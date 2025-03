Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormánykedvenc New Land Media és a Media Dynamics Kft. nem először nyeri meg a feladatot, de most kétszer annyit költhetnek az ország külföldi reklámozására, mint legutóbb.","shortLead":"A kormánykedvenc New Land Media és a Media Dynamics Kft. nem először nyeri meg a feladatot, de most kétszer annyit...","id":"20250317_24-milliard-reklam-Balasy-Magyarorszag-New-Land-Media-Media-Dynamics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"1ada537b-a152-4694-bf65-0dde7c4099ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_24-milliard-reklam-Balasy-Magyarorszag-New-Land-Media-Media-Dynamics","timestamp":"2025. március. 17. 12:45","title":"24 milliárdos keretből reklámozhatják Balásyék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett társadalom megfélemlítése volt, az elkövetőt azonban sikerült elfogni, mielőtt egy rigai áruházat is felgyújtott volna.","shortLead":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett...","id":"20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585.jpg","index":0,"item":"dcad5805-95bf-40e6-890d-953c5fec96e7","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Az orosz katonai hírszerzést vádolja a litván főügyész egy vilniusi IKEA-üzlet felgyújtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","shortLead":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","id":"20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857.jpg","index":0,"item":"029d55c5-4a85-45b3-ab04-05fa9f17bbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 18:02","title":"Rendet tenne a tejtermékeknél az Agrárminisztérium a fogyasztók és a termelők érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","id":"20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc.jpg","index":0,"item":"c0c2c39f-7802-4a32-bc04-70480e5287e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","timestamp":"2025. március. 17. 14:54","title":"Nem kerül feltételes szabadságra a „lúgos orvos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról...","id":"20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa.jpg","index":0,"item":"9cb02cac-f918-41ab-aecc-03eb2536c30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","timestamp":"2025. március. 17. 06:41","title":"Ez a biturbó V12-es Maybach Zeppelin kimaxolja a luxus fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van. Azonban amikor pár nap múlva dolgozni akart a CPU-val, jött a feketeleves.","shortLead":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van...","id":"20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9.jpg","index":0,"item":"97626b52-5848-461f-8fce-1aafbce10eb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","timestamp":"2025. március. 16. 08:03","title":"Vett egy menő AMD processzort az Amazonon, kicsomagolta, és kellemetlen meglepetés érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59be8f43-6c9a-4498-ace1-b3e7d661a69b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A regényben az apja magnóra mondja a családi legendákat és az addig eltitkolt részleteket.","shortLead":"A regényben az apja magnóra mondja a családi legendákat és az addig eltitkolt részleteket.","id":"20250317_hvg-Marianna-D-Birnbaum-Apu-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59be8f43-6c9a-4498-ace1-b3e7d661a69b.jpg","index":0,"item":"e296c6f1-6875-4c0b-bb53-185fbb18c191","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-Marianna-D-Birnbaum-Apu-regeny","timestamp":"2025. március. 17. 16:00","title":"Szülei életvégi monológjaival önmagának is emléket állított a nemrég elhunyt Marianna D. Birnbaum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f40ee3-f504-4421-944f-f86b8d07b84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a parlament előtt van a Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslat.","shortLead":"Már a parlament előtt van a Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslat.","id":"20250317_Akar-200-ezer-forintra-is-megbirsagolhatjak-azt-aki-kimegy-a-Pride-ra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f40ee3-f504-4421-944f-f86b8d07b84e.jpg","index":0,"item":"c22c263a-8052-43fb-8648-4dfbafc4178e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Akar-200-ezer-forintra-is-megbirsagolhatjak-azt-aki-kimegy-a-Pride-ra-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:14","title":"Akár 200 ezer forintra is megbírságolhatják azt, aki csak kimegy a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]