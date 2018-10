Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de a jövőben újra indulnak.","shortLead":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de...","id":"20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652c363b-5181-4abf-9ef1-e5be79e015b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 10:50","title":"Csak részben menekülnek meg a veszteséges kereskedelmi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját, a csizmahajítást.","shortLead":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját...","id":"20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042f96c7-4951-492c-8d98-7fcebd33192a","keywords":null,"link":"/elet/20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","timestamp":"2018. október. 30. 15:12","title":"Meghan Markle és férje kipróbálta a világ (valószínűleg) legviccesebb sportját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford Mustang sportkocsi.","shortLead":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford...","id":"20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111ae248-6727-4ba0-ac1e-0ecfcd00ec6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","timestamp":"2018. október. 31. 13:21","title":"VelociRaptor: 750+ lóerős dinoszaurusz pickup az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","shortLead":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","id":"20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2af20-8b15-4229-b6b7-2817d14194fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 17:56","title":"Simonka: Jelentkeztem a hatóságoknál, készen állok megvédeni az igazamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660067-1bb1-4f2b-ba9b-989504a97544","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mi zajlik a rendkívül sikeres emberek elméjében? Ha a kihívásokkal szembenézve szeretnénk összeszedettek és kitartók maradni, próbáljuk alkalmazni az alábbi, hasznos és pozitív gondolkodásmódokat!","shortLead":"Mi zajlik a rendkívül sikeres emberek elméjében? Ha a kihívásokkal szembenézve szeretnénk összeszedettek és kitartók...","id":"20181031_Milyen_a_gyoztes_gondolkodas_Ime_10_motivalo_hiedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9660067-1bb1-4f2b-ba9b-989504a97544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec21dd-3a96-498e-8f64-b418b6f821f0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181031_Milyen_a_gyoztes_gondolkodas_Ime_10_motivalo_hiedelem","timestamp":"2018. október. 31. 13:15","title":"Milyen a győztes gondolkodás? Íme 10 motiváló hiedelem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most kiadott közleményükben megfogalmaztak.","shortLead":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most...","id":"20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009b5c7e-23cb-4594-9996-6b07d5ce9725","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","timestamp":"2018. október. 30. 12:53","title":"Kormány: A vasárnapi boltzár ügye le van zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban állították bíróság elé a férfit, aki egy kórházban alvó betegtársát fosztotta ki.","shortLead":"Gyorsított eljárásban állították bíróság elé a férfit, aki egy kórházban alvó betegtársát fosztotta ki.","id":"20181030_itelet_felfuggesztett_korhazi_tolvaj_mobiltelefon_kifosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d76d0a-b8b1-48de-b585-cd9fbbac8762","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_itelet_felfuggesztett_korhazi_tolvaj_mobiltelefon_kifosztas","timestamp":"2018. október. 30. 16:38","title":"Három héten belül elítélték a kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, amely szerinte a CEU működését biztosító szerződés.","shortLead":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, amely szerinte a CEU működését...","id":"20181031_Kiszivargott_itt_a_CEUszerzodes_amit_Orban_nem_akar_alairni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c79ddf2-3529-460c-805c-f68f9e0741ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Kiszivargott_itt_a_CEUszerzodes_amit_Orban_nem_akar_alairni","timestamp":"2018. október. 31. 13:57","title":"Szabó Szabolcs: Itt a CEU-szerződés, amit Orbán nem akar aláírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]