Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges megfigyelési kísérletről.","shortLead":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges...","id":"20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"0c46701a-c341-40b5-b94d-d1c700681b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","timestamp":"2025. május. 05. 18:03","title":"100 országba küldték ki a figyelmeztetést – aki kapott ilyen értesítést, bajban lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX központja működik. Ez jóval többről szól, mint egyszerű közigazgatási szójátékról.","shortLead":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX...","id":"20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0.jpg","index":0,"item":"af8a3d1f-e369-4a5a-9e8a-892ab97a588f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 05. 20:14","title":"Saját városa lett Elon Musknak. Mi lehet a „texasi utópia” célja? Mi lesz Csillagvárosból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4583d-8ca9-4b11-886f-c3812cdd6cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tettesek bűnszervezetekkel kapcsolatban álló rivális bányászok voltak.","shortLead":"A tettesek bűnszervezetekkel kapcsolatban álló rivális bányászok voltak.","id":"20250505_Emberrablas-gyilkossag-peru-aranybanya-banyaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b4583d-8ca9-4b11-886f-c3812cdd6cd4.jpg","index":0,"item":"ea10162d-fa0c-404d-b6e1-9c789d6e06e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Emberrablas-gyilkossag-peru-aranybanya-banyaszok","timestamp":"2025. május. 05. 05:27","title":"Elraboltak, majd meggyilkoltak több aranybányászt Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028cd03f-53da-4c4a-b2d5-684e55d70082","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ford Mustang GTD a Nordschleife valaha készült leggyorsabb sorozatgyártású amerikai autója, de a Porsche 911 GT3 RS azért még mindig gyorsabb nála.","shortLead":"A Ford Mustang GTD a Nordschleife valaha készült leggyorsabb sorozatgyártású amerikai autója, de a Porsche 911 GT3 RS...","id":"20250505_uj-rekordido-a-160-millio-forintos-mustang-gtd-de-a-sokkal-olcsobb-porsche-911-gt3-rs-meg-mindig-veri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/028cd03f-53da-4c4a-b2d5-684e55d70082.jpg","index":0,"item":"129d9d35-1fb4-4c52-8ed7-bff683eac702","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uj-rekordido-a-160-millio-forintos-mustang-gtd-de-a-sokkal-olcsobb-porsche-911-gt3-rs-meg-mindig-veri","timestamp":"2025. május. 05. 07:59","title":"Új rekordidő a 160 millió forintos Mustangtól, de a sokkal olcsóbb Porsche még mindig veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek el.","shortLead":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek...","id":"20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"0b098b72-d230-4170-9c1e-06ec9e15f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","timestamp":"2025. május. 05. 07:34","title":"Tavaly a dolgozók harmada távozott a gyermekvédelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Politikai támogatás nélkül is létezik az Akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi közgyűlésén, mire Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelezte, a tudomány terén is csak azt kell támogatnia az államnak, ami a magyar érdeket szolgálja.","shortLead":"Politikai támogatás nélkül is létezik az Akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi...","id":"20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb.jpg","index":0,"item":"acff330e-905f-4da4-afe9-569f9a843a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 15:23","title":"Pengeváltás az Akadémia ünnepi közgyűlésén: Freund odaszúrt, Hankó visszavágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657157dc-324a-43a0-a4af-2e1a963539ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Teamst lehet használni helyette.","shortLead":"A Teamst lehet használni helyette.","id":"20250505_skype-megszunes-teams","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/657157dc-324a-43a0-a4af-2e1a963539ed.jpg","index":0,"item":"4c7d659b-1f0c-4aed-9b0f-f2382f59f54a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_skype-megszunes-teams","timestamp":"2025. május. 05. 06:42","title":"Megszűnt a Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított P. Krisztián Veszprémből származik, ahol a helyi kézilabdacsapat fanatikus szurkolója volt.","shortLead":"A gyanúsított P. Krisztián Veszprémből származik, ahol a helyi kézilabdacsapat fanatikus szurkolója volt.","id":"20250505_ausztriaban-gyilkolo-magyar-ferfi-tavoltartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"3c3b90bf-d1db-4513-8c7a-768dff4af25f","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_ausztriaban-gyilkolo-magyar-ferfi-tavoltartas","timestamp":"2025. május. 05. 10:23","title":"Hiába jelentette fel áldozata, nem rendeltek el távoltartást az Ausztriában gyilkoló magyar férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]