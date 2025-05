Carlo Ancelotti a klub történetének legsikeresebb edzőjeként távozik a Real Madridtól, 12 hónappal azután, hogy harmadszor is megnyerte csapatával a Bajnokok Ligáját. Hétfőn, mindössze egy nappal a Barcelona ellen 4–3-ra elveszített El Clásicót követően vált biztossá, hogy az idény végeztével a brazil válogatott szövetségi kapitányaként folytatja. A hosszú és sikerekben gazdag madridi ciklusát trófea nélküli utolsó szezonnal fejezi be az olasz szakvezető. Ancelotti és a Real viszonya elfáradt, a szakítás elkerülhetetlen volt.

Nem sikerült pótolni a távozó kulcsjátékosokat

Kiemelkedő volt a 2023/2024-es szezon a Real Madridnál. Mindössze kétszer szenvedett vereséget a csapat az egész idényben, megnyerte a La Ligát és a Bajnokok Ligájában is a csúcsra ért. Tizenötödször. A bajnokságban 38 meccsből 21 olyan alkalom volt, amikor gólt sem kaptak a madridiak, mellette 87-et lőttek és tíz ponttal előzték meg a nagy rivális Barcelonát. A Dortmund elleni BL-finálé után hatalmas győzelmi ünnepet csaptak a spanyol fővárosban, Madrid utcái zsúfolásig megteltek, a szurkolók pedig, ha tehették volna, soha nem engedik haza a játékosokat és a siker kovácsát, Carlo Ancelottit. Minden olyan idillinek és tökéletesnek tűnt. Mégis, az idei szezonban felmerülő problémák eredete tavaly nyárig vezethető vissza.

Toni Kroos májusban jelentette be, hogy a hazai rendezésű Európa-bajnokság után befejezi pályafutását. Ekkor már az is tudható volt, hogy a védelem is meggyengül Nacho Fernández távozásával, aki 23 év után hagyta el Madridot és a szaúdi al-Kvadszijához szerződött. Arra viszont már senki nem számított, hogy az abban az évben 17 gólt szerző Joselu is ugyanezt teszi, de végül elfogadta a katari Al-Gharafa ajánlatát. Ennek a három játékosnak a kiesését alaposan megérezték a madridiak.

Kroos pótlására senki nem érkezett a középpályára, a sérülések miatt pedig a hátvédsorban is kiütközött Nacho hiánya, aki a védelem több pontján is bevethető volt. Joselu kiesését – bizonyos értelemben – sikerült megoldani, hosszas huzavona után a Real Madrid megszerezte a PSG-től Kylian Mbappét. A szakvezetés számára teljesen egyértelmű volt, hogy Mbappé volt csapatában közel sem rakott bele annyi energiát a védekezésbe, mint amit elvárnának tőle, így ha ezen nem sikerül változtatnia, sebezhetőbbé válik a madridi hátvédsor. Három meccsel a spanyol bajnokság vége előtt a Real tizeneggyel több gólt kapott és tizenöttel kevesebbet lőtt, mint tavaly az egész szezonban.

Mintha Ancelotti érezte volna a bajt, az idény előtt külön felhívta rá a figyelmet, hogy a védelemre ráférne az erősítés, de kérése süket fülekre talált. Miután a madridiak nem tudták megszerezni a Lille-ből Leny Yorót, aki a Manchester Unitedhez igazolt, feladták, hogy más védő után nézzenek. Szó volt róla, hogy a téli átigazolási időszakban orvosolják a problémát, de Ancelotti és a stábja kétkedve fogadták ezt az ígéretet. Nem véletlenül.

Már az előjelek is kedvezőtlenek voltak

A szezon rohamosan közeledett, a madridi játékosok nyári szünete viszont rendkívül rövidre sikerült. Spanyolország Európa-bajnok lett, Argentína pedig megnyerte a Copa Américát. A Real Madrid összesen 18 játékost adott erre a két tornára. A fárasztó és érzelmileg is megterhelő 2023/2024-es idény után kevés idő jutott a pihenésre és a feltöltődésre. Az előszezon rövid volt, a játékosok fizikai felkészülése nem volt megfelelő, és a taktika kidolgozásra is kevesebb idő jutott. A fásultság meglátszott a szezonkezdésen, a Mallorca és a Las Palmas ellen is csak 1–1-es döntetlenre futotta.

