Csalással vádolták meg a manipulált ruhában versenyző olimpiai bajnok síugrókat

Gyanúsítottból vádlott lett az a két norvég síugró, akiket tavasszal manipulált ruhával buktak le egy versenyen. Marius Lindvik és Johann André Forfang versenyzési engedélyét március közepén függesztette fel a Nemzetközi Síszövetség (FIS), és velük együtt a norvég válogatott több munkatársát is eltiltotta a munkavégzéstől.

A BBC most azt írja, hogy a FIS végzett az ügy vizsgálatával, és úgy döntött, csalással vádolja meg a két olimpiai bajnok versenyzőt, a válogatott vezetőedzőjét, Magnus Breviket, annak segítőjét, Thomas Lobbent, valamint a stáb egy harmadik tagját, Adrian Liveltent.

Jan-Erik Aalbu, a válogatott általános igazgatója azzal indokolta a döntést, hogy a norvégok megpróbálták „kicselezni a rendszert” azzal, hogy megerősített cérnával varrták Lindvik és Forfang versenyruháját. Azt is közölte: a két versenyző nem tudott arról, hogy szabályellenesen módosították a felszerelésüket, emiatt nem értenek egyet azzal, hogy őket is felelősségre akarják vonni.

Ahogy akkor beszámoltunk róla, a botrány a trondheimi északisí-világbajnokságon pattant ki. A helyszínen olyan videófelvételek és fényképek készültek, amelyek bizonyították, hogy a házigazdák több síugrója is olyan ruházatot viselt, amelyeken a légellenállás növelését segítő módosításokat végeztek azután, hogy a szabályosságukról a FIS munkatársai már meggyőződtek. Az is világos volt, hogy Brevig tudott az illegális átalakításokról.

Lindvik, a 2022-es pekingi olimpia nagysáncversenyének győztese, akinek ugyanabból az évből sírepülő-világbajnoki aranya is van, a nagysáncon a második helyen végzett Trondheimben. Forfang, aki 2018-ban Pjongcsangban a csapattal arany-, egyéniben ezüstérmes lett normálsáncon, csapatban pedig háromszoros sírepülővb-győztes, a negyedik lett. Miután lebuktak, mindkettejüket kizárták.

A FIS egyelőre nem közölte, hogy a fegyelmi bizottsága mikor hoz döntést az ügyben. A kérdés azonban sürgető, mert a milánó-cortinai téli olimpia kezdetéig már csak fél év van hátra.

A síugrásban rendkívül fontos szerepe van a felszerelésnek, amely jelentősen befolyásolja mind az ugrásoknak mind a repülési, mind a földet érési szakaszát. A ruhákra igaz: ha merevebbek a megengedettnél, az a repülés során hatalmas előnyt jelent. A FIS ettől az szezontól már azzal is igyekszik biztosítani a szabályok betartását, hogy chipeket helyez el a ruhákban, amelyek eltávolítása vagy módosítása a bevizsgálásuk után már tilos.