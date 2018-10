Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel arrébb meg gyűltek a törökök. ","shortLead":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel...","id":"20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3c0e1e-f592-4a13-a289-3f0964c52f53","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","timestamp":"2018. október. 09. 08:58","title":"Gyurcsányéknak megtiltották, hogy Erdogan ellen tüntessenek, a török szimpatizánsok viszont nyugodtan gyülekezhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép futóművei először becsuklottak, majd kiszakadtak a helyükről, négy utas megsérült.","shortLead":"A gép futóművei először becsuklottak, majd kiszakadtak a helyükről, négy utas megsérült.","id":"20181010_Leszaladt_a_kifutopalyarol_majd_metereken_keresztul_hason_csuszott_egy_orosz_repulogep__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e91f3b4-4a9a-4cf3-a95c-d77a10003b09","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Leszaladt_a_kifutopalyarol_majd_metereken_keresztul_hason_csuszott_egy_orosz_repulogep__video","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Leszaladt a kifutópályáról, majd métereken keresztül hason csúszott egy orosz repülőgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történet szinte ugyanaz: egy autós elüt egy kisgyermeket, kiszáll, hogy segítsen rajta, erre a rokonság rátámad.","shortLead":"A történet szinte ugyanaz: egy autós elüt egy kisgyermeket, kiszáll, hogy segítsen rajta, erre a rokonság rátámad.","id":"20181010_Kis_hijan_megismetlodott_az_olaszliszkai_tragedia_Encsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22d1cf0-998f-4390-931a-f01dd04be24c","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Kis_hijan_megismetlodott_az_olaszliszkai_tragedia_Encsen","timestamp":"2018. október. 10. 14:33","title":"Kis híján megismétlődött az olaszliszkai tragédia Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár hónappal ezelőtt nem tiltakoztak ennyire ellene. Puskaporos a levegő a városban.","shortLead":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár...","id":"20181009_Hodmezovasarhelyi_uj_valasztasEz_nem_cirkusz_ez_a_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dffefa2-fa96-4c12-ade9-6564d42aa043","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Hodmezovasarhelyi_uj_valasztasEz_nem_cirkusz_ez_a_valosag","timestamp":"2018. október. 09. 13:55","title":"Márki-Zay Péter akkor sokallt be, amikor elővették a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak bátor játékra lesz szüksége a Nemzetek Ligája soron következő két mérkőzésén a görögök és az észtek ellen.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak bátor játékra lesz szüksége a Nemzetek Ligája soron...","id":"20181008_willi_orban_marco_rossi_magyar_labdarugo_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef4c279-0a47-4643-8cff-65fadf59b0a0","keywords":null,"link":"/sport/20181008_willi_orban_marco_rossi_magyar_labdarugo_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 08. 21:23","title":"Elárulta Orban, mikor döntött a magyar válogatott mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erről is tárgyalt hétfői vatikáni látogatásán.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erről is tárgyalt hétfői vatikáni látogatásán.","id":"20181009_Magyarorszagra_johet_Ferenc_Papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bba5ee-905d-4c33-a465-d17d33832a81","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Magyarorszagra_johet_Ferenc_Papa","timestamp":"2018. október. 09. 07:13","title":"Magyarországra jöhet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6fbe10-7d47-47b8-9e7c-bd8f1d7d41c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek egy hét múlva foglalkoznak Magyarország ügyével, de a vizsgálat nem lesz rövid.","shortLead":"Az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek egy hét múlva foglalkoznak Magyarország ügyével, de a vizsgálat nem lesz rövid.","id":"20181009_Jovo_kedden_indul_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_Magyarorszag_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c6fbe10-7d47-47b8-9e7c-bd8f1d7d41c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de940c68-e010-4ec8-9ca8-047d8df9f7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Jovo_kedden_indul_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_Magyarorszag_ugyeben","timestamp":"2018. október. 09. 17:57","title":"Jövő kedden indul a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár kritika érte az idei iPhone-okat az elmúlt napokban, és mivel ezek nem voltak alaptalanok, az Apple-nek is lépnie kellett. Megérkezett „javítócsomagja”, az iOS 12.0.1.","shortLead":"Jó pár kritika érte az idei iPhone-okat az elmúlt napokban, és mivel ezek nem voltak alaptalanok, az Apple-nek is...","id":"20181009_apple_ios_1201_hibajavitas_chargegate_toltes_wifi_chargegate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc37bca-a574-4f91-bb30-d9e003834b45","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_apple_ios_1201_hibajavitas_chargegate_toltes_wifi_chargegate","timestamp":"2018. október. 09. 17:03","title":"ChargeGate? Máris itt az Apple megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]