A váratlan botlások mellett Ancelotti azon kísérlete is kudarcba fulladt, hogy megszerezze Andy Mangant, az angol harmadosztályú Stockport County segédedzőjét. Az angol edző szoros kapcsolatot ápol Ancelotti fiával, Davide-vel, így merült fel az ötlet, hogy talán ő frissességet hozhatna az edzői stábba. A klub közvetlen környezetében többen is arról beszéltek az Athleticnek, hogy nagy szükség lenne pozíciós edzőkre, akik egyénileg is fejleszteni tudják a fiatal tehetségeket.

Az egyik legfőbb kritika ugyanis az volt Ancelottival szemben, hogy kevés lehetőséget adott az olyan fiataloknak, mint Arda Güler vagy Endrick – előbbi játékperceit Szoboszlai Dominik is felemlegette a török–magyar Nemzetek Ligája-osztályozó után –, ami a sérülések okozta problémák fejében pláne érthetetlennek tűnik.

Az Ancelotti távozásáról szóló pletykák pedig már szeptemberben szárnyra kaptak és gyakorlatilag az egész szezonban végigkísérték a Real Madridot. A spanyol médiában először egy szaúdi kérőről lehetett olvasni, majd egyre többször merült fel, hogy kipróbálná magát szövetségi kapitányként, még annak ellenére is, hogy korábban azt hangoztatta, hogy Madridból szeretne nyugdíjba vonulni.

Aztán jött az első El Clásico októberben. Három héttel korábban, a Villarreal ellen elülső keresztszalag-szakadást szenvedő csapatkapitány, Dani Carvajal nélkül a madridiak védelmét Lamine Yamal, Raphinha és Robert Lewandowski ízekre szedte, a Barcelona 4–0-ra nyert a Santiago Bernabéuban. Mbappét első Clásicóján a katalán védelem összesen nyolcszor állította lesre – ez a legtöbb volt pályafutása során –, emellett számos lehetőséget elpuskázott.

A következő hetekben megállapodás született Ancelotti és a madridi vezetőség között arról, hogy a klub a következő két átigazolási időszakban – 2025 januárjában és 2025 nyarán – szerződtet egy jobb- és egy középhátvédet. A sajtóban megjelentek után azonban egyre nagyobb kételyek merültek fel az olasz szakvezető jövőjével kapcsolatban. Az El Clásicón elszenvedett megalázó vereség és a Milan elleni kiábrándító Bajnokok Ligája-pofon után Spanyolországban olyan hírek láttak napvilágot, hogy Santiago Solari veheti át a csapat irányítását. Egy Ancelottihoz közel álló forrás arról beszélt akkoriban, hogy

három év alatt hiába nyersz tíz címet a csapattal, elveszítesz két meccset és már ki akarnak rúgni, annak ellenére, hogy még van esélyed javítani és megnyerni mindent.

Solarit nem igazán vonzotta az ötlet, hogy átvegye az olasz edző helyét, de Ancelotti és stábja is ódzkodott az argentintól, nem akarták az öltöző közelében látni, mivel szoros kapcsolatban áll Florentino Pérez elnökkel. A két szakvezető végül rendezte viszonyát, Solari támogatásáról biztosította Ancelottit.

Páratlan sérüléshullám sújtotta a madridiakat

A Real Madrid sérülésproblémái egyre inkább súlyosbodtak a szezon előrehaladtával. A csapat első számú középhátvédje, Éder Militao két szezonon belül másodszor szakította el az elülső keresztszalagját (ACL), Lucas Vázquez és Rodrygo pedig november közepén dőltek ki egy hónapra.

Addigra 17 madridi játékos szenvedett már sérülést, néhányan nem is egyszer.

