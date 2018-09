Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ok egyszerűbb és bosszantóbb, mint gondolná.","shortLead":"Az ok egyszerűbb és bosszantóbb, mint gondolná.","id":"20180920_Ver_szivargott_az_utasok_orrabol_es_fulebol__kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_indiai_gepnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06576d30-50d9-45aa-bf3b-681326b31f39","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ver_szivargott_az_utasok_orrabol_es_fulebol__kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_indiai_gepnek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:11","title":"Vér szivárgott az utasok orrából és füléből – le kellett szállnia egy indiai gépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki a popsztár Rihannát – jelentette be a kormány.","shortLead":"Országa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki a popsztár Rihannát – jelentette be a kormány.","id":"20180921_rihanna_rendkivuli_barbadosi_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d6294-bfb0-4c1b-bd18-e95b0cd8885c","keywords":null,"link":"/elet/20180921_rihanna_rendkivuli_barbadosi_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:52","title":"Diplomata lett Rihanna, a barbadosi szupersztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó néhány menekült veszti el a lehetőséget arra, hogy sorsa jobbra forduljon, barátokat szerezzen, miután a CEU megszünteti a menekülteknek indított kurzusát a kormány kedvezőtlen törvényeire válaszként.\r

\r

","shortLead":"Jó néhány menekült veszti el a lehetőséget arra, hogy sorsa jobbra forduljon, barátokat szerezzen, miután a CEU...","id":"20180921_A_CEU_megszuno_programja_csak_semmi_filozofia_maradj_a_giroszosnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4a8359-8286-40ec-a713-0362654c5c43","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_A_CEU_megszuno_programja_csak_semmi_filozofia_maradj_a_giroszosnal","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:05","title":"A CEU megszűnő programja: csak semmi filozófia, maradj a giroszosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tízmillió forintot lopnak el károsultanként egy jól szervezett magyar–dominikai bűnszervezet tagjai. Gyanakodjon, ha hétvége előtt kellene utalnia.","shortLead":"Több tízmillió forintot lopnak el károsultanként egy jól szervezett magyar–dominikai bűnszervezet tagjai. Gyanakodjon...","id":"20180921_Primitiv_behajtasos_trukkel_verik_at_a_lakasvasarlokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e65e91-c9c9-41b9-8e97-e880160eb175","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Primitiv_behajtasos_trukkel_verik_at_a_lakasvasarlokat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:07","title":"Primitív behajtásos trükkel verik át a lakásvásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából zaklatták a tévések. ","shortLead":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából...","id":"20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894ef110-9877-4bde-9775-19d2d078cc96","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:15","title":"Kormánypárti tévések mentek be Hadházy Ákos kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek a séfje összekavart a napokban 5000 liter hallevest? Igaz, a mega bográcsból a paprikát kihagyta. ","shortLead":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek...","id":"20180919_Halban_nagy__rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f75bc-f82d-47d8-9763-2119da59709f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Halban_nagy__rekord","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:42","title":"Halban nagy - rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","shortLead":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","id":"20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724a4e90-9303-4aca-aa9f-10d7bed7391b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:07","title":"Soha nem dolgozott annyi magyar Ausztriában, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]