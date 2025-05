Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c742c1a3-c389-4c37-898a-f4be25f9d5ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250504_mikromuanyag-gammakitores-google-nest-japan-railgun-hasznalt-telefonok-erteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c742c1a3-c389-4c37-898a-f4be25f9d5ad.jpg","index":0,"item":"8a38fdf3-b8a2-4d03-b90a-eb3fb7c5e7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_mikromuanyag-gammakitores-google-nest-japan-railgun-hasznalt-telefonok-erteke","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Ez történt: Valami elképesztő energia szabadult el a világűrben, egy műhold is észrevette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8ae022-ab33-455a-93df-f8a20da96c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövegértéshez ismeretterjesztő, és nem szakszöveget kaptak a diákok, a műveltségi kvíz pedig a tavalyi mintán alapult.","shortLead":"A szövegértéshez ismeretterjesztő, és nem szakszöveget kaptak a diákok, a műveltségi kvíz pedig a tavalyi mintán...","id":"20250505_szaktanar-ertekeles-magyarerettsegi-elso-resz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ae022-ab33-455a-93df-f8a20da96c93.jpg","index":0,"item":"8a1f35fc-c8e9-4b12-84a1-f3f7d6c0c719","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szaktanar-ertekeles-magyarerettsegi-elso-resz-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 10:03","title":"Szaktanár a magyarérettségi első részéről: „Nem érhette meglepetés a diákokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d13cf2f-e020-4537-baab-f3729f0623bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Milliárdokat költenek a nagy tech-cégek telefonfejlesztésre, azonban nem minden a pénz. Van, akinek elég egy 3D nyomtató, régi családi telefonok alkatrészei, no meg egy jó nagy adag találékonyság. Lan Bowen, egy 17 éves kínai diák ezen összetevők felhasználásával készített ugyanis egy működő, függőlegesen összehajtható telefont. Talán nem meglepő: a fiút immár milliók követik a neten.","shortLead":"Milliárdokat költenek a nagy tech-cégek telefonfejlesztésre, azonban nem minden a pénz. Van, akinek elég egy 3D...","id":"20250504_osszehajthato-telefont-keszitett-egy-kinai-diak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d13cf2f-e020-4537-baab-f3729f0623bb.jpg","index":0,"item":"5193ca89-8070-4bb1-9fbb-7b2b2d6b5a11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_osszehajthato-telefont-keszitett-egy-kinai-diak","timestamp":"2025. május. 04. 16:03","title":"Samsung? Google? Ugyan! Saját összehajtható telefont készített egy diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb11d37-96fa-4ed1-b293-3cae8a945dac","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Verstappent megbüntették, mert a boxutcában nekiütközött Antonellinek. ","shortLead":"Verstappent megbüntették, mert a boxutcában nekiütközött Antonellinek. ","id":"20250503_miami-nagydij-sprintverseny-f1-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb11d37-96fa-4ed1-b293-3cae8a945dac.jpg","index":0,"item":"48949c09-9012-4a63-8e84-d630c419c132","keywords":null,"link":"/sport/20250503_miami-nagydij-sprintverseny-f1-lando-norris","timestamp":"2025. május. 03. 19:50","title":"Norris nyerte a kaotikus sprintfutamot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Georgescut váltó Simion vezette a közvélemény-kutatásokat a vasárnapi első forduló előtt. ","shortLead":"A Georgescut váltó Simion vezette a közvélemény-kutatásokat a vasárnapi első forduló előtt. ","id":"20250504_Romaniai-valasztasok-Georgescu-simion-jobboldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab.jpg","index":0,"item":"7ef6b208-e3a4-4bea-9d3f-b14a0266f585","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_Romaniai-valasztasok-Georgescu-simion-jobboldal","timestamp":"2025. május. 04. 17:15","title":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt hatalmat ad az eltiltott Georgescu kezébe, ha nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657157dc-324a-43a0-a4af-2e1a963539ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Teamst lehet használni helyette.","shortLead":"A Teamst lehet használni helyette.","id":"20250505_skype-megszunes-teams","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/657157dc-324a-43a0-a4af-2e1a963539ed.jpg","index":0,"item":"4c7d659b-1f0c-4aed-9b0f-f2382f59f54a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_skype-megszunes-teams","timestamp":"2025. május. 05. 06:42","title":"Megszűnt a Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt éjjel.","shortLead":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt...","id":"20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d.jpg","index":0,"item":"c9f04913-9304-453e-998a-9278816238ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","timestamp":"2025. május. 04. 10:15","title":"Orosz dróntámadás érte Kijevet, több lakóház lángba borult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c8284-4ab8-42ba-94f3-1c9e8c811899","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: kincskereső, cselekvőképesség, elvtárs, blackout, futballtörténelem.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250504_Kiotoban-a-legnyomasztobb-jelenseg-a-kimonos-turistak-tomege---Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc3c8284-4ab8-42ba-94f3-1c9e8c811899.jpg","index":0,"item":"5776d185-12c1-4fc6-98dc-89182eae6659","keywords":null,"link":"/360/20250504_Kiotoban-a-legnyomasztobb-jelenseg-a-kimonos-turistak-tomege---Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel","timestamp":"2025. május. 04. 17:30","title":"Kiotóban a legnyomasztóbb jelenség a kimonós turisták tömege - Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]