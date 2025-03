Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"670c5a77-03d8-4c1e-b89d-1b53f7ba32d2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Városligeti fasor két múzeummal gazdagodik: a Kőrössy-villában már látogatható a tulajdonos Zsolnay-gyűjteménye, a szomszédos telken, Klösz György fotográfus egykori villáját pedig Fotográfiai Múzeummá alakítják át.","shortLead":"A Városligeti fasor két múzeummal gazdagodik: a Kőrössy-villában már látogatható a tulajdonos Zsolnay-gyűjteménye...","id":"20250329_hvg-fotografiai-muzeum-palyazat-klosz-villa-baan-laszlo-szabo-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670c5a77-03d8-4c1e-b89d-1b53f7ba32d2.jpg","index":0,"item":"2f1e2ed4-090a-48c3-b87a-738de662724a","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-fotografiai-muzeum-palyazat-klosz-villa-baan-laszlo-szabo-andras","timestamp":"2025. március. 29. 17:30","title":"Méltó helyen lesz a fotográfiai múzeum, elsőként járhattunk a felújításra váró épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely a tatárjárásról szóló filmet, az 1242 – A Nyugat kapujában című produkciót gyártja.","shortLead":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely...","id":"20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e.jpg","index":0,"item":"83884bd9-8a8f-49c7-8ec5-64129bd2336d","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","timestamp":"2025. március. 29. 11:45","title":"Kormányhoz közel álló filmes nagyágyú vette át a tatárjárásfilm projektcégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74eb0aa7-4251-4b1f-adb0-9002da95901d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A francia napilap szerint magyarok nem tartják veszedelmesnek Oroszországot. De vajon miért nem?","shortLead":"A francia napilap szerint magyarok nem tartják veszedelmesnek Oroszországot. De vajon miért nem?","id":"20250329_Le-Monde-Magyarorszag-beket-akar-es-kozben-militarizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74eb0aa7-4251-4b1f-adb0-9002da95901d.jpg","index":0,"item":"8070af35-c8fb-4567-bdcc-a54d990b6e20","keywords":null,"link":"/360/20250329_Le-Monde-Magyarorszag-beket-akar-es-kozben-militarizalodik","timestamp":"2025. március. 29. 11:51","title":"Le Monde: Magyarország békét akar, és közben militarizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a10363-32a0-44e3-88ad-6154c6c3b413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Számtalan kép illetve háromdimenziós modell is az érdeklődők rendelkezésére áll az újonnan indult kormányzati honlapon.","shortLead":"Számtalan kép illetve háromdimenziós modell is az érdeklődők rendelkezésére áll az újonnan indult kormányzati honlapon.","id":"20250329_Interaktiv-terkepen-bongeszhetok-a-magyar-muemlekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58a10363-32a0-44e3-88ad-6154c6c3b413.jpg","index":0,"item":"4c69aece-592d-41e1-8960-52a9a6709149","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Interaktiv-terkepen-bongeszhetok-a-magyar-muemlekek","timestamp":"2025. március. 29. 21:16","title":"Interaktív térképen böngészhetők a magyar műemlékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletesen kigondolta, hogyan ölné meg korábbi iskolatársait, 11 milliárd forintért elállt volna a tervétől.","shortLead":"Részletesen kigondolta, hogyan ölné meg korábbi iskolatársait, 11 milliárd forintért elállt volna a tervétől.","id":"20250329_Iskolai-meszarlas-19-eves-ferfi-TEK-Terrorelharitasi-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"8df6a17f-ebd4-4721-88e0-c20e37a7633b","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Iskolai-meszarlas-19-eves-ferfi-TEK-Terrorelharitasi-Kozpont","timestamp":"2025. március. 29. 12:15","title":"Iskolai mészárlást tervezett egy 19 éves férfi, a TEK órákon belül elfogta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","shortLead":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","id":"20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f.jpg","index":0,"item":"65a08e50-e2a7-4925-b0e2-50c14ede6e97","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","timestamp":"2025. március. 29. 21:33","title":"Szegeden is lezártak egy hidat a Pride betiltása ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos megbetegedések magasabb kockázata között.","shortLead":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos...","id":"20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54.jpg","index":0,"item":"f310e195-b13e-46d1-9885-080e3139630f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 30. 10:03","title":"Ikerkutatás bizonyítja: a tetoválások növelhetik a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b25551-0481-477a-9d75-6d896aa8a3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök megerősítve, hogy szándéka teljesen komoly a sziget amerikai befolyás alá helyezésére.","shortLead":"Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök megerősítve...","id":"20250330_donald-trump-gronland-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b25551-0481-477a-9d75-6d896aa8a3c7.jpg","index":0,"item":"96de2f91-0fb9-4ef8-9682-5f6ecff12892","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-gronland-dania","timestamp":"2025. március. 30. 21:35","title":"Donald Trump: Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]