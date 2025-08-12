Tragikus körülmények között meghalt a Dunaszerdahely 19 éves futballistája

Hétfőn elhunyt a DAC 19 éves, saját nevelésű futballistája, Szelle Norbert. A futballklub Facebook-bejegyzése szerint a fiatal sportoló, aki Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon, autóbalesetben veszítette életét. „Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Norbi!” – írták posztjukban.

DAC 1904 🕯️ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában tegnap tragikus balesetben elhunyt Szelle Norbert (2006. február 16.-2025. augusztus 11.), klubunk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosunk…

A Paraméter értesülései szerint Szelle Norbert hétfőn késő délután Vásárút és Albár között ismeretlen okokból fának hajtott. A rendőrség közölte, hogy ütközés olyan erős volt, hogy a motor kiszakadt az autóból, a sofőr pedig a helyszínen életét vesztette.

Szelle legutóbb a Nádszeg csapatában játszott, és ott 24 mérkőzésen lépett pályára a 2024/2025-ös idényben, ahol hat gólt szerzett. Korábban a DAC és a Bős csapatában is futballozott.