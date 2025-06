Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d4f15a9-f0ac-4820-b5ed-c42d8c9a8f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éjszaka sem volt eseménytelen a techguru és az elnök hirtelen kitört csatájának fényében, Musk Trump kongresszusi felelősségre vonására szólított fel, míg Steve Bannon felvetette, hogy a Tesla-vezér is egy illegális bevándorló lehet, és szerinte a milliárdost ki kellene toloncolni az országból.","shortLead":"Az éjszaka sem volt eseménytelen a techguru és az elnök hirtelen kitört csatájának fényében, Musk Trump kongresszusi...","id":"20250606_musk-trump-harc-veszteseg-reszvenyek-usa-nasa-spacex-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f15a9-f0ac-4820-b5ed-c42d8c9a8f79.jpg","index":0,"item":"b89702e9-b782-4765-8906-60f1bf355c83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_musk-trump-harc-veszteseg-reszvenyek-usa-nasa-spacex-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 06:27","title":"Néhány óra alatt dollármilliárdokat vesztett az egymás ellen forduló Donald Trump és Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f0c4f9-b5e0-4105-9ed7-5606ae9525f6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS és több más rendszer mellett az AirPodsokhoz is bejelenthet új képességeket az Apple – mutatjuk, mi mindenre lehet számítani.","shortLead":"Az iOS és több más rendszer mellett az AirPodsokhoz is bejelenthet új képességeket az Apple – mutatjuk, mi mindenre...","id":"20250605_apple-airpods-fulhallgatok-wwdc-uj-funkciok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f0c4f9-b5e0-4105-9ed7-5606ae9525f6.jpg","index":0,"item":"675cdb28-608d-45dd-bb58-c29fc1f142bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_apple-airpods-fulhallgatok-wwdc-uj-funkciok-bejelentes","timestamp":"2025. június. 05. 12:03","title":"Ingyen jöhet egy rakás új funkció az Apple fülhallgatóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"hvg360","category":"360","description":"John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából játszik.","shortLead":"John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából...","id":"20250605_Volt-CEU-elnok-Bennunket-modszeresen-kiszoritottak-Magyarorszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"ddc1cd16-d08a-4dbd-b287-acbf2602c21d","keywords":null,"link":"/360/20250605_Volt-CEU-elnok-Bennunket-modszeresen-kiszoritottak-Magyarorszagrol","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Volt CEU-elnök: Bennünket módszeresen kiszorítottak Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt az évjáratok is mások, mint a hagyományos kocsiknál. ","shortLead":"Itt az évjáratok is mások, mint a hagyományos kocsiknál. ","id":"20250605_hasznalt_villanyauto-kereses-itthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7.jpg","index":0,"item":"1cfab463-9c22-4a83-a8c6-ae1317890b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_hasznalt_villanyauto-kereses-itthon","timestamp":"2025. június. 05. 08:42","title":"Elektromos autót keresnek egyre többen, és az árak egyelőre inkább esnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez 10 millió forintba került. ","shortLead":"A magyar vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez 10 millió forintba került. ","id":"20250604_mav-keses-visszaterites-vezerigazgato-hegyi-zsolt-vonat-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1.jpg","index":0,"item":"8eb00745-fd83-45c2-b786-f1acc99f6205","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_mav-keses-visszaterites-vezerigazgato-hegyi-zsolt-vonat-busz","timestamp":"2025. június. 04. 17:17","title":"Három nap alatt közel tízezer vonatjegy felét fizette vissza a MÁV a késések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnököt ugyanakkor aggasztja, hogy az orosz repterek elleni rajtaütés még jobban megnehezíti a tűzszünet érdekében végzett munkáját.","shortLead":"Az elnököt ugyanakkor aggasztja, hogy az orosz repterek elleni rajtaütés még jobban megnehezíti a tűzszünet érdekében...","id":"20250605_trump-ukranok-drontamadas-putyin-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"f9930f62-7b3f-4e36-808e-291188310db6","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_trump-ukranok-drontamadas-putyin-haboru","timestamp":"2025. június. 05. 15:52","title":"Trump szerint „menő” volt az ukránok drónos támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az emberek kíváncsiak arra, a Mészáros nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi ténylegesen az övé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az emberek kíváncsiak arra, a Mészáros nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi...","id":"20250605_magyar-peter-meszaros-lorinc-teves-beszelgetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e10b8e9d-a1a3-48ae-b115-5e671d19db0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_magyar-peter-meszaros-lorinc-teves-beszelgetes-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 21:33","title":"Magyar Péter ismét írt Mészáros Lőrincnek és tévés beszélgetésre hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészséges sertések felvásárlását sem korlátozzák tovább.","shortLead":"Az egészséges sertések felvásárlását sem korlátozzák tovább.","id":"20250606_szaj-koromfajas-operativ-torzs-megszuntetes-kormanyhatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"10837c35-210f-4a33-a39e-e238d6ed183f","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_szaj-koromfajas-operativ-torzs-megszuntetes-kormanyhatarozat","timestamp":"2025. június. 06. 08:48","title":"Megszűnik a száj- és körömfájásjárvány miatt létrehozott Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]