[{"available":true,"c_guid":"a9bf7461-f310-47c7-8265-3a682878e27b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit művész azt állítja, kikeverte azt a színt, amelyet öt emberen kívül eddig még senki sem láthatott, és nem is láthat. Megkéri a festék árát (kivéve, ha művész a vásárló), és bár gyanítható némi turpisság, ezúttal egy olyan fura esetről van szó, amelynél nem egyszerű a leleplezés.","shortLead":"Egy brit művész azt állítja, kikeverte azt a színt, amelyet öt emberen kívül eddig még senki sem láthatott, és nem is...","id":"20250428_brit-muvesz-stuart-semple-olo-szin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bf7461-f310-47c7-8265-3a682878e27b.jpg","index":0,"item":"3dab46bf-5798-4321-aad6-bb4c05c266bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_brit-muvesz-stuart-semple-olo-szin","timestamp":"2025. április. 28. 09:03","title":"Átverés is lehet: valakinek állítólag sikerült reprodukálnia az emberi szem számára nem látható színt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","shortLead":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","id":"20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0.jpg","index":0,"item":"913374a3-ede0-4f50-a5f3-40db8a4640c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","timestamp":"2025. április. 29. 10:48","title":"322 km/h-nál elszállt, majd hátraszaltóval repült be a célba egy motorcsónak és így győzött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi még ismeretlen a tudomány előtt is. A tudósok azonban már most is cselekvést sürgetnek. ","shortLead":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi...","id":"20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e.jpg","index":0,"item":"720815c6-b1cf-425f-9aa1-a47d221502e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","timestamp":"2025. április. 28. 19:03","title":"Sokkolta a tudósokat a felfedezés: már egy komplett kanalat is ki lehetne rakni az emberek agyában lévő mikroműanyagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra, hogy a hamis információkat befogadják és meggyőződéssel terjesszék. Ariely művét a HVG Könyvek jelentette meg.","shortLead":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra...","id":"20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"649dfa84-fd9e-460e-aecf-7dd7dd04086f","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","timestamp":"2025. április. 29. 18:30","title":"Miért hisszük el a hazugságokat? – Dan Ariely viselkedéskutató könyvében találunk magyarázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","shortLead":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","id":"20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21.jpg","index":0,"item":"361eab4f-55e3-40ea-bfb1-879216525a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","timestamp":"2025. április. 28. 10:57","title":"Elnéztek valamit, erre kétszer is visszafordult az M7-esen egy terepjárós konvoj – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebee897-9246-4a0a-9fb7-58d9275fbf01","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint a retina elvékonyodása összefüggésben állhat a skizofrénia kialakulásával, így a jövőben egy olcsó és egyszerű vizsgálati módszerrel is fel lehetne deríteni a betegséget.","shortLead":"Svájci kutatók szerint a retina elvékonyodása összefüggésben állhat a skizofrénia kialakulásával, így a jövőben...","id":"20250429_szemvizsgalat-retina-skizofrenia-mentalis-betegseg-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ebee897-9246-4a0a-9fb7-58d9275fbf01.jpg","index":0,"item":"fec565fc-e7f3-4096-8d8c-19efd7e6f9a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_szemvizsgalat-retina-skizofrenia-mentalis-betegseg-kialakulasa","timestamp":"2025. április. 29. 11:03","title":"Egyszerű szemvizsgálat mondhatja meg, skizofréniában szenved-e valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f72546f-9d92-4623-9177-206b5628adf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Részeges karatemester, Rendőrsztori, Csúcsformában… – hosszan lehetne sorolni a Jackie Chan-klasszikusokat.","shortLead":"Részeges karatemester, Rendőrsztori, Csúcsformában… – hosszan lehetne sorolni a Jackie Chan-klasszikusokat.","id":"20250429_Jackie-Chan-eletmudijban-reszesul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f72546f-9d92-4623-9177-206b5628adf8.jpg","index":0,"item":"60b78a3f-5a5a-4d9e-96b6-330cb3b3cc50","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Jackie-Chan-eletmudijban-reszesul","timestamp":"2025. április. 29. 14:03","title":"Jackie Chan életműdíjban részesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte szervezetten lopkodják ki az ellenzékiek a kormánypárti „népszavazás” szavazólapjait a postaládákból.","shortLead":"Szerinte szervezetten lopkodják ki az ellenzékiek a kormánypárti „népszavazás” szavazólapjait a postaládákból.","id":"20250429_fidesz-frakcio-postalada-fosztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"32f93df4-61da-44ba-b487-e1473bea9134","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_fidesz-frakcio-postalada-fosztogatas","timestamp":"2025. április. 29. 12:44","title":"„Politikai célú postaláda-fosztogatást” kiáltott a Fidesz-frakció szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]