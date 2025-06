Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új király születik a kiberbűnözők világában? A DragonForce nevű csoport nem csak cégeket támad, de rivális zsarolóvírus-bűnbandákkal is háborúzik a dominanciáért. A Sophos kiberbiztonsági cég szakértői szerint ez az eddiginél sokkal kevésbé kiszámítható helyzetet eredményez.","shortLead":"Új király születik a kiberbűnözők világában? A DragonForce nevű csoport nem csak cégeket támad, de rivális...","id":"20250609_dragonforce-csoport-zsarolovirus-sophos-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca.jpg","index":0,"item":"5abf61de-a60f-4d96-afb8-6abc51196cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_dragonforce-csoport-zsarolovirus-sophos-elemzes","timestamp":"2025. június. 09. 08:03","title":"A szemünk előtt esik szét a bűnözők eddigi világa, és ami most születik, az sokkal félelmetesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","shortLead":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","id":"20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"340bba2f-15b6-4650-8cda-3f4785bf194b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","timestamp":"2025. június. 09. 18:53","title":"Tovább csúszik Kapu Tibor űrutazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d799850-38d1-426e-937a-f4c0de412330","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy aktivistákat szállító hajó jelképes segélyszállítmánnyal a fedélzetén megpróbálta áttörni a Gázai-övezet izraeli blokádját. A hajót Izrael elfogta, az aktivistáknak levetítenek egy videót a 2023. októberi, Hamász által elkövetett mészárlásról.","shortLead":"Egy aktivistákat szállító hajó jelképes segélyszállítmánnyal a fedélzetén megpróbálta áttörni a Gázai-övezet izraeli...","id":"20250609_Izrael-horrorvideoval-bunteti-a-Gazai-ovezetbe-behajozni-probalo-celebeket-koztuk-Greta-Thunberget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d799850-38d1-426e-937a-f4c0de412330.jpg","index":0,"item":"9a80c4f5-a963-488f-8d2d-5e7e9949bb9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Izrael-horrorvideoval-bunteti-a-Gazai-ovezetbe-behajozni-probalo-celebeket-koztuk-Greta-Thunberget","timestamp":"2025. június. 09. 10:12","title":"Izrael a Hamász horrorjával szembesíti a Gázai-övezetbe behajózni próbáló „celebeket”, köztük Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem szégyell. Erről a jövő héten szavazhat az Országgyűlés, ahogy a 2026-os költségvetés elfogadásáról is.","shortLead":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem...","id":"20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff.jpg","index":0,"item":"94e1f1eb-479e-4644-b917-aa21ba89c7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 12:22","title":"Sürgősséggel vernék át a parlamenten a kampányköltéskorlát eltörlését, akár jövő héten megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két járattal is probléma volt.","shortLead":"Két járattal is probléma volt.","id":"20250609_A-debreceni-repteren-sem-volt-zokkenomentes-a-hosszu-hetvege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd.jpg","index":0,"item":"cb46bb28-039f-4626-9325-822aace62e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-debreceni-repteren-sem-volt-zokkenomentes-a-hosszu-hetvege","timestamp":"2025. június. 09. 18:28","title":"A debreceni reptéren sem volt zökkenőmentes a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","shortLead":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","id":"20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45.jpg","index":0,"item":"4e9e8b9b-d6dc-453d-8a20-f44f6cc55938","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","timestamp":"2025. június. 10. 06:17","title":"Leszereltek a legismertebb K-pop-együttes tagjai, újra egyesülhet a banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4399f0b5-7d37-42e8-87de-aed5e86f5b4e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavalyinál nagyobb lehet a lakásárak idei emelkedése, de a javán valószínűleg már túl vagyunk az OTP szerint.","shortLead":"A tavalyinál nagyobb lehet a lakásárak idei emelkedése, de a javán valószínűleg már túl vagyunk az OTP szerint.","id":"20250610_OTP-lakas-vasarlas-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4399f0b5-7d37-42e8-87de-aed5e86f5b4e.jpg","index":0,"item":"de9efe97-ad1c-4f97-8f32-dcb472a9c25b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_OTP-lakas-vasarlas-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 14:46","title":"OTP: 15 százalékkal drágulhatnak a lakások idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég a szólásszabadság védelmére hivatkozik. Az eredmény finoman szólva vegyes.","shortLead":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég...","id":"20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea.jpg","index":0,"item":"d7f0e7e3-bc0b-4114-b5ad-5bfda31507e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","timestamp":"2025. június. 10. 15:03","title":"Ezt szabadítja a felhasználókra a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]