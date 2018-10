Surface-gyilkosként is emlegették még 2017-ben a Windows 10-es rendszert futtató Samsung Galaxy Bookot, és most itt a 2018-as változat, a Samsung Galaxy Book 2. A „mindig online” (always connected) kettő az egyben gépnek 12”-es. FHD+ (2160 x 1440) felbontású, 3:2 képarányú Super AMOLED kijelzője van, és billentyűzetet, illetve S Pent is ad hozzá a gyártó.

© Samsung

A gépet Qualcomm Snapdragon 850 lapkakészlet hajtja (négy 2,96 GHz-es és négy 1,7 GHz-es Kryo 385 mag), ez a chipset 30 százalékkal jobb teljesítményt nyújt, mint a PC-kbe is bekerülő Snapdragon 835. Energiatakarékos is, így az akkus üzemidő miatt sem kell szégyenkezni: a Samsung 20 órányi folyamatos munkát ígér egy feltöltéssel. Gyorstöltési lehetőség is van, hogy minél több időt takaríthasson meg a felhasználó. A lapkakészletre X20 LTE modem is került, akár 1,2 Gpbs-os letöltési és 150 Mbps-os feltöltési sebességről gondoskodva.

© Samsung

A RAM 4 GB-nyi, a belső (bővíthető) tárhely 128 GB. A szelfikamera 5 MP-es, a hátoldali képkészítő 8 MP-es. Van rajta 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó, microSD kártyahely és két C típusú USB port is. A készüléken Windows 10 fut S módban. November 2-tól fogják árulni 1000 dollárért (ez körülbelül 283 ezer forintnak felel meg), és hiába konkurencia, a gép a Microsoft online boltjába is bekerül.

