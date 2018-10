Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai nyomoztak, kiderült, hogy felszámolás indult a komplexumot működtető cégek ellen. A cég a kötelező béremelésekkel indokolta az „áremeléseket”. Áll a bál.","shortLead":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai...","id":"20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667e2c7b-291e-4581-a6f4-eea8ab341391","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","timestamp":"2018. október. 19. 08:02","title":"Fellázadtak az idősotthon lakói, mert duplájára emelték a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c01ed2-ba19-407d-baef-6932909092c6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Ungar_Peter_kihagyja_az_LMP_tisztujito_kongresszusat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3c01ed2-ba19-407d-baef-6932909092c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fa7e61-2ddd-4f72-af97-2db13c0d2c91","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ungar_Peter_kihagyja_az_LMP_tisztujito_kongresszusat","timestamp":"2018. október. 19. 13:17","title":"Ungár Péter kihagyja az LMP tisztújító kongresszusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e3e9e5-6e36-4ef2-8ef3-7c69f2aed807","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Amikor Thomas Watson Jr. egykori IBM igazgató 1973-ban kijelentette, hogy good design = good business, még nem sokan értették, miről beszél. Mára egy általánosan elfogadott vélemény, hogy a designra költeni hosszú távon sokszorosan megtérülő befektetés. De mit jelent ez az egyes iparágak esetében, és hogy képes a design ennyire univerzális pozitív hatást kifejteni, ha a márkák sikeréről van szó? ","shortLead":"Amikor Thomas Watson Jr. egykori IBM igazgató 1973-ban kijelentette, hogy good design = good business, még nem sokan...","id":"dekoratio_20181001_GOOD_DESIGN__GOOD_BUSINESS__na_de_miert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8e3e9e5-6e36-4ef2-8ef3-7c69f2aed807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef58544-4cb2-4a33-a15d-43d8bc4047be","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20181001_GOOD_DESIGN__GOOD_BUSINESS__na_de_miert_is","timestamp":"2018. október. 18. 11:31","title":"GOOD DESIGN = GOOD BUSINESS – na de miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A filantróp üzletember a zöld technológiák európai elterjedését segítő startupot hozott létre.","shortLead":"A filantróp üzletember a zöld technológiák európai elterjedését segítő startupot hozott létre.","id":"20181019_100_millio_eurot_ad_Bill_Gates_Europanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55208324-4ab7-4b96-9c67-a84af03e8cf3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_100_millio_eurot_ad_Bill_Gates_Europanak","timestamp":"2018. október. 19. 09:50","title":"100 millió eurót ad Bill Gates Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását – igaz, erre igen sokat kell várni.","shortLead":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását...","id":"20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86e39a0-d385-4ddb-9d41-125b3f3ee4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","timestamp":"2018. október. 19. 08:03","title":"20 éves megoldást dob ki a Microsoft a böngészőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","shortLead":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","id":"20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53506b20-7abc-4ca0-ab41-6795c094f8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","timestamp":"2018. október. 18. 11:03","title":"\"Hiányozni fogsz\" – így búcsúzott a Microsoft elhunyt társalapítójától Bill Gates, Tim Cook és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi vezetője szerint a NAT is időben kész lesz.","shortLead":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi...","id":"20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db2e2e-7444-4c50-93a1-1812e7358e28","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","timestamp":"2018. október. 19. 07:41","title":"Kásler kirakná a magánpraxisokat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff7c42a-1343-4e8e-9a22-eca519ba262a","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Egy héttel a lakástakarékokra vonatkozó törvénymódosítási javaslat benyújtása előtt jelentette be a Nemzeti Otthonteremtési Közösség (nok) új termékét, így évi négy helyett már tíz alkalommal fognak sorsolni. Kérdés, mit vásárolnak a nyertesek, ha nem lesz elég új építésű lakás. Török Béla, a Central NOK Zrt. vezérigazgatója, valamint három ügyfél – köztük két szerencsés nyertes – válaszolt lapunk kérdéseire.","shortLead":"Egy héttel a lakástakarékokra vonatkozó törvénymódosítási javaslat benyújtása előtt jelentette be a Nemzeti...","id":"20181018_Megszolalt_a_lakaslottovezer_Minket_nem_erintenek_a_torvenyi_valtozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff7c42a-1343-4e8e-9a22-eca519ba262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156c7490-d403-4973-98f9-0ff15a131938","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Megszolalt_a_lakaslottovezer_Minket_nem_erintenek_a_torvenyi_valtozasok","timestamp":"2018. október. 18. 14:50","title":"Megszólalt a lakáslottó vezére: \"Minket nem érintenek a törvényi változások\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]