[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kísérteni fogja a Nyugatot, hogy elárulta Ukrajnát. A nagy ügyvédi irodák 3–0-ra vezetnek Trump ellen. Nem válik be Izrael gázai segélyterve, ha nem érnek véget a csaták. Hogyan veszítette el fényét egy olyan város, amely egykor értelmiségieket és művészeket nevelt? – az Economist szerzőjének könyve Budapestről. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Kísérteni fogja a Nyugatot, hogy elárulta Ukrajnát. A nagy ügyvédi irodák 3–0-ra vezetnek Trump ellen. Nem válik be...","id":"20250530_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"b92f1fa2-1afe-4ce2-a6f3-a7d9b486a931","keywords":null,"link":"/360/20250530_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 30. 11:01","title":"Der Spiegel-elemzés: Ha az EU Moszkva elleni manővere rosszul sül el, az autokrata Orbán újra megnyerheti a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6053e17e-07ce-4cf8-b416-4ec6dddfc469","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesett a szolgáltatásaink külkereskedelme az első negyedévben, de a mérleg így is pozitív lett. A csökkenés 2024 végéhez képest viszont jóval nagyobb.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesett a szolgáltatásaink külkereskedelme az első negyedévben, de a mérleg így is...","id":"20250530_szolgaltatasok-kulkereskedelme-export-import-KSH-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6053e17e-07ce-4cf8-b416-4ec6dddfc469.jpg","index":0,"item":"b8231c85-acac-49e2-a299-edad814f3323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_szolgaltatasok-kulkereskedelme-export-import-KSH-elso-negyedev","timestamp":"2025. május. 30. 08:31","title":"Nagyon megrogyott a szállítási és az üzleti szolgáltatásaink exportja, csak a turizmus kozmetikázott valamit az összképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michelin-csillagos magyar séf irányítja a hamarosan hazánkban koncertező sztár étkeztetését.","shortLead":"Michelin-csillagos magyar séf irányítja a hamarosan hazánkban koncertező sztár étkeztetését.","id":"20250530_Esztergomi-etterem-fog-fozni-Jennifer-Lopezre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63.jpg","index":0,"item":"a2b30c30-523b-4036-9ac2-e51b2c2455da","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Esztergomi-etterem-fog-fozni-Jennifer-Lopezre","timestamp":"2025. május. 30. 08:20","title":"Esztergomi étterem fog főzni Jennifer Lopezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee48a1d0-30ce-4a7c-8d8d-28b449e4228e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amióta Donald Trump újra elnök lett, csak úgy repkednek a fenyegetések, a kisebb-nagyobb számok a különféle vámokkal kapcsolatban. Miután az egyik belengetett rendelkezés Kalifornia szíve-csücskét, az Apple-t érintené, az állam főügyésze úgy érezte, lépnie kell.","shortLead":"Amióta Donald Trump újra elnök lett, csak úgy repkednek a fenyegetések, a kisebb-nagyobb számok a különféle vámokkal...","id":"20250531_donald-trump-apple-per-kalifornia-fougyesze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee48a1d0-30ce-4a7c-8d8d-28b449e4228e.jpg","index":0,"item":"46330451-52dd-4ab4-98e0-76291c607fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_donald-trump-apple-per-kalifornia-fougyesze","timestamp":"2025. május. 31. 18:03","title":"Beperelné Kalifornia főügyésze a Trump-adminisztrációt az Apple miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","shortLead":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","id":"20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b89e0f43-c207-4cb7-bb37-6beba9915128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:32","title":"Sántít a saját láb, négy év alatt negyedszer lett veszteséges Orbán Ráhel bababoltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Vasárnap tartják lengyelországi elnökválasztás második fordulóját, amelynek eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa is múlik, mert egy továbbra is vele szemben álló államfővel nem tudja megvalósítani 2023-as választási programját.","shortLead":"Vasárnap tartják lengyelországi elnökválasztás második fordulóját, amelynek eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa...","id":"20250530_lengyel-elnokvalasztas-a-masodik-fordulo-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"ea94203b-236c-4bf4-bbfb-8947452cab89","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_lengyel-elnokvalasztas-a-masodik-fordulo-elott","timestamp":"2025. május. 30. 07:01","title":"Beláthatatlan válsághoz vezethet egy túl szoros eredmény a lengyel elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átalakítja szabályzatát a Samsung. A változás Magyarországon leginkább azokat érinti, akik a gyártó okostelefonjait használják.","shortLead":"Átalakítja szabályzatát a Samsung. A változás Magyarországon leginkább azokat érinti, akik a gyártó okostelefonjait...","id":"20250530_samsung-account-inaktiv-fiok-torlese-24-honap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"198cbdd6-a6b0-40f8-b9f9-b694e9c6d041","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_samsung-account-inaktiv-fiok-torlese-24-honap-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 08:03","title":"Samsung mobilja van? Aki nem teszi meg ezt, annak letörlik az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0f5afd-bebb-4e00-bd5e-fe8a188da7f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit színész-író-műsorvezető szerint érdemes tiltakozni. ","shortLead":"A brit színész-író-műsorvezető szerint érdemes tiltakozni. ","id":"20250530_Stephen-Fry-kiallt-a-Budapest-Pride-mellett-modern-fasizmusnak-nevezte-a-magyar-helyzetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb0f5afd-bebb-4e00-bd5e-fe8a188da7f8.jpg","index":0,"item":"1a7f78a2-293b-40b1-a6c3-94407f1cec02","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Stephen-Fry-kiallt-a-Budapest-Pride-mellett-modern-fasizmusnak-nevezte-a-magyar-helyzetet","timestamp":"2025. május. 30. 10:28","title":"Stephen Fry kiállt a Budapest Pride mellett, modern fasizmusnak nevezte a magyar helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]