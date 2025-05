Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2023-ban még csak 16,5 milliárd forint volt a klub bevétele.","shortLead":"2023-ban még csak 16,5 milliárd forint volt a klub bevétele.","id":"20250507_Kozel-20-milliard-forintbol-gazdalkodott-a-Fradi-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b.jpg","index":0,"item":"5395439a-0c7e-4fa9-ac0d-b66a59c4233f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_Kozel-20-milliard-forintbol-gazdalkodott-a-Fradi-2024-ben","timestamp":"2025. május. 07. 20:28","title":"Közel 20 milliárd forintból gazdálkodott a Fradi 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át információkat a magyar katonai hírszerzésnek. Péntek délelőtt diplomáciai egyeztetés kezdődött Magyarország és Ukrajna között az ügyben, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, csak „ukrán propagandáról” volt szó.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át...","id":"20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"93600a3c-95bf-4b07-8c4e-bac3be55cb27","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","timestamp":"2025. május. 09. 09:43","title":"Az ukránok azt állítják, hogy ellenséges magyar kémeket lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük a román, szerb, szlovák nacionalistáknak, mert kicsináljuk magunkat a Budapestről célzottan tüzelt magyar–magyar leszámolásban. Vélemény.","shortLead":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük...","id":"20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3.jpg","index":0,"item":"bc145d51-2904-4d30-880d-814d404cb782","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","timestamp":"2025. május. 09. 08:00","title":"Parászka Boróka: Két magyarellenes uszítás közt Orbán orra előtt képezte magát Orbán Viktorrá George Simion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6628916-8284-446e-9a5d-947f2989769b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik rendszámos, de kérdés, hogy így is lehet-e jogosítvány nélkül vezetni.","shortLead":"Úgy tűnik rendszámos, de kérdés, hogy így is lehet-e jogosítvány nélkül vezetni.","id":"20250507_Tesla-motort-kapott-a-Citroen-miniautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6628916-8284-446e-9a5d-947f2989769b.jpg","index":0,"item":"ee9ebfaf-1493-4bae-b4e6-6531749e596b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Tesla-motort-kapott-a-Citroen-miniautoja","timestamp":"2025. május. 07. 20:20","title":"Tesla-motort kapott a Citroen Ami - 900 Nm-es városi rakéta lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e5856-5b55-477a-a21b-abf94786ab70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hernádi Zsolt szerint a vállalat bizonytalan időszakban ért el stabil eredményt.","shortLead":"Hernádi Zsolt szerint a vállalat bizonytalan időszakban ért el stabil eredményt.","id":"20250509_mol-elso-negyedeves-uzleti-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3e5856-5b55-477a-a21b-abf94786ab70.jpg","index":0,"item":"5f25336a-2c0e-4a72-8684-ecbed3ea31ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_mol-elso-negyedeves-uzleti-eredmeny","timestamp":"2025. május. 09. 05:03","title":"Növelte az eredményét a Mol az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b17259-eedc-406d-a86a-6f9dbe9aafcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi vezérkari főnök reagált arra, hogy a kormány ukránpártisággal vádolja.","shortLead":"A korábbi vezérkari főnök reagált arra, hogy a kormány ukránpártisággal vádolja.","id":"20250509_Ruszin-Szendi-Romulusz-honvedseg-haboruparti-Orban-Viktor-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88b17259-eedc-406d-a86a-6f9dbe9aafcb.jpg","index":0,"item":"684d1f80-6e92-4782-882d-7addc1f5fd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Ruszin-Szendi-Romulusz-honvedseg-haboruparti-Orban-Viktor-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 09. 09:59","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Szánalmas a Honvédelmi Minisztérium próbálkozása arra, hogy befeketítsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a legújabb ukrán „lejárató akciónak” is az az oka, hogy Magyarország békét akar. A HVG-nek nyilatkozó szakértő szerint egyáltalán nem számít rendkívüli esetnek, hogy egy ország hírszerző tevékenységet folytat.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a legújabb ukrán „lejárató akciónak” is az az oka, hogy Magyarország békét akar. A HVG-nek...","id":"20250509_szijjarto-peter-ukran-kemek-kiutasitas-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"7a067bf3-aca3-4392-aea1-3eaca3889632","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_szijjarto-peter-ukran-kemek-kiutasitas-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 14:46","title":"Szijjártó Péter kiutasított két, általa kémnek nevezett ukrán diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek formájában kihelyezett összeg ugyanis átlépte a bűvös 90 milliárd forintot, ami óriási volument jelent a piacon.","shortLead":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek...","id":"20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c.jpg","index":0,"item":"38d5665e-5049-470b-a723-9b436ba21ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. május. 08. 08:42","title":"Úgy veszik fel a személyi kölcsönt a magyarok, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]