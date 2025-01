Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

","shortLead":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","id":"20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4.jpg","index":0,"item":"09dcff4b-1db5-4ed4-8316-3b463b5f875f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Magyar kamion rekedt egy osztrák gáton, mert a navit követte a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]