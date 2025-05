Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b","c_author":"Rossmann Magyarország","category":"brandcontent","description":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most sem kellett csalódnunk: így láttuk a Beauty Expo-t.","shortLead":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most...","id":"20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b.jpg","index":0,"item":"2cb80e0f-2374-47bf-96e5-1557abc8c854","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","timestamp":"2025. május. 27. 13:30","title":"Két nő, két nézőpont, két élmény: ilyen volt az év legnagyobb beauty-rendezvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef13a1be-0770-42dc-ba9c-f7295b01c478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felesége, Deborra-Lee Furness két év után hivatalosan is elindította a válópert, ismerőseik szerint zűrös válásnak néznek elébe.","shortLead":"Felesége, Deborra-Lee Furness két év után hivatalosan is elindította a válópert, ismerőseik szerint zűrös válásnak...","id":"20250528_Kiderult-hogy-Hugh-Jackman-hazassaga-megcsalas-miatt-mehetett-tonkre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef13a1be-0770-42dc-ba9c-f7295b01c478.jpg","index":0,"item":"75647108-9b75-4deb-b456-e2ab293485ce","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Kiderult-hogy-Hugh-Jackman-hazassaga-megcsalas-miatt-mehetett-tonkre","timestamp":"2025. május. 28. 11:23","title":"Kiderült, hogy Hugh Jackman házassága megcsalás miatt mehetett tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","shortLead":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","id":"20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"53f0151e-8408-467f-930b-e1eb58f37b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","timestamp":"2025. május. 28. 16:55","title":"Egy autó és egy motor ütközött Zuglóban, meghalt egy 25 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pofon itt, pofon ott.","shortLead":"Pofon itt, pofon ott.","id":"20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"a6fa0428-562d-4a4a-98de-d97b23c147aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","timestamp":"2025. május. 28. 16:26","title":"A Macron házaspár incselkedésén viccelődik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","shortLead":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","id":"20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"f213bacd-a7e0-4d63-b762-a788c49981bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","timestamp":"2025. május. 28. 08:03","title":"Ez indul be a szervezetében már három nap után, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","shortLead":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","id":"20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"2d19cc71-899a-4fda-9205-7f092ea0e6bf","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","timestamp":"2025. május. 27. 15:43","title":"A szlovák környezetvédelmi minisztériumot nem zavarja, ha medvehúst szolgálnak fel az éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","shortLead":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","id":"20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c.jpg","index":0,"item":"c05dc85b-0a02-44db-ad68-9da6cd9b2c84","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","timestamp":"2025. május. 27. 20:25","title":"Az amerikai belbiztonsági miniszter kampányol Lengyelországban a jobboldali elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A maga szuverenitására kínosan ügyelő magyar kormány külügyminisztere megüzente Kijevnek, hogy mit ne tegyen. A kemény szavak az ukrán–magyar kémjátszma újabb fordulóját is jelezhetik.","shortLead":"A maga szuverenitására kínosan ügyelő magyar kormány külügyminisztere megüzente Kijevnek, hogy mit ne tegyen. A kemény...","id":"20250527_szijjarto-peter-ukrajna-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"821bcbef-4291-4dd6-ac12-14e0d8aebced","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_szijjarto-peter-ukrajna-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg","timestamp":"2025. május. 27. 11:07","title":"Szijjártó Péter üzent Ukrajnának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség létét félti Kijevtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]