Csupán négy olyan ember volt, aki nem hagyott ki mérkőzést sérülés miatt ebben a szezonban: Luka Modric, Raúl Asencio, Arda Güler és Endrick. 2015-ben a madridiak többek között azért rúgták ki Ancelottit, mert a csapatnál rengeteg sérülés történt. Ebben a szezonban sokkal több ilyen eset volt, de az igazgatótanácsban fel sem merült, hogy megkérdőjelezzék Antonio Pintus erőnléti edző szakmai képességeit. A Real stábjának egyik tagja szerint Florentino Pérez szentül hiszi, hogy Pintus a kulcsa a Bajnokok Ligája megnyerésének.

Erősítésre mindenesetre szükség volt a madridi keretben, Ancelottiék pedig az őszi idény legjobb formában lévő csapatának, a Liverpool a háza táján kezdtek el nézelődni. Középhátvéd poszton Virgil van Dijk, jobbszélsőként pedig Trent Alexander-Arnold neve merült fel opcióként. Előbbiről gyorsan letettek a kora miatt, utóbbi több ajánlatot is kapott, ugyanis a vezetőség körében az volt az uralkodó álláspont, hogy „jobbhátvéd nélkül lehetetlen megnyerni a Bajnokok Ligáját”, de TAA ennek ellenére is kitartott amellett, hogy Liverpoolban fejezi be a szezont.

A Manchester City kölcsönadta volna jobbhátvédjét, Kyle Walkert, de a madridiak még csak válaszra sem méltatták az ajánlatot. A Real így több meccsen is kénytelen volt klasszikus jobbhátvéd, illetve középhátvéd nélkül játszani, a sokszorosan felforgatott védelem pedig igencsak rozogának bizonyult. A Real ennek ellenére esélyt kapott rá, hogy visszakapaszkodjon a bajnokságban, köszönhetően a Barcelona rosszabb téli formájának. A szezon második El Clásicója – a január 12-én a szaúd-arábiai Dzsiddában megrendezett Spanyol Szuperkupa-döntő – azonban újabb hatalmas pofon volt a fővárosiaknak. Mbappé góljával ugyan előnybe került a Real Madrid és Szczesny kiállítása után több mint fél órát játszott emberelőnyben, de ez is kevésnek bizonyult a Barca ellen, amely 5–2-re győzött a fináléban.

Fájdalmas szakítás

A Barcelona a spanyol bajnokságban is megállíthatatlannak bizonyult. A katalánok rohamosan húztak el a mezőnytől, ezzel párhuzamosan pedig egyre gyakrabban voltak hallhatók olyan hangok Madridban, hogy Ancelottit a klub korábbi játékosa, Xabi Alonso válthatja. Ancelotti legkésőbb februárban már tudta, hogy Real Madrid tárgyal Alonsóval, de az olasz szakvezető sokáig kitartott amellett, hogy maradni akar. Márciusban aztán átgondolta a helyzetét:

az általa kért igazolások továbbra sem valósultak meg,

egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Madridban Xabi Alonsóban látják a jövőt,

Ancelotti fia, Davide pedig úgy tervezte, hogy a szezon után elhagyja a klubot, hogy a saját vezetőedzői karrierjét építse.

A döntésben továbbá sokat segített a brazil válogatott megsemmisítő erejű, 4–1-es veresége Argentína ellen. Ancelotti lett a brazil szövetség első számú célpontja. A remény. Az olasz edző a múltban már kétszer is kapott ajánlatot Ednaldo Rodriguestől, a CBF elnökétől, 2022-ben és 2023-ban, de akkor a Real Madrid gyorsan elvarrta a szálakat azzal, hogy 2026-ig meghosszabbították Ancelotti szerződését.

Hiába azonban a jövő nyárig szóló kontraktus, ha a felek váltani akartak. A szakítás rányomta a bélyegét a Real szezon végi játékára. A madridi stáb több, név nélkül nyilatkozó tagja csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatban, ahogyan Ancelotti az elmúlt hetekben kezelte a helyzetet. Úgy vélik, hogy a szezon végi fontos mérkőzésekre nem koncentrált eléggé, így a Real Madrid trófea nélkül fejezi be ezt az évet. Ancelotti fejben már a következő kihívásra fókuszál, 2026-ban újra világbajnoki címre vezetné Brazíliát.