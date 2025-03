Sorozatban a negyedik alkalommal rendeztek Győr–Ferencváros finálét a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében, előbbi a Budaörsöt, utóbbi a Mosonmagyaróvárt győzte le szombaton a bejutáshoz.

A győrieknek lett volna miért visszavágniuk, az előző három kiírást ugyanis a Fradi nyerte, amely a tavalyi sikerével be is érte őket az örökranglistán: mindkét csapat 15-15 győzelemmel várta a vasárnap délutáni mérkőzést a telt házas tatabányai multifunkciós csarnokban. A budapestiek egy éve úgy tudtak nyerni 25-23-ra, hogy nyolc perccel a lefújás előttig a Győr vezetett.

Ezúttal a Fradi gyors góljával indult a mérkőzés, amelyre csak két perccel – és Laura Glauser két védése után – tudott válaszolni a Győr. Amelynek játékosai aztán elkapták a fonalat, és a kemény védekezésüknek és kapusuk, Sandra Toft hárításainak köszönhetően sikeresen álltak ellen a budapestiek támadásainak.

Housheer vezérletével – aki a 12. percben már öt gólnál tartott – fokozatosan növelték az előnyüket, 7-3-nál pedig Allen Heine, a Fradi vezetőedzője kikérte az első idejét.

A 15. percet Glauser bravúros védése vezette fel, aki egyedül állt szemben a labdaszerzés után megiramodó Jörgensennel, mégis lábbal tudta hárítani a lövését. Jörgensen következő próbálkozását azonban már nem tudta fogni, állandósult a négy-öt gólos különbség a két csapat között. A Fradi helyzetét tovább nehezítette, hogy a 21. percben kiállították Beatrice Edwige-t, miután fejen ütötte Housheert, a Kari Brattset pedig nem hagyta kihasználatlanul a lehetőséget, így hatra nőtt a győri előny.

Három perccel később aztán a Fradi került fórba Kelly Dulfer kiállítása miatt. A szélről Angela Malestein mintha a vonalon túlról kanalazta volna vissza a labdát, majd passzolta Dragana Cvijicnek, aki berepülve nagy gólt vágott Toftnak (13-8).

A játék képe a nem sokat változott a 15-10-zel záruló első félidő során: a Fradi nem tudta feltörni a győri védelmet, amely mögött Toft nagy hatékonysággal dolgozott. Több technikai hibával is játszott a budapesti csapat, amelynek edzője egyelőre nem küldte a pályára többek között Klujber Katrint sem.

Klujber – akit a tavaly decemberi Eb-n a torna legjobb jobbátlövőjének választottak – a második félidő kezdetén már beszállt a játékba, amely meg is élénkült, akárcsak a szurkolótáborok. Az első öt percben csak a Fradi lőtt gólt, az első kettőt Lekic, a második kettőt pedig Klujber vágta be (15-14). Az elolvadó előny láttán most Per Johansson kért időt.

A Győr hat és fél perces gólcsendjét Housheer törte meg, aztán a Bruna de Paula lövése utáni lepattanót összeszedő Bo Van Wetering talált be. Eközben a Fradi támadásai a kapufán vagy a felső lécen csattanó lövéssel, belemenéssel értek véget.

Tíz perc után úgy tűnt, hogy a félidő eleji megingást követően újra magára talált a Győr – igaz, ehhez kellett Cvijic kiállítása is –, amely Győri-Lukács Viktória góljával megint öttel vezetett. Aztán egy hosszú támadás után Klujber kápráztatta el a közönséget, jó tíz méterről, talpról bombázott a hálóba (20-16).

Amikor újra öttel ment a Győr, Heine újra időt kért, az eredménye egy Maslova-gól lett. A következő percekben sok hibával játszott mindkét csapat, és bár a Fradi kétszer is heteshez jutott, Toft mindkettőt – Klujberét és Andrea Lekicét – is kivédte.

Ebben a periódusban nem működött a Győr támadása, tíz percen át képtelenek voltak gólt lőni, ráadásul emberhátrányba is kerültek, miközben a Fradiból Lekic, aztán Maslova lövése is utat talált a hálóba. Az 55. percben aztán megint Housheer villant (23-20).

Három és fél perccel a vége előtt újra Heine kért időt, Emily Bölk pedig a jobb felső sarokba bombázva tovább faragta a ferencvárosiak hátrányát. Hetven másodperc volt még hátra, amikor Cvijic egyetlen gólra hozta fel a fővárosiakat, és támadhatott a Győr. Rju vállalta a lövést, de a kapu mellé bombázott, így – kilenc másodperccel a vége előtt – jöhetett a Fradi, Malestein pedig nem hibázott, 23-23-ra alakítva az állást. A túloldalon De Paulának volt még ideje egy lövésre, amit védett Glauser, így ez lett a végeredmény is.

Jöhettek a hétméteresek. Az első páros, Housheer és Bölk nem hibázott, Győri-Lukácscs lövését aztán védte Glauser. Klujber heteséhez Sako érkezett a kapuba, aki nem tudott hárítani, nem így Toft, aki Lekic próbálkozását védte lábbal.

Brattset és Malestein sem tudott túljárni a kapusok eszén, Jörgensen viszont igen, így sorozatban negyedszer és története során 16. alkalommal úgy lett kupagyőztes a Ferencváros, hogy a meccsen csupán egyszer, a legeslegelején vezetett.

A találkozó legeredményesebbje Housheer lett 11 góllal, a mezőny legjobbjának klubtársát, a 40 százalékkal védő Toftot választották. A ferencvárosi Laura Glauser 19 védéssel (44%) járult hozzá a sikerhez.