[{"available":true,"c_guid":"6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia távozására az Európai Unióból – legalábbis ezt állítja Sir John Major. A volt konzervatív brit miniszterelnök szerint \"emiatt sziklaszilárd megalapozottsága\" lenne egy újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról.","shortLead":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia...","id":"20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd55ec-0f71-4486-8597-e3b2f1573cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","timestamp":"2018. október. 30. 16:57","title":"Újabb népszavazást szeretne a Brexitről a volt brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05a5dee-b590-4394-b14f-d0836ae5017a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss jelentése a gazdagok világáról.","shortLead":"Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss...","id":"20181030_Lehet_hoborogni_de_igaz_A_szegeny_szegeny_marad_a_gazdag_tovabb_gazdagodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e05a5dee-b590-4394-b14f-d0836ae5017a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0169f8b5-98ee-44c0-bac7-6f4fed72182c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Lehet_hoborogni_de_igaz_A_szegeny_szegeny_marad_a_gazdag_tovabb_gazdagodik","timestamp":"2018. október. 30. 11:13","title":"Lehet hőbörögni, de igaz: A szegény szegény marad, a gazdag tovább gazdagodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","shortLead":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","id":"20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d289aa5-02f0-4c61-a481-e5756952f136","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. október. 30. 17:18","title":"Újabb szökött foglyot keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa58ac0-aa4b-4d36-bf4c-f47eec6b89ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy bolgár, egy szerb és egy magyar férfi ellen.

","shortLead":"Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a rendőrség...","id":"20181031_drog_kabitoszer_drogfogas_rendorseg_kabitoszer_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa58ac0-aa4b-4d36-bf4c-f47eec6b89ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb15fab4-bca4-47c3-8b4f-7d74fb9bf941","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_drog_kabitoszer_drogfogas_rendorseg_kabitoszer_kereskedelem","timestamp":"2018. október. 31. 06:25","title":"Budapesti kávézóban csaptak le az 50 millió forintnyi drogra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség.","shortLead":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai...","id":"20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb03ff3-672b-406a-8e22-83fbc6c96215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","timestamp":"2018. október. 29. 12:10","title":"Ötszázezer európai hal meg évente, annyira rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üggyel kapcsolatban 20 embert kapcsoltak le az egész országra kiterjedő razzia során. ","shortLead":"Az üggyel kapcsolatban 20 embert kapcsoltak le az egész országra kiterjedő razzia során. ","id":"20181030_5000_euroert_adtak_az_allampolgarsagot_allami_tisztviselok_Bulgariaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518526aa-266f-4ccc-827e-7bd6a37a2ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_5000_euroert_adtak_az_allampolgarsagot_allami_tisztviselok_Bulgariaban","timestamp":"2018. október. 30. 20:01","title":"5000 euróért adták az állampolgárságot állami tisztviselők Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá az AFP hírügynökség. Korábban öt évet kapott egy másik korrupciós ügyben. A mostani eset arról szólt, hogy az exminiszterelnök lenyúlta egy jótékonysági alap pénzét. 31,5 millió takaról volt szó ez 329 ezer eurót jelent. ","shortLead":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá...","id":"20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cce1f7-f402-440b-b5f7-1b676e149f3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","timestamp":"2018. október. 29. 12:01","title":"Az árvák pénzét is lenyúlta? Hét év börtönt kapott korrupcióért a bangladesi ex-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57eb6bf-cc5a-4e9d-8793-17589983f2df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Letértek a kijelölt útvonalról, és olyan sziklás helyre jutottak, ahonnan már semerre sem tudtak továbbmenni.","shortLead":"Letértek a kijelölt útvonalról, és olyan sziklás helyre jutottak, ahonnan már semerre sem tudtak továbbmenni.","id":"20181030_Magyar_turistak_rekedtek_a_Fogarasihavasokban_nyolc_oras_mentoakcioval_hoztak_le_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57eb6bf-cc5a-4e9d-8793-17589983f2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbffc9f-8219-4d01-8726-bbe3b3a2c6fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Magyar_turistak_rekedtek_a_Fogarasihavasokban_nyolc_oras_mentoakcioval_hoztak_le_oket","timestamp":"2018. október. 30. 09:39","title":"Magyar turisták rekedtek a Fogarasi-havasokban, nyolcórás mentőakcióval hozták le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]