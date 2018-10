Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1445f3e-b67a-4968-b899-6657fdb66887","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A munkaerőhiány korszakában a fejvadászok és HR-esek keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzhessenek arról, a cégük tökéletes helyszíne a tanulásnak és a növekedésnek. Hirdetéseikben mosolygós, boldog munkavállalók illusztrálják, mi várhat rád a cégnél. De vajon honnan tudhatod biztosan, hogy a leendő munkáltató valóban optimális helyet kínál a számodra, vagy az egész csupán egy felfújt lufi? Ahhoz, hogy ezt megtudd, olyan kérdéseket kell feltenned önmagadnak, melyek segítségével mélyebben is feltérképezed a cégkultúrát és a várható kilátásokat.","shortLead":"A munkaerőhiány korszakában a fejvadászok és HR-esek keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzhessenek arról, a cégük...","id":"20181019_Ne_fogadj_el_uj_allast_mig_fel_nem_teszed_ezeket_a_kerdeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1445f3e-b67a-4968-b899-6657fdb66887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc3960b-c326-4720-aec1-b5e0e45f1d99","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181019_Ne_fogadj_el_uj_allast_mig_fel_nem_teszed_ezeket_a_kerdeseket","timestamp":"2018. október. 19. 14:25","title":"Ne fogadj el új állást, míg fel nem teszed ezeket a kérdéseket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl ritkábban futunk majd bele olyan weboldalba facebookos hírfolyamunkban, amely egy másik oldalról lelopott képekkel, videókkal ékeskedve próbál meg kitűnni a sorból.","shortLead":"Ezentúl ritkábban futunk majd bele olyan weboldalba facebookos hírfolyamunkban, amely egy másik oldalról lelopott...","id":"20181017_facebook_hirfolyam_lopott_tartalom_kep_video_weboldal_alhir_kattintasvadaszat_facebook_bejegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c1eb30-1887-4d9d-8e91-64157aeccd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_facebook_hirfolyam_lopott_tartalom_kep_video_weboldal_alhir_kattintasvadaszat_facebook_bejegyzes","timestamp":"2018. október. 17. 19:58","title":"Odacsap a weboldalaknak a Facebook, amelyek lopott képekkel, videókkal próbálják behúzni a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A keresztényeket ott gulágra küldik, szóval nem veszélytelen az út.","shortLead":"A keresztényeket ott gulágra küldik, szóval nem veszélytelen az út.","id":"20181019_Kim_Dzsongun_meghivta_a_papat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecda53f-0ed6-4dce-bbf8-e25583468f93","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Kim_Dzsongun_meghivta_a_papat","timestamp":"2018. október. 19. 12:41","title":"Kim Dzsong Un meghívta a pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Digitális alapokon működő éttermet üzemeltető vállalkozást vett fel értékpapírlistájára a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) pénteken.","shortLead":"Digitális alapokon működő éttermet üzemeltető vállalkozást vett fel értékpapírlistájára a Budapesti Értéktőzsde (BÉT...","id":"20181019_Etterem_ment_tozsedre_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037d352c-4042-4449-ad76-a95be5276777","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Etterem_ment_tozsedre_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 09:22","title":"Étterem ment tőzsdére Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bfc001-0131-434f-99f7-c82f180eefea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1994-ben a kvantumszámítógépre megalkotott Shor-algoritmusról eddig csak sejteni lehetett, hogy sokkal gyorsabban végzi feladatát, mint egy hagyományos számítógép. Most viszont bebizonyítani is sikerült.","shortLead":"Az 1994-ben a kvantumszámítógépre megalkotott Shor-algoritmusról eddig csak sejteni lehetett, hogy sokkal gyorsabban...","id":"20181019_ibm_kvantumszamitogep_shor_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82bfc001-0131-434f-99f7-c82f180eefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e0b1a3-6a29-4dd9-885d-e164db6605d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_ibm_kvantumszamitogep_shor_algoritmus","timestamp":"2018. október. 19. 12:03","title":"24 év után végre sikerült: az IBM bebizonyította, hogy mire képes a kvantumszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40824900-b301-43bc-959a-96bca164b321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerti kamera rögzítette Amerikában, ahogy egy medve kinyitja az autót, beszáll az autóba, majd kis körülnézés után kiszáll, kinyitja a többi ajtót is, majd távozik.\r

\r

","shortLead":"A kerti kamera rögzítette Amerikában, ahogy egy medve kinyitja az autót, beszáll az autóba, majd kis körülnézés után...","id":"20181018_Kinyitotta_az_ajtot_es_beszallt_a_medve_az_udvaron_allo_autoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40824900-b301-43bc-959a-96bca164b321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579413bd-c9ee-4280-8852-35a3ec58b19e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Kinyitotta_az_ajtot_es_beszallt_a_medve_az_udvaron_allo_autoba","timestamp":"2018. október. 18. 13:55","title":"Kinyitotta az ajtót a medve, és beszállt az udvaron álló autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","shortLead":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","id":"20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53506b20-7abc-4ca0-ab41-6795c094f8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","timestamp":"2018. október. 18. 11:03","title":"\"Hiányozni fogsz\" – így búcsúzott a Microsoft elhunyt társalapítójától Bill Gates, Tim Cook és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c61a4b-6c3b-482e-acb3-61fcb1a82935","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hollandok elvileg már a hetvenes évek óta így nyitják a kocsiajtót.","shortLead":"A hollandok elvileg már a hetvenes évek óta így nyitják a kocsiajtót.","id":"20181018_holland_ajtonyitas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c61a4b-6c3b-482e-acb3-61fcb1a82935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0a6d0-f342-460a-a531-642139a970f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_holland_ajtonyitas_video","timestamp":"2018. október. 19. 04:05","title":"Van, ahol már szinte kötelező a holland ajtónyitás. Tudja mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]