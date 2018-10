Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e42cb45-55cc-4b37-a4c5-db8d7fe58a15","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"201838__hiszteria_orgazmus_vibrator__slampos_tudomany__arulkodo_labjegyzetek__nem_kielegito_megoldasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e42cb45-55cc-4b37-a4c5-db8d7fe58a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78ce499-86f9-493c-8619-eaf4fb72b46d","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__hiszteria_orgazmus_vibrator__slampos_tudomany__arulkodo_labjegyzetek__nem_kielegito_megoldasok","timestamp":"2018. október. 20. 19:30","title":"Tudós állította, de hazugság, amit a női hisztériáról és a vibrátorról eddig mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körgyűrű tervezése során több új nyomvonalat is meg kell vizsgálni a NIF szerint. Az engedélyek legkorábban 2019 végén lehetnek meg.","shortLead":"A körgyűrű tervezése során több új nyomvonalat is meg kell vizsgálni a NIF szerint. Az engedélyek legkorábban 2019...","id":"20181020_m0_autout_bovites_meg_mindig_nincs_kijelolt_nyomvonal_pesthidegkut_solymari_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1212c6ec-67b4-4094-b86a-fdf301e5da6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_m0_autout_bovites_meg_mindig_nincs_kijelolt_nyomvonal_pesthidegkut_solymari_polgarmester","timestamp":"2018. október. 20. 08:21","title":"M0 bővítés: még mindig nincs kijelölt nyomvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","shortLead":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","id":"20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f77784-8520-42cc-bfc6-59a588950112","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","timestamp":"2018. október. 19. 17:49","title":"Kancsal lehetett Leonardo da Vinci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja meg a pénzügyi alapot - mondta a Magyar Időknek Tállai András.","shortLead":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja...","id":"20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b7b570-f267-4696-ae64-face27587b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","timestamp":"2018. október. 20. 09:17","title":"November közepén viszi ki a postás a nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vettel csak az ötödik helyről indulhat az Egyesült Államok nagydíján.","shortLead":"Vettel csak az ötödik helyről indulhat az Egyesült Államok nagydíján.","id":"20181021_Hamiltone_a_pole_pozicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d4a69-37ae-43dc-9446-ce01a2fedd4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Hamiltone_a_pole_pozicio","timestamp":"2018. október. 21. 08:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) által közösen indított szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek.","shortLead":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz...","id":"20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2649689-f999-4c5e-af95-c20e5ca46363","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","timestamp":"2018. október. 21. 07:13","title":"Szombat hajnalban elindultunk a Merkúrhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az örökös csak a megörökölt vagyonnal felel az örökhagyó tartozásaiért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke szombat reggel az M1 aktuális csatornán.","shortLead":"Az örökös csak a megörökölt vagyonnal felel az örökhagyó tartozásaiért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői...","id":"20181020_Erdemes_tudni_nem_orokolhetunk_annal_nagyobb_adossagot_mint_a_hagyatek_erteke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538248a7-fbef-4c19-b210-048cb406bdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Erdemes_tudni_nem_orokolhetunk_annal_nagyobb_adossagot_mint_a_hagyatek_erteke","timestamp":"2018. október. 20. 11:46","title":"Érdemes tudni: nem örökölhetünk annál nagyobb adósságot, mint a hagyaték értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"","category":"itthon","description":"A balliberális kulturális diktatúra újabb üvöltő bizonyítéka: sajtószabadság díjat kapott Szakács Árpád.","shortLead":"A balliberális kulturális diktatúra újabb üvöltő bizonyítéka: sajtószabadság díjat kapott Szakács Árpád.","id":"20181020_Sajtoszabadsag_dijat_kapott_a_kulturharcos_Szakacs_56os_elismerest_Gajdics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b7b144-9004-4061-af73-d31376b47032","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Sajtoszabadsag_dijat_kapott_a_kulturharcos_Szakacs_56os_elismerest_Gajdics","timestamp":"2018. október. 20. 08:23","title":"Sajtószabadság díjat kapott a kultúrharcos Szakács, 56-os elismerést Gajdics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]