[{"available":true,"c_guid":"1215490c-6625-48d1-87d1-8384564ab849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Athena Security által fejlesztett rendszer nagyon gyorsan képes felismerni a támadók fegyvereit, akár messziről is, a hatóságok pedig még azelőtt értesíthetők, hogy a rabló eljutott volna a kasszához. ","shortLead":"Az Athena Security által fejlesztett rendszer nagyon gyorsan képes felismerni a támadók fegyvereit, akár messziről is...","id":"20181008_biztonsagi_kamera_fegyveres_rablas_mesterseges_intelligencia_athena_security","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1215490c-6625-48d1-87d1-8384564ab849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0433de82-5541-43ac-89bf-b9fe28f0f1cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_biztonsagi_kamera_fegyveres_rablas_mesterseges_intelligencia_athena_security","timestamp":"2018. október. 08. 16:30","title":"Ez a találmány a rablók rémálma lehet: 1(!) másodperc alatt kiszúrja a fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy felmérésből az derült ki, hogy a kkv-k közel harmada vagy nem hallott a GDPR-ról, vagy nem tudja, hogy az rá is vonatkozik.","shortLead":"Egy felmérésből az derült ki, hogy a kkv-k közel harmada vagy nem hallott a GDPR-ról, vagy nem tudja, hogy az rá is...","id":"20181008_A_magyar_kkvk_egy_resze_meg_csak_nem_is_hallott_a_GDPRrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87027315-7e96-4982-b8d2-dd3769639762","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_A_magyar_kkvk_egy_resze_meg_csak_nem_is_hallott_a_GDPRrol","timestamp":"2018. október. 08. 13:08","title":"A magyar kkv-k egy része még csak nem is hallott a GDPR-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan minden új autóban kötelező lesz az összes ülésen övhasználatra figyelmeztető rendszer.","shortLead":"Hamarosan minden új autóban kötelező lesz az összes ülésen övhasználatra figyelmeztető rendszer.","id":"20181009_fontos_valtozas_az_autok_biztonsagi_ove_kapcsan_euroncap_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc88340e-0f48-416f-b7bc-5bef2add2081","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_fontos_valtozas_az_autok_biztonsagi_ove_kapcsan_euroncap_biztonsag","timestamp":"2018. október. 09. 06:41","title":"Fontos változás jön az autós biztonsági övekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kezdődött az adok-kapok.","shortLead":"Pénteken kezdődött az adok-kapok.","id":"20181007_Janos_Miert_hazudsz__Facebookon_uzent_a_Jobbik_elnoke_Volner_Janosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83b6f7-670a-4fd4-a88e-53bb760a2f75","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Janos_Miert_hazudsz__Facebookon_uzent_a_Jobbik_elnoke_Volner_Janosnak","timestamp":"2018. október. 07. 11:58","title":"\"János! Miért hazudsz?!\" - Facebookon üzent a Jobbik elnöke Volner Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kétnapos látogatásra érkezett Recep Tayyip Erdogan Magyarországra, találkozott Áderrel és Orbánnal is, majd közös sajtótájékoztatót tartottak a magyar miniszterelnökkel.","shortLead":"Kétnapos látogatásra érkezett Recep Tayyip Erdogan Magyarországra, találkozott Áderrel és Orbánnal is, majd közös...","id":"20181008_Orban_Erdogannak_Egymas_szovetsegesei_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16175b48-d558-46d9-b792-32fdac419b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Orban_Erdogannak_Egymas_szovetsegesei_vagyunk","timestamp":"2018. október. 08. 17:06","title":"Orbán katonai együttműködést akar Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa zárónapján 200 háton az idei legjobbját úszta. A háromszoros olimpiai bajnok egyéniben négy arany- és két bronzéremmel zárta a fordulót, és a 4x50-es vegyes gyorsváltóval is harmadik lett.","shortLead":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa...","id":"20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e4dfb-7053-4116-8396-a62c444454c1","keywords":null,"link":"/sport/20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","timestamp":"2018. október. 07. 15:12","title":"Hosszú Katinka: Aláírtam volna előre a négy győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","shortLead":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","id":"20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0995a7-1978-4ef1-a112-3be63300f8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","timestamp":"2018. október. 07. 11:00","title":"Havi 700 ezer forintért keresnek üveggyári munkásokat Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]