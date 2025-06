Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. június. 09. 19:30","title":"Visszatért egy rég nem látott tehetségkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy szembe, amelynek védelméről megállás nélkül harsog a propaganda.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy...","id":"20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"ed065465-d03d-4386-89bb-c57c493347b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 11:15","title":"Magyar Péter: Orbán Párizsban feladta a magyar szuverenitást, fordított esetben napokig ezt harsogná a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d","c_author":"Balizs Benedek ","category":"itthon","description":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán Viktor volt az ötletgazdája, majd a minap szakított a miniszterelnök kedvenc újságjával is Kubatov Gábor. Pillanatnyi csapkodás vagy átgondolt lépés ez a Fidesz alelnökétől?","shortLead":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán...","id":"20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d.jpg","index":0,"item":"79d56c05-6088-4f3c-bb2f-996d267d6b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 14:44","title":"Kubatov lázadása azt üzeni, hogy Orbán valójában nem ért hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","shortLead":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","id":"20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"4f069679-d96b-4ad9-b648-75c04008e42a","keywords":null,"link":"/elet/20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","timestamp":"2025. június. 10. 16:24","title":"Elhagyta Amerikát az egyik legnépszerűbb influenszer, miután őrizetbe vette a bevándorlási hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először fordul elő az is, hogy novelláskötetért adnak Nemzetközi Booker-díjat. Ezt az elismerést olyan műért lehet megkapni, amely angol nyelven is megjelent. Mushtaq novelláinak főszereplői Karnataka állambeli, nehéz sorsú muszlim nők. Szeretettel Indiából sorozatunk írása.","shortLead":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először...","id":"20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5.jpg","index":0,"item":"79f18a28-247e-4fc6-9892-3c817e21e6de","keywords":null,"link":"/360/20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"„Mire jobban körülnéztem, már hat gyerekem volt” – először kapott Nemzetközi Booker-díjat egy eredetileg kannada nyelven írt könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Április elején kezdődött utoljára 3-assal az euró árfolyama, akkor sem tartott sokáig.","shortLead":"Április elején kezdődött utoljára 3-assal az euró árfolyama, akkor sem tartott sokáig.","id":"20250611_Benezett-400-forint-ala-az-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a.jpg","index":0,"item":"59b1b65b-62ff-419b-ac36-2003bb305ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Benezett-400-forint-ala-az-euro","timestamp":"2025. június. 11. 09:56","title":"Benézett 400 forint alá az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi gyűlöletünket megadják nekünk ma is, így már észre se vesszük azt, amit eltűrni se lenne szabad. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi...","id":"20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"29fe3224-0356-4eed-ad82-cbed23f2b839","keywords":null,"link":"/360/20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","timestamp":"2025. június. 11. 10:15","title":"Kovács Bálint: Miért hagyjuk, hogy az ukránozós plakátok minden magyart bemocskoljanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]