Snoop Dogg társtulajdonos lett egy walesi focicsapatnál

Az utóbbi időben a hírességek hóbortjává vált, hogy tulajdonosi jogot szereznek maguknak valamelyik angol focicsapatban. Hozzájuk csatlakozott most Snoop Dogg amerikai rapper, aki a Championshipben (angol másodosztály) szereplő, de walesi Swansea Citynek lett a társtulajdonosa.

Snoop Dogg már a Swansea mezbemutatóján is szerephez jutott. A másodosztályban szereplő Swansea jelenlegi amerikai tulajdonosai Andy Coleman, Brett Cravatt és Jason Cohen.

„A futball iránti szeretetem közismert, de különleges érzés, hogy most hivatalosan is belépek a klubtulajdonosok világába, méghozzá a Swansea City révén. A klub és a környék története mélyen megérintett. Ez egy büszke, munkásosztálybeli város és csapa, amelyet alábecsülnek, de visszavág. Akárcsak én” – idézi a klub közleménye az amerikai rappert.

Swansea City is delighted to announce global rap superstar and multi-platinum selling artist @SnoopDogg has become the club’s latest high-profile co-owner and investor.



