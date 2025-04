Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b546622c-6bed-4ecd-923e-b64bec2a4669","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felújított, erkélye is van, nem is kicsi, na meg a budai oldalon van.","shortLead":"Felújított, erkélye is van, nem is kicsi, na meg a budai oldalon van.","id":"20250415_szazmillio-forint-budapest-panel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b546622c-6bed-4ecd-923e-b64bec2a4669.jpg","index":0,"item":"ca8d2bf3-c55c-486e-a153-7daefd1ec435","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250415_szazmillio-forint-budapest-panel","timestamp":"2025. április. 15. 18:44","title":"Csaknem százmillióért adtak el egy budapesti panellakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53e0b1f-f217-4624-8fae-b304e9c56ee7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország ismét a világsajtó fókuszában, miután a Fidesz-kétharmad korlátozta a gyülekezési jogot és a nemi kisebbségek jogait a gyerekek védelmére hivatkozva.","shortLead":"Magyarország ismét a világsajtó fókuszában, miután a Fidesz-kétharmad korlátozta a gyülekezési jogot és a nemi...","id":"20250415_Lapszemle-alaptorveny-modositas-lmbtq-gyulekezesi-jog-korlatozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a53e0b1f-f217-4624-8fae-b304e9c56ee7.jpg","index":0,"item":"0fff3a32-baae-4d33-8654-dd2771df66a4","keywords":null,"link":"/360/20250415_Lapszemle-alaptorveny-modositas-lmbtq-gyulekezesi-jog-korlatozasa","timestamp":"2025. április. 15. 08:02","title":"Magyar Pétertől félve korlátozta a gyülekezési jogot a Fidesz – ez a nemzetközi sajtó megfejtése az Alaptörvény 15. módosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103e25f1-8516-4828-8854-9a5b6bada608","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál színésznő tele van munkával, de úgy érzi, sok minden várja még az életben a színészeten túl. ","shortLead":"Az ausztrál színésznő tele van munkával, de úgy érzi, sok minden várja még az életben a színészeten túl. ","id":"20250415_cate-blanchett-szinesz-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103e25f1-8516-4828-8854-9a5b6bada608.jpg","index":0,"item":"349c62b9-af23-4ad2-933b-5a7741a236bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_cate-blanchett-szinesz-visszavonulas","timestamp":"2025. április. 15. 17:30","title":"A visszavonulását tervezgeti Cate Blanchett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a tömegesen deportált bevándorlók mellett az orosz–ukrán háború is szóba került.","shortLead":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón...","id":"20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87.jpg","index":0,"item":"68ad2234-7717-4478-bedf-2df62f3bdbf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","timestamp":"2025. április. 15. 05:31","title":"A salvadori elnök szerint kizárt dolog, hogy visszaküldjék a tévedésből deportált férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket vélhetően valaki kiültetett a természetbe.","shortLead":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket...","id":"20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3.jpg","index":0,"item":"9a132875-fede-40b5-8dc5-62f8c38e1254","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","timestamp":"2025. április. 15. 11:55","title":"Annyi invazív kaktuszt találtak a Mátrában, hogy a kiirtásuk után egy utánfutó tele lett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f3c6d2-49b5-4911-9adf-172e06a45ed3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A helyi kedvezményekkel egész jó ajánlat. ","shortLead":"A helyi kedvezményekkel egész jó ajánlat. ","id":"20250414_Textilulesek-egy-motor-itt-fapadosabb-Cybertruck","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f3c6d2-49b5-4911-9adf-172e06a45ed3.jpg","index":0,"item":"d3c25e47-f46b-4af5-bf52-55d98dd60b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Textilulesek-egy-motor-itt-fapadosabb-Cybertruck","timestamp":"2025. április. 14. 20:20","title":"Textilülés, acélfelni és egy motor: itt a fapadosabb Cybertruck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95351630-b98d-4c32-bbfe-03140ccf9b34","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2008 óta nem látott helyzet alakulhat ki az amerikai tőzsdéken, ha a recesszió, a magas infláció és az alacsony részvényárfolyamok hatása úgy igazán megjelenik.","shortLead":"2008 óta nem látott helyzet alakulhat ki az amerikai tőzsdéken, ha a recesszió, a magas infláció és az alacsony...","id":"20250415_tozsde-zuhanas-sp500-concorde-elemzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95351630-b98d-4c32-bbfe-03140ccf9b34.jpg","index":0,"item":"cb073814-a5ca-448f-b714-352e5e073d82","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_tozsde-zuhanas-sp500-concorde-elemzo","timestamp":"2025. április. 15. 11:04","title":"125 év alatt ötször zuhant ekkorát az amerikai vezető részvényindex, mint áprilisban, ebből kétszer Trump alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]