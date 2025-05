Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek a közösségi médiában. Arra szolgálnak, hogy megtévesszék a szexuális tartalmak szűrését igen ellentmondásosan végző algoritmust. Mi az algospeak, mit jelent a cseresznye, kikre van a legrosszabb hatással a hibásan működő prüdéria, és mit szól mindehhez a szexuálpszichológus és a kommunikációs szakember?","shortLead":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek...","id":"20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3.jpg","index":0,"item":"37d7fe38-6246-414d-bd52-c54c590cb288","keywords":null,"link":"/360/20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","timestamp":"2025. május. 17. 16:30","title":"A Seggs vajon mi? Így butította le a szexről való beszédet a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden közösséget tiszteletben tartunk”. ","shortLead":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden...","id":"20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"6556b9f4-20da-43fa-a72c-af6033047aee","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","timestamp":"2025. május. 17. 15:01","title":"A kampányhajrában írt nyílt levelet az erdélyi magyaroknak a magyargyűlőlő Simion ellenfele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b207837a-5d82-4c81-a362-c6550956fd14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Glen Rogers a „Casanova gyilkos” néven volt ismert.","shortLead":"Glen Rogers a „Casanova gyilkos” néven volt ismert.","id":"20250516_egyesult-allamok-kivegzes-glen-rogers-sorozatgyilkos-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b207837a-5d82-4c81-a362-c6550956fd14.jpg","index":0,"item":"7f059283-73b5-47c7-8148-88386461648d","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_egyesult-allamok-kivegzes-glen-rogers-sorozatgyilkos-donald-trump","timestamp":"2025. május. 16. 17:05","title":"„Trump, tedd továbbra is naggyá Amerikát!” – mondta kivégzése előtt a sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fd12ab-cb69-4598-8d29-27c600f5b312","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 56 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezett az országba, főként a Donald Trump intézkedései nyomán fellángoló pénzpiaci pánik miatt. ","shortLead":"Több mint 56 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezett az országba, főként a Donald Trump intézkedései nyomán...","id":"20250516_Aprilisban-rekordmennyisegu-toke-aramlott-be-Japanba-a-vamhaboru-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fd12ab-cb69-4598-8d29-27c600f5b312.jpg","index":0,"item":"21b82491-b5bc-4bfe-8ffb-51a01200d719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Aprilisban-rekordmennyisegu-toke-aramlott-be-Japanba-a-vamhaboru-miatt","timestamp":"2025. május. 16. 08:18","title":"Áprilisban rekordmennyiségű tőke áramlott be Japánba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac73e77a-1556-4183-aa33-cb42b6bd8325","c_author":"Galicza Dorina ","category":"gazdasag","description":"Megér egy hiteles felmérés egy házkutatást? Hann Endrét, Horn Gábort és Pulai Andrást kérdeztük arról, lehet-e hatása az új „átláthatósági” törvénytervezetnek a Medián, a Republikon, illetve a Publicus munkájára.","shortLead":"Megér egy hiteles felmérés egy házkutatást? Hann Endrét, Horn Gábort és Pulai Andrást kérdeztük arról, lehet-e hatása...","id":"20250517_atlathatosagi-uldozesi-torveny-kozvelemeny-kutatok-Hann-Endre-Horn-Gabor-Pulai-Andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac73e77a-1556-4183-aa33-cb42b6bd8325.jpg","index":0,"item":"1027ffbb-9620-4a7e-b488-cc3b367e40f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_atlathatosagi-uldozesi-torveny-kozvelemeny-kutatok-Hann-Endre-Horn-Gabor-Pulai-Andras-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 08:57","title":"„Ahhoz képest, ami itt készül, elhanyagolható, ha a Mediánnak kicsit rosszabbul megy” – fenyegeti a Lex Putyin a közvélemény-kutatókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83768d08-a17c-48ab-a52a-984e7bdd9bd6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250517_Marabu-Feknyuz-Az-uj-fougyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83768d08-a17c-48ab-a52a-984e7bdd9bd6.jpg","index":0,"item":"ea885cc5-1d39-42d6-88a6-fe7fa6fd50ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Marabu-Feknyuz-Az-uj-fougyesz","timestamp":"2025. május. 17. 11:00","title":"Marabu Féknyúz: Az új főügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban kiderül, hogy az áramkör nem csupán a játékok és a mesterséges intelligencia esetén jeleskedik. Ezek a vizsgálatok egyébként arra is rámutatnak, miért érdemes kombinált (kis- és nagybetűk, számok) jelszavakat használni.","shortLead":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban...","id":"20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d.jpg","index":0,"item":"0d27e6c7-4f67-4262-80c3-90f546fb345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","timestamp":"2025. május. 17. 10:03","title":"8 számjegyű jelszó feltörése? Ennek meg sem kottyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9790444e-458b-430f-a6e3-3c9480604bcb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hummer EV mostantól egy minden korábbinál erősebb új változatban is kapható.","shortLead":"A Hummer EV mostantól egy minden korábbinál erősebb új változatban is kapható.","id":"20250516_sportkocsikent-katapultal-a-legujabb-4-tonnas-villany-hummer-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9790444e-458b-430f-a6e3-3c9480604bcb.jpg","index":0,"item":"8ac8ba77-82a3-4989-a194-3fc69fbace1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_sportkocsikent-katapultal-a-legujabb-4-tonnas-villany-hummer-ev","timestamp":"2025. május. 16. 07:21","title":"Sportkocsiként katapultál a legújabb 4 tonnás villany-Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]