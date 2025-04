Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke azt állította: a miniszterelnök arra utasította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy bocsásson ki 20 ezer letelepedési kötvényt, ami által 2000 milliárd forintnyi hitelhez jutna az ország. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke azt állította: a miniszterelnök arra utasította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert...","id":"20250412_magyar-peter-letelepedesi-kotveny-nagy-marton-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"75b85ec6-d43d-46bd-aa14-e52b5d083094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_magyar-peter-letelepedesi-kotveny-nagy-marton-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 12. 12:01","title":"Magyar Péter szerint Orbánék újra visszahoznák a letelepedési kötvényeket, hogy 2000 milliárd forintnyi hitelt vegyenek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65e72cb-5776-47f9-aac0-a768aa21b946","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt.","shortLead":"A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt.","id":"20250412_Losonczi-David-Europa-bajnok-Vitek-Darius-bronzermes-lett-birkozasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65e72cb-5776-47f9-aac0-a768aa21b946.jpg","index":0,"item":"9af42bf3-3fb1-41d4-8e34-934bdacefb43","keywords":null,"link":"/sport/20250412_Losonczi-David-Europa-bajnok-Vitek-Darius-bronzermes-lett-birkozasban","timestamp":"2025. április. 12. 21:37","title":"Losonczi Dávid Európa-bajnok, Vitek Dárius bronzérmes birkózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf68b60-db24-4093-bcad-85287f322ad7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban nyolc évig volt a Fidesz országgyűlési képviselője.","shortLead":"Korábban nyolc évig volt a Fidesz országgyűlési képviselője.","id":"20250412_Meghalt-Tiffan-Zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cf68b60-db24-4093-bcad-85287f322ad7.jpg","index":0,"item":"84d8b591-b489-4a59-820b-3098f9149b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Meghalt-Tiffan-Zsolt","timestamp":"2025. április. 12. 11:43","title":"Meghalt Tiffán Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen komoly krízis lehet – állapította meg Clemens Fuest tekintélyes német közgazdász.","shortLead":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen...","id":"20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736.jpg","index":0,"item":"c2aa8156-6ff1-42cd-ad6e-24bacf06cdb4","keywords":null,"link":"/360/20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","timestamp":"2025. április. 13. 11:58","title":"IFO-főnök: Sajnos nem lehet kizárni a világgazdasági válság lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vámháború kezdete óta az amerikai fizetőeszköz úgy ingadozik, ahogy az a válságban lévő feltörekvő országoknál szokás. Drámai mértékben veszített az értékéből, ami azzal jár, hogy Amerika más kormányoktól függ. Így főleg Kínától, amellyel éppen történelmi viszálya bontakozik ki. A történelemben talán még nem volt ennyire veszélyes ’bátorságpróba’. Ez tényleg olyan, mint amikor két autó robog teljes sebességgel egymás felé, és amelyik előbb félrerántja a kormányt, az vesztett – írja a két szerző, Daniel Eckert és Holger Zschäpitz.","shortLead":"A vámháború kezdete óta az amerikai fizetőeszköz úgy ingadozik, ahogy az a válságban lévő feltörekvő országoknál...","id":"20250412_Die-Welt-helyzetelemzes-A-dollar-melyrepulese-jelenti-Trump-kovetkezo-durva-hibajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"f210adaf-bce7-44ca-b705-b8c68d34410b","keywords":null,"link":"/360/20250412_Die-Welt-helyzetelemzes-A-dollar-melyrepulese-jelenti-Trump-kovetkezo-durva-hibajat","timestamp":"2025. április. 12. 08:06","title":"Die Welt-helyzetelemzés: A dollár mélyrepülése jelenti Trump következő durva hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot, igazgató úr.” Az én hetem című sorozatunkban a héten Lackfi János írását mutatjuk be, amelyhez a következő szavakból merített ihletet: vámaggedon, kétharmadközeli, szavajárása, óriásfarkas, Születésnapomra.","shortLead":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot...","id":"20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483.jpg","index":0,"item":"f72c6bf5-ecc2-4a4a-b617-0ca14f545afc","keywords":null,"link":"/360/20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. április. 13. 17:30","title":"A vér kacskaringós alakzata – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt demokraták, ám az elégedetlenséget felszíthatja, ha a vámháború berobbantja az inflációt.","shortLead":"Az akadályokat buldózerként elsöprő Donald Trump útját még nem nehezítik meg a tüntetők és a belső vitáikkal elfoglalt...","id":"20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1627527c-6778-42e9-bbe3-40ee69b247c0.jpg","index":0,"item":"1424ba87-fb20-436f-9d23-1ec225c71ee8","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-tuntetesek-usa-eledezo-demokratak-avamhaboru-veszelye-eletjelek","timestamp":"2025. április. 12. 15:00","title":"Trump ámokfutása felébresztette a vereségtől kiütött demokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle francia elnök különutas nagyhatalmi politikájával elérte, hogy a lazuló amerikai védőerő közepette Európában Franciaországnak van az Egyesült Királyság mellett nukleáris arzenálja.","shortLead":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle...","id":"20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677.jpg","index":0,"item":"63ed8455-2e8c-47ab-b37e-d22fe069ffcb","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Amikor a franciák komolyan vették a függetlenedést Amerikától: hogyan teremtett atomhatalmat De Gaulle Európa közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]