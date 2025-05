Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","shortLead":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","id":"20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"f06a85e8-636e-4063-95fc-3b5b452d5923","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","timestamp":"2025. május. 27. 19:16","title":"Nyolc embert azonosított Magyar Péter nagyváradi ellentüntetői között Viastein-dolgozóként a 444","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Finn kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a pingvinek ürüléke olyan nagy mennyiségben juttat ammóniát a levegőbe, ami már a felhőképződést is befolyásolja.","shortLead":"Finn kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a pingvinek ürüléke olyan nagy mennyiségben juttat ammóniát a levegőbe, ami...","id":"20250527_pingvin-urulek-jegolvadas-antarktisz-ammonia-felhokepzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"b439a18e-c0cc-4b63-ad4d-69cf0623dac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_pingvin-urulek-jegolvadas-antarktisz-ammonia-felhokepzodes","timestamp":"2025. május. 27. 19:03","title":"Pingvinürülék segíthet lassítani az Antarktisz jégolvadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","shortLead":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","id":"20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3a400d4c-00db-41c6-869c-c70c1a7904e2","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","timestamp":"2025. május. 27. 17:13","title":"Két fővárosi cégnél is új vezető jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f060d-529e-467c-b293-b238445bb23d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt szeretné támogatni az ország új vezetését abban, hogy helyrehozzák a múlt hibáit.","shortLead":"A párt szeretné támogatni az ország új vezetését abban, hogy helyrehozzák a múlt hibáit.","id":"20250526_kelemen-hunor-rmdsz-uj-roman-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e76f060d-529e-467c-b293-b238445bb23d.jpg","index":0,"item":"73d6fdb0-e173-4b8d-b12b-1de5b66e375d","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_kelemen-hunor-rmdsz-uj-roman-kormany","timestamp":"2025. május. 26. 14:52","title":"„Nem fogunk elfutni a felelősség elől, ránk lehet számítani!” – Kelemen Hunor bejelentette: az RMDSZ segíteni fogja Románia új kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909245a-c313-40b8-b039-41036fafb715","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kisebb, kompaktabb modellek kezdenek előretörni a piacon. ","shortLead":"A kisebb, kompaktabb modellek kezdenek előretörni a piacon. ","id":"20250527_Ez-a-15-legnepszerubb-villanyauto-most-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4909245a-c313-40b8-b039-41036fafb715.jpg","index":0,"item":"071a500f-f73b-47cb-9dca-b2f881880eb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Ez-a-15-legnepszerubb-villanyauto-most-Europaban","timestamp":"2025. május. 27. 08:53","title":"Ez a 15 legnépszerűbb új villanyautó most Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ef76d0-4ba2-44e5-ab93-87aa2fc5243e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov leszögezte azt is, hogy Oroszország nagyon hálás az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Dmitrij Peszkov leszögezte azt is, hogy Oroszország nagyon hálás az Egyesült Államoknak.","id":"20250526_orosz-ukran-haboru-dimitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28ef76d0-4ba2-44e5-ab93-87aa2fc5243e.jpg","index":0,"item":"878e6991-305e-4f66-8696-fd46bba38f16","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_orosz-ukran-haboru-dimitrij-peszkov","timestamp":"2025. május. 26. 13:40","title":"A Kreml szóvivője a felfokozott érzelmeknek tulajdonítja Donald Trump Putyin-kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ad04fb-51fe-4c9b-b274-880700fc3d7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók a rizs hidegtűrő képességét vizsgálva arra jutottak, hogy nemcsak a DNS változása hozhat be új tulajdonságokat az utódoknál.","shortLead":"Kínai kutatók a rizs hidegtűrő képességét vizsgálva arra jutottak, hogy nemcsak a DNS változása hozhat be új...","id":"20250526_rizs-genetika-evolucio-dns-oroklodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ad04fb-51fe-4c9b-b274-880700fc3d7e.jpg","index":0,"item":"b577893c-47db-4fbb-b88b-8c2df80f2943","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_rizs-genetika-evolucio-dns-oroklodes","timestamp":"2025. május. 26. 13:03","title":"Megkérdőjelezi az evolúció legfontosabb állítását egy új tudományos eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e3118-a7e5-463e-8c21-f609552291c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit startup cég olyan megoldást alkalmazna az akkumulátorok újrahasznosítására, amely nemcsak karbonsemleges, de karbonnegatív is lehet.","shortLead":"Egy brit startup cég olyan megoldást alkalmazna az akkumulátorok újrahasznosítására, amely nemcsak karbonsemleges, de...","id":"20250527_litium-ion-akkumulator-ujrahasznositas-bakterium-cell-cycle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0e3118-a7e5-463e-8c21-f609552291c6.jpg","index":0,"item":"a103cd2e-269d-4b14-8375-e3d0f7aebaf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_litium-ion-akkumulator-ujrahasznositas-bakterium-cell-cycle","timestamp":"2025. május. 27. 10:03","title":"50 millió éves baktériumokat eresztettek az akkumulátorra, ez mindent újraírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]