinövendék a nála 54 esztendővel idősebb, tekintélyes íróhoz. A frigyből országos botrány kerekedett, de még súlyosabb megaláztatás várt később az özvegyre, Nagy Bellára, akit zsidó származása miatt is támadtak.","shortLead":"„Végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a Jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze”...","id":"20250301_hvg-magandolgok-kozerkolcstelensegek-jokai-mor-nagy-bella-botrany-ragalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1930f1e3-2e5d-44f6-9b7e-891b50aac8bb.jpg","index":0,"item":"323d9924-4ccf-4d38-a910-a3a0305be7df","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-magandolgok-kozerkolcstelensegek-jokai-mor-nagy-bella-botrany-ragalmak","timestamp":"2025. március. 01. 15:30","title":"„Sexuális erotománia folytán beállt aggkori elmegyengeség” miatt vették volna gyámság alá a szerelmes Jókai Mórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c281c958-9616-4ddb-82ed-43440c6fff50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Körülbelül negyed évvel a megjelenése után már az EU-ban is elérhető az OpenAI Sora, igaz, nincs ingyen.","shortLead":"Körülbelül negyed évvel a megjelenése után már az EU-ban is elérhető az OpenAI Sora, igaz, nincs ingyen.","id":"20250228_openai-sora-video-generalo-mesterseges-intelligencia-eu-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c281c958-9616-4ddb-82ed-43440c6fff50.jpg","index":0,"item":"d13a44e4-1bc3-4058-ad70-d7682588792f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_openai-sora-video-generalo-mesterseges-intelligencia-eu-megjelenes","timestamp":"2025. február. 28. 16:27","title":"Már Magyarországon is elérhető az OpenAI eszköze, amellyel pár szóból lehet videót készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7373213-5b79-47d7-b399-60962678b216","c_author":"Péter Tamás","category":"360","description":"Egy efféle árulásra a NER vezetői nem csupán egyéni döntésként, hanem potenciális járványként tekintenek, ami fenyegető lehet a rendszer belső stabilitására. Mindebből kifolyólag a rendszeren belül már egyébként is létező paranoia tovább fokozódhat, ami személycseréket, belső tisztogatásokat eredményezhet. Vélemény.","shortLead":"Egy efféle árulásra a NER vezetői nem csupán egyéni döntésként, hanem potenciális járványként tekintenek, ami fenyegető...","id":"20250228_Ruszin-Szendi-dezertalasa-NER-hatalmi-gepezet-peter-tamas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7373213-5b79-47d7-b399-60962678b216.jpg","index":0,"item":"c5d87012-178e-43fd-9e9c-832824d677e2","keywords":null,"link":"/360/20250228_Ruszin-Szendi-dezertalasa-NER-hatalmi-gepezet-peter-tamas-velemeny","timestamp":"2025. február. 28. 08:00","title":"Zavar az erőben: Ruszin-Szendi dezertálása veszélyes lehet a NER hatalmi gépezetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]