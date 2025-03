Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő írott üzenetet küldött.","shortLead":"A katolikus egyházfő írott üzenetet küldött.","id":"20250302_A-korhazbol-uzent-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"0f5787e4-cc8c-4ebe-8430-8c9ea5af5cec","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-korhazbol-uzent-Ferenc-papa","timestamp":"2025. március. 02. 15:31","title":"A kórházból üzent Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fc7db6-f654-4be8-b61a-a416d3c2fd5d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit poll szerint a szociáldemokraták a voksok 33-34 százalékát szerezték meg, míg a legutóbbi, 2020-as tartományi voksoláson még 39 százalékot értek el. A CDU sokat erősödött, ahogy az AfD is.","shortLead":"Az exit poll szerint a szociáldemokraták a voksok 33-34 százalékát szerezték meg, míg a legutóbbi, 2020-as tartományi...","id":"20250302_Az-SPD-szerezte-a-legtobb-szavazatot-a-hamburgi-tartomanyi-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39fc7db6-f654-4be8-b61a-a416d3c2fd5d.jpg","index":0,"item":"d82a6d51-a543-4836-84d0-a50890ce4647","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Az-SPD-szerezte-a-legtobb-szavazatot-a-hamburgi-tartomanyi-valasztasokon","timestamp":"2025. március. 02. 19:55","title":"Az SPD szerezte a legtöbb szavazatot a hamburgi tartományi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e857bba0-b167-45fa-85d9-7ddf432b560e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állami védelem hiánya miatt nagyon kevés lehetősége van annak, akinek ellopják a kriptovalutáját, vagy átverés áldozatává válik.","shortLead":"Az állami védelem hiánya miatt nagyon kevés lehetősége van annak, akinek ellopják a kriptovalutáját, vagy átverés...","id":"20250304_kriptovaluta-szabalyozas-bdo-legal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e857bba0-b167-45fa-85d9-7ddf432b560e.jpg","index":0,"item":"60c416c9-0f5a-41c0-b209-aaf33451f878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_kriptovaluta-szabalyozas-bdo-legal","timestamp":"2025. március. 04. 11:51","title":"Itthon is egyre jobban terjednek a kriptovaluták, de a szabályozás nem tart vele lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén már bejelentették a segélyszállítmányok felfüggesztését, most további nyomásgyakorlás várható. Az intézkedések határozatlan ideig, vélhetően az összes túsz átadásáig lesznek életben.","shortLead":"A hétvégén már bejelentették a segélyszállítmányok felfüggesztését, most további nyomásgyakorlás várható...","id":"20250303_Izrael-gaza-segely-humanitarius-ellatas-aram-viz-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cc460da4-68d3-43cc-a4af-2d4995a86071","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Izrael-gaza-segely-humanitarius-ellatas-aram-viz-korlatozas","timestamp":"2025. március. 03. 11:43","title":"Izrael korlátozná Gáza áram- és ivóvízellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b88d513-d024-421e-9246-ef4fc4826e93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az volt a szerencséjük, hogy volt elegendő levegőjük a konténerekben, amelyekben elsodorta őket a hótömeg.","shortLead":"Az volt a szerencséjük, hogy volt elegendő levegőjük a konténerekben, amelyekben elsodorta őket a hótömeg.","id":"20250303_india-lavina-tulelok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b88d513-d024-421e-9246-ef4fc4826e93.jpg","index":0,"item":"68a18207-084a-4911-affa-82cdc2a2070c","keywords":null,"link":"/elet/20250303_india-lavina-tulelok","timestamp":"2025. március. 03. 15:07","title":"Fémkonténerekben élték túl a lavinát építőmunkások a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","shortLead":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","id":"20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598.jpg","index":0,"item":"53689edd-23a1-4f9e-9a09-642f8fb2ab0c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 04. 12:29","title":"A cseh civileket annyira felháborította Trump, hogy két hét alatt összedobtak 2,9 millió eurót az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Márciusban még soha nem volt olyan alacsony a Duna vízállása, hogy előbukkanjon az Ínség-szikla. ","shortLead":"Márciusban még soha nem volt olyan alacsony a Duna vízállása, hogy előbukkanjon az Ínség-szikla. ","id":"20250304_tortenelmi-pillanat-duna-inseg-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f.jpg","index":0,"item":"50d997cc-54a1-4c59-974d-862a14cf5ed0","keywords":null,"link":"/zhvg/20250304_tortenelmi-pillanat-duna-inseg-szikla","timestamp":"2025. március. 04. 11:03","title":"Történelmi pillanat jön a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]