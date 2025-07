A címvédő horvátokat verve jutott elődöntőbe a magyar pólóválogatott a világbajnokságon

18-12-re legyőzte a magyar férfi vízilabda-válogatott a szingapúri világbajnokságon a címvédő horvátokat, így jövő hét kedden a döntőbe jutásért játszhat – adta hírül az MTI.

A 24.hu közvetítése szerint az első negyed 6-6-al zárult, a második játékrészben azonban a magyar válogatott védekezése feljavult, a gólokat viszont tovább lőttük aminek köszönhetően négygólós előnnyel vonult a félidei pihenőre a csapat.

A harmadik és negyedik negyedben a horvátok egyre keményebben játszottak, a magyar válogatottból pedig ez érezhetően sok energiát vett el, aminek köszönhetően a horvátok egy ponton két gólra csökkentették a hátrányukat. A találkozó végére azonban újra erőre kapott a magyar csapat, az idő fogyásával a horvátok pedig egyre pontatlanabbá, idegesebbé váltak, aminek köszönhetően végül a magyarok hat góllal verték a címvédőt.

„Sokat dolgozunk azon, hogy megfelelő állapotban legyenek a srácok, és legyen egy erős belső kohézió. A horvátok a harmadik negyedben nagy lendülettel jöttek nekünk, a legfontosabb az volt, hogy ott azt a hullámot meg tudjuk állítani. Ez szerencsére sikerült, és a végére el is engedték a meccset” – nyilatkozta Varga Zsolt, a válogatott szövetségi kapitánya a meccs után az MTI-nek. Az edző szerint a legkomplettebb ellenfelet sikerült legyőzniük.

Kiemelte azt is, hogy nagyon büszke a játékosaira, akik elindultak egy saját úton, s ebben hatalmas szerepe van a szeretetnek: „Ez egyfajta biztonságot ad nekünk, hogy meg tudjuk beszélni egymás között a problémákat, ebben a szeretet a kötőanyag, amely egységet hoz létre.”

Az olimpiai bajnok szerbek elleni összecsapásról Varga Zsolt elmondta, jól ismerik az ellenfelet, amely a párizsi aranyérmével visszatért a korábbi kiváló játékához. „Most egy rendkívül kompakt, masszív társaságról beszélünk, egy nagyon nehéz ellenfél, de itt már nem is jöhet más.”

A „szeretet” szerepét Vigvári Vendel, a válogatott és a Ferencváros vízilabdázója is kiemelte a meccs után. „Ma minden úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de ha egyvalamit ki akarnék emelni, az a szeretet. A szakmai stáb óriási szeretettel van az irányunkban, és mi, játékosok is nagyon jó kapcsolatban vagyunk, miközben a horvátoknál azt láttuk a szombati edzésükön, hogy az edzőjük nem is jött le, ők pedig nem voltak egységesek. Ez akkora erőt adott nekünk, hogy tudtuk, itt ma nincs az az isten, hogy legyőzzenek minket” – fogalmazott.

Nyitóképünkön Manhercz Krisztián ünnepel a mérkőzés után, fotó: MTI / Koszticsák Szilárd