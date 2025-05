Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"628be110-d213-45a7-80e0-d2c3d7b04b71","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EP-képviselők csütörtökön támogatták a műtrágyákra és egyes orosz és belarusz mezőgazdasági termékekre kivetett vámok emelését, hogy csökkentsék az EU függőségét ezektől az importoktól. Sem a Fidesz, sem a Tisza Párt nem támogatta a javaslatot.","shortLead":"Az EP-képviselők csütörtökön támogatták a műtrágyákra és egyes orosz és belarusz mezőgazdasági termékekre kivetett...","id":"20250522_vam_orosz-ukran-haboru_mezogazdasag_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/628be110-d213-45a7-80e0-d2c3d7b04b71.jpg","index":0,"item":"17c7148b-f2cd-4427-9667-26ff720c1dc2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250522_vam_orosz-ukran-haboru_mezogazdasag_europai-parlament","timestamp":"2025. május. 22. 12:51","title":"Az EP új vámokat hagyott jóvá orosz és belarusz mezőgazdasági termékekre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c10f28-8915-4a97-8944-8c45f25c3f75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb feszült szócsata a Fehér Házban.","shortLead":"Újabb feszült szócsata a Fehér Házban.","id":"20250521_donald-trump-cyril-ramaphosa-del-afrika-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c10f28-8915-4a97-8944-8c45f25c3f75.jpg","index":0,"item":"cbaa8c53-0484-49e9-943e-1396e2625dcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_donald-trump-cyril-ramaphosa-del-afrika-nepirtas","timestamp":"2025. május. 21. 21:39","title":"Trump a dél-afrikai elnöknek: „Népirtás” zajlik a fehér telepesek ellen az országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Claude Opus 4 nevű MI-modell biztonsági tesztelésekor az Anthropic mérnökei azt találták, ha fenyegetve érzi magát, a mesterséges intelligencia zsarolni kezdi a mérnököket.","shortLead":"A Claude Opus 4 nevű MI-modell biztonsági tesztelésekor az Anthropic mérnökei azt találták, ha fenyegetve érzi magát...","id":"20250523_anthropic-mesterseges-intelligencia-claude-opus-4-zsarolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418.jpg","index":0,"item":"d9c57d37-9f48-4701-9945-91a804b07642","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_anthropic-mesterseges-intelligencia-claude-opus-4-zsarolas","timestamp":"2025. május. 23. 14:03","title":"Zsarolni kezd az Anthropic új mesterséges intelligenciája, ha le akarják cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec453c69-f248-4156-9c15-86c0b9cf1d10","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hitelképesnek találták a bukott macedón miniszterelnököt Magyarországon.","shortLead":"Hitelképesnek találták a bukott macedón miniszterelnököt Magyarországon.","id":"20250522_Nikola-Gruevszki-pecel-tanacsado-ceg-osztalek-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec453c69-f248-4156-9c15-86c0b9cf1d10.jpg","index":0,"item":"bdcd98d5-35b0-497d-8d34-1d214f3397fd","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_Nikola-Gruevszki-pecel-tanacsado-ceg-osztalek-beszamolo","timestamp":"2025. május. 22. 14:03","title":"Kétmillió forint osztalékot vett ki Nikola Gruevszki a péceli tanácsadó cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","shortLead":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","id":"20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac.jpg","index":0,"item":"4ea88f8e-16ab-4cf3-9b06-f8119f0745ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","timestamp":"2025. május. 22. 15:25","title":"Lezárnák az autósok elől reggel és délután az iskolák előtti utcákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell az Apple-nek jutalékot fizetnie.","shortLead":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell...","id":"20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942.jpg","index":0,"item":"6f4f86c3-f259-460d-9613-6a013319fb05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","timestamp":"2025. május. 22. 11:03","title":"Az Xbox-használók isszák meg a levét a Microsoft szerint az Apple trükközésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","shortLead":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","id":"20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74.jpg","index":0,"item":"3b88ee41-27bf-4fa5-82f5-260166f84399","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","timestamp":"2025. május. 22. 06:41","title":"Mélyen Tesla ár alatt kínálja új villanyautóját a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét egy olyan épületet mutatunk be, amelyet a Nyitott Házak hétvégéjén bárki meglátogathat.","shortLead":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét...","id":"20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f.jpg","index":0,"item":"8e990ee8-66dc-448f-a5f1-3dd630f2e5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","timestamp":"2025. május. 23. 08:29","title":"Lenyűgöző belső kertet rejt a Kálvin tér melletti ház, ahol egykor Csonka János műhelye működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]