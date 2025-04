Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0301e4b-6ecf-434b-93b7-9576424e4fb9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére van tartalék autó is.","shortLead":"Szerencsére van tartalék autó is.","id":"20250401_falnak-csaptak-a-MotoGP-biztonsagi-autojat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0301e4b-6ecf-434b-93b7-9576424e4fb9.jpg","index":0,"item":"c3544d9f-236f-4ad7-af02-c654672fa2a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_falnak-csaptak-a-MotoGP-biztonsagi-autojat-video","timestamp":"2025. április. 01. 07:23","title":"Kellemetlen baki: falnak csapták a MotoGP biztonsági autóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell telepíteni. A részletek az újonnan megjelent törvényjavaslat fényében is kidolgozásra várnak a gazdasági tárca részéről, az viszont kérdés: az általános kártyaelfogadás mellett miért olyan fontos, hogy minden faluban rozsdásodjon egy ATM.","shortLead":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell...","id":"20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe.jpg","index":0,"item":"7a1c62ea-8365-4bb3-8f76-c070969cdf97","keywords":null,"link":"/360/20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 02. 07:00","title":"A bankok biztos buknak rajta, de a lakosság nyer vele? Megnéztük, mivel járhat az ATM-telepítési roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a száj- és körömfájásban érintett gazdaságok dolgozóinak bérgaranciájáról is döntött.","shortLead":"A kormány a száj- és körömfájásban érintett gazdaságok dolgozóinak bérgaranciájáról is döntött.","id":"20250401_Kiderultek-reszletek-az-Orban-altal-bejelentett-kisbolttamogatasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34.jpg","index":0,"item":"2a5e7cec-ba64-4a95-b7e7-581af137b138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Kiderultek-reszletek-az-Orban-altal-bejelentett-kisbolttamogatasrol","timestamp":"2025. április. 01. 05:56","title":"Kiderültek részletek az Orbán által bejelentett kisbolttámogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b74ce1-44de-443b-b13b-a23d42f36c62","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egykori párbajtőrvívó olimpikon 2010 óta dolgozott a cégnél.","shortLead":"Az egykori párbajtőrvívó olimpikon 2010 óta dolgozott a cégnél.","id":"20250401_Kulcsar-Krisztian-a-Tiszat-valasztotta-a-BAV-helyett-hvg-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9b74ce1-44de-443b-b13b-a23d42f36c62.jpg","index":0,"item":"a0100e5f-d778-4e56-852d-d80d967324c5","keywords":null,"link":"/360/20250401_Kulcsar-Krisztian-a-Tiszat-valasztotta-a-BAV-helyett-hvg-cegvilag","timestamp":"2025. április. 01. 10:49","title":"Kulcsár Krisztián a Tiszát választotta a BÁV helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint amit az elmúlt pár hónapban mértek.","shortLead":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint...","id":"20250401_bmi-index-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"8a6993a7-c360-4787-94b5-32f3987d7eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_bmi-index-novekedes","timestamp":"2025. április. 01. 13:35","title":"Végre érkezett egy jel a magyar gazdaságból, ami legalább egy kis javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fejlett módszerekkel dolgozik az új, Crocodilus nevű androidos vírus, mely a felhasználók pénzére pályázik.","shortLead":"Fejlett módszerekkel dolgozik az új, Crocodilus nevű androidos vírus, mely a felhasználók pénzére pályázik.","id":"20250331_android-kartevo-crocodilus-hamis-chrome-bongeszo-banki-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31.jpg","index":0,"item":"3c77fa97-fa77-4f2b-b0e4-5ae87868895b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_android-kartevo-crocodilus-hamis-chrome-bongeszo-banki-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 31. 18:03","title":"Chrome böngészőnek tűnik, de nem az: ügyes trükkel lopja el a banki adatait egy új androidos kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem álltak meg.","shortLead":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem...","id":"20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"8480f1e4-5085-4c3c-a199-db86fef7b8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","timestamp":"2025. április. 02. 11:07","title":"A mianmari junta tüzet nyitott a földrengés áldozataihoz tartó segélyszállítmányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptembertől kerülhet állami finanszírozásba az intézmény.","shortLead":"Szeptembertől kerülhet állami finanszírozásba az intézmény.","id":"20250401_Godollo-szakrendelo-allamositas-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"3be5ce4b-0578-4474-8dab-8813c8f9f0a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Godollo-szakrendelo-allamositas-onkormanyzat","timestamp":"2025. április. 01. 07:53","title":"Nem győzi a költségeket az önkormányzat, államosítják a gödöllői szakrendelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]