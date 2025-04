Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3718a0d-074e-42a2-a437-4bcda45d1a35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Frontier nevű szuperszámítógép 1,5 óra alatt végezte el azt a számítást, amit korábban több mint 38 óra alatt sikerült. Az eredményből mindenki profitálhat.","shortLead":"Az amerikai Frontier nevű szuperszámítógép 1,5 óra alatt végezte el azt a számítást, amit korábban több mint 38 óra...","id":"20250413_frontier-szuperszamitogep-szimulacio-szamitasi-teljesitmeny-gyorsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3718a0d-074e-42a2-a437-4bcda45d1a35.jpg","index":0,"item":"35e45e49-cc84-4d5c-854b-7a61e7e5c96e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_frontier-szuperszamitogep-szimulacio-szamitasi-teljesitmeny-gyorsasag","timestamp":"2025. április. 13. 16:03","title":"96%-kal gyorsabb lett a számítógép, ami 1,5 óra alatt elvégzi, amit korábban 38 óra alatt sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti az ukrajnai háború lényegét, mint bármely más nyugati vezető.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti...","id":"20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"148d3a1e-aee7-411f-bac3-ac4820910838","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","timestamp":"2025. április. 12. 17:39","title":"Lavrovnak nagyon tetszik Trump hozzáállása az ukrajnai háborúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semmi cáfolat, csak némi magyarázkodás meg jó adag személyeskedés.","shortLead":"Semmi cáfolat, csak némi magyarázkodás meg jó adag személyeskedés.","id":"20250413_Itt-van-Meszarosek-magyarazata-Varkonyi-Andrea-millios-jotekonykodos-outfitjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113.jpg","index":0,"item":"9f0ae297-25b5-4bb6-8637-5dfb9dac0ede","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Itt-van-Meszarosek-magyarazata-Varkonyi-Andrea-millios-jotekonykodos-outfitjere","timestamp":"2025. április. 13. 12:46","title":"Itt van Mészárosék magyarázata Várkonyi Andrea milliós, jótékonykodós outfitjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram, a nyitható tetejű luxus sportkocsik Louis Vuittonja.","shortLead":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram...","id":"20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735.jpg","index":0,"item":"6c7934df-86d9-4742-99f2-48b17fcd9533","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","timestamp":"2025. április. 14. 07:27","title":"700 Maybach-logó 120 millió forintért: beültünk a luxustól tocsogó legújabb puccos kabrióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d0bf4f-cd0f-4227-8cf9-6cb45bb7b284","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen szellemesnek találta a Kétfarkú Kutya Párt szombati tüntetésének jelszavait Florence La Bruyere, a francia lap budapesti tudósítója. Idéz is bőségesen: pl. hogy nem elegendő betiltani a Pride-ot, meg kell tiltani a Napnak, hogy süssön. Vagy hogy „Le a szivárványszínnel, le a sokszínűséggel”. ","shortLead":"Igen szellemesnek találta a Kétfarkú Kutya Párt szombati tüntetésének jelszavait Florence La Bruyere, a francia lap...","id":"20250414_Ketfarku-Kutya-Part-tuntetes-Pride-Liberation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d0bf4f-cd0f-4227-8cf9-6cb45bb7b284.jpg","index":0,"item":"84c70c78-75fb-4032-ba0e-9227e2c8f5bf","keywords":null,"link":"/360/20250414_Ketfarku-Kutya-Part-tuntetes-Pride-Liberation","timestamp":"2025. április. 14. 07:44","title":"Libération-tudósítás: Az Orbán-ellenes erők saját csapdájába ejtik a szélsőjobbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hét múlva folytatják.","shortLead":"Egy hét múlva folytatják.","id":"20250412_Tobb-mint-ket-oran-at-targyalt-Washington-es-Teheran-az-irani-atomprogramrol-de-meg-nem-tudtak-megallapodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"0320dd90-ad24-4338-bb5a-bf217ad97155","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Tobb-mint-ket-oran-at-targyalt-Washington-es-Teheran-az-irani-atomprogramrol-de-meg-nem-tudtak-megallapodni","timestamp":"2025. április. 12. 19:15","title":"Több mint két órán át tárgyalt Washington és Teherán az iráni atomprogramról, de még nem tudtak megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","shortLead":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","id":"20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f.jpg","index":0,"item":"baeadeb6-c5cb-42bf-92e2-1fdc40ccba46","keywords":null,"link":"/elet/20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","timestamp":"2025. április. 13. 12:04","title":"„Mi legyen ezután, a Puskás?” - Pogány Induló földbe döngölte az Arénát és kijelölte az új célt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyszombaton lehet vásárolni.","shortLead":"Nagyszombaton lehet vásárolni.","id":"20250414_husveti-nyitva-tartas-boltok-uzletek-szupermarketek-Lidl-Tesco-CBA-Penny-Aldi-Spar-Auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"84fe24d5-db6a-4e8f-b7f6-dcff1e977eb7","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_husveti-nyitva-tartas-boltok-uzletek-szupermarketek-Lidl-Tesco-CBA-Penny-Aldi-Spar-Auchan","timestamp":"2025. április. 14. 11:48","title":"Így tartanak nyitva húsvétkor a boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]