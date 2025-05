Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8f34f9cb-1367-40e5-89d9-be28ee36efc4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mo Chara a Hezbollah zászlaját mutatta fel az egyik londoni fellépésükön.","shortLead":"Mo Chara a Hezbollah zászlaját mutatta fel az egyik londoni fellépésükön.","id":"20250522_Terrorbuncselekmennyel-vadoltak-meg-a-Kneecap-egyik-tagjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f34f9cb-1367-40e5-89d9-be28ee36efc4.jpg","index":0,"item":"c0001f66-41af-4cb9-b9e1-ce3449746930","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Terrorbuncselekmennyel-vadoltak-meg-a-Kneecap-egyik-tagjat","timestamp":"2025. május. 22. 05:45","title":"Terrorbűncselekménnyel vádolták meg a Kneecap egyik tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínaiak alig két éve vannak jelen komolyabban Európában. ","shortLead":"A kínaiak alig két éve vannak jelen komolyabban Európában. ","id":"20250522_BYD-tobb-autot-adott-el-Europaban-mint-a-Tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"8cb749fb-77ba-4c81-a1f2-9591ade92327","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_BYD-tobb-autot-adott-el-Europaban-mint-a-Tesla","timestamp":"2025. május. 22. 14:24","title":"Most először a BYD több villanyautót adott el Európában, mint a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe, amelytől a honvédség is rendelt már. Habony Árpád tulajdonrésze egykor Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt.","shortLead":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe...","id":"20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3.jpg","index":0,"item":"f4e5f7a9-496b-40fd-9b94-8dd4ad3a2506","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","timestamp":"2025. május. 22. 11:56","title":"Habony Árpád már hadiiparban is utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és júliusban változásokat tapasztalhatnak az ügyintézésben: hosszabb átfutási idők, a megszokottnál később érkező számlák várnak rájuk. Ennek oka, hogy az E.ON Hungária Csoport egységesíti informatikai rendszereit.","shortLead":"Az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és...","id":"20250522_eon-egysegesiti-informatikai-rendszereit-atallas-elmu-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94.jpg","index":0,"item":"5ebfcd8a-45c6-4142-bfe8-290ea6b76510","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_eon-egysegesiti-informatikai-rendszereit-atallas-elmu-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. május. 22. 10:31","title":"Heteken belül ön is megérezheti, hogy egységesíti informatikai rendszereit az E.ON","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné felhívni a világ figyelmét.","shortLead":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné...","id":"20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e.jpg","index":0,"item":"aff632e6-6696-42ab-862d-084a66992297","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","timestamp":"2025. május. 23. 09:51","title":"Vilmos herceg új dokumentumfilm-sorozata a világ egyik legveszélyesebb foglalkozását mutatja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","shortLead":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","id":"20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac.jpg","index":0,"item":"4ea88f8e-16ab-4cf3-9b06-f8119f0745ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","timestamp":"2025. május. 22. 15:25","title":"Lezárnák az autósok elől reggel és délután az iskolák előtti utcákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f33fd-7be3-4d9a-b8ce-f590f13b21a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Trump által okozott felfordulás jó esélyt ad Putyinnak, hogy odavágjon, és Európa az USA nélkül védtelen – írja kommentárjában Edward Lucas, a brit lap külpolitikai szerkesztője.","shortLead":"A Trump által okozott felfordulás jó esélyt ad Putyinnak, hogy odavágjon, és Európa az USA nélkül védtelen – írja...","id":"20250522_The-Times-velemeny-Oroszorszag-Europa-NATO","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c23f33fd-7be3-4d9a-b8ce-f590f13b21a0.jpg","index":0,"item":"4fad3034-1c11-456d-bd0b-f38bfa207239","keywords":null,"link":"/360/20250522_The-Times-velemeny-Oroszorszag-Europa-NATO","timestamp":"2025. május. 22. 11:45","title":"The Times-kommentár: Egy orosz támadás a NATO ellen most sokkal valószínűbb, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vitályos Eszter kormányszóvivő „kijárta”, Gulyás Gergely minisztériuma pedig fizet. Két napja még forráshiányra hivatkozva nem támogatták a kutató-mentők támogatási kérelmét, mostanra mégis lett pénz.","shortLead":"Vitályos Eszter kormányszóvivő „kijárta”, Gulyás Gergely minisztériuma pedig fizet. Két napja még forráshiányra...","id":"20250523_pest-megyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-forrashiany-vitalyos-eszer-fideszes-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c.jpg","index":0,"item":"5a2cc408-4366-4d95-a98d-2f3faa92529b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_pest-megyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-forrashiany-vitalyos-eszer-fideszes-szervezetek","timestamp":"2025. május. 23. 15:39","title":"Kellemetlen lehetett, hogy a Fidesz civiljei és a felcsúti focisták kaptak pályázati támogatást, de a kutató-mentők nem, mert most mégis jut nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]