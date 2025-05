Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","shortLead":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","id":"20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"2173e39b-30a5-4097-8019-72cd39301f33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","timestamp":"2025. május. 11. 14:03","title":"Videós reklámok özöne ömlik hamarosan a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","shortLead":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","id":"20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e.jpg","index":0,"item":"f5a5412d-9a58-48c9-b6ff-cbaa877ebb90","keywords":null,"link":"/elet/20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","timestamp":"2025. május. 12. 10:25","title":"Amber Heardnek ikrei születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az USA nyomására megállapodtak a tűzszünetről, de éjszaka még lőtte egymás állásait a két ország.","shortLead":"Az USA nyomására megállapodtak a tűzszünetről, de éjszaka még lőtte egymás állásait a két ország.","id":"20250511_Egyelore-kitart-a-torekeny-tuzszunet-India-es-Pakisztan-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"672a7aa8-6004-4241-82bc-a1fc0fd80be0","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Egyelore-kitart-a-torekeny-tuzszunet-India-es-Pakisztan-kozott","timestamp":"2025. május. 11. 09:18","title":"Egyelőre kitart a törékeny tűzszünet India és Pakisztán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","shortLead":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","id":"20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad.jpg","index":0,"item":"587d1452-2af0-431e-82ec-d6ffd0f2f403","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","timestamp":"2025. május. 11. 18:19","title":"Melania Trump két hetet sem töltött a Fehér Házban férje beiktatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d0e71b-0952-49c3-ba76-7c5f38803e91","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az RMDSZ volt elnöke szerint árulásról nincs szó, de George Simionnal nem lehet együttműködni. ","shortLead":"Az RMDSZ volt elnöke szerint árulásról nincs szó, de George Simionnal nem lehet együttműködni. ","id":"20250512_marko-bela-erdely-rmdsz-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d0e71b-0952-49c3-ba76-7c5f38803e91.jpg","index":0,"item":"0df3ff11-5ba1-4663-826a-e76b8f8594ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_marko-bela-erdely-rmdsz-orban","timestamp":"2025. május. 12. 10:10","title":"Markó Béla: Orbán zavart keltett Erdélyben a tihanyi nyilatkozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel, felvételivel járó stressztől. Mi nyomasztja ilyenkor a diákokat? Miért fontos a mentalizáció, illetve B és C terv készítése? Milyen viselkedés esetén érdemes szakembert felkeresni? És mi a teendő, ha a megmérettetés reggelén a gyerek bepánikol és nem akar elmenni vizsgázni?","shortLead":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel...","id":"20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66.jpg","index":0,"item":"4265828e-479e-4bad-a5a7-5f5aa7807094","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","timestamp":"2025. május. 11. 18:31","title":"Vizsgázik a gyerek – Hogyan támogassuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC labdarúgó csapata nagy küzdelemben 3:2 arányban legyőzte a hazai pályán játszó Paksot. A vereség azt jelenti, hogy a Paks már nem lehet bajnok, az első helyet már csak az FTC és a Puskás Akadémia szerezheti meg.","shortLead":"Az FTC labdarúgó csapata nagy küzdelemben 3:2 arányban legyőzte a hazai pályán játszó Paksot. A vereség azt jelenti...","id":"20250510_Az-FTC-ideigenben-gyozte-le-a-Paksot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca.jpg","index":0,"item":"f623cc18-9e46-4308-97e0-7487d9c84458","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Az-FTC-ideigenben-gyozte-le-a-Paksot","timestamp":"2025. május. 10. 21:59","title":"Az FTC idegenben győzte le a Paksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható.","shortLead":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga...","id":"20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"5bf42e4e-4e24-44d0-bcaa-3e3a27f8bd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","timestamp":"2025. május. 11. 08:37","title":"Kocsis Máté szerint a Tisza ukrajnai kapcsolatai sértik az ország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]