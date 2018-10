Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett akció hátterében a teheráni titkosszolgálat áll. ","shortLead":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett...","id":"20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3b6bed-1ed9-4a04-a3cb-b6d133f70096","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","timestamp":"2018. október. 02. 18:35","title":"Franciaország szerint Irán szervezett egy ellenzékiek elleni merényletet Párizs mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","shortLead":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","id":"20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ec06b1-05a5-40ab-bbc1-11174c9146df","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","timestamp":"2018. október. 02. 08:03","title":"Kijöttek a Sargentini-hirdetések a Fidesz-lapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","shortLead":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","id":"20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25a83b-554f-4893-94b6-8cedacdfa7e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","timestamp":"2018. október. 03. 12:17","title":"Visszatérhet egy nagy kedvenc a Trónok harca utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart elérni a csapatával.","shortLead":"Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart...","id":"20181001_Vranjes_A_Veszpremmel_kotott_hazassag_nem_ugy_mukodott_ahogy_akartuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8950fd7e-791b-4051-b7b1-40db370864c0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Vranjes_A_Veszpremmel_kotott_hazassag_nem_ugy_mukodott_ahogy_akartuk","timestamp":"2018. október. 01. 21:23","title":"Vranjes: A Veszprémmel kötött házasság nem úgy működött, ahogy akartuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","shortLead":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","id":"20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd52e0-7f58-4c49-be8c-27d2222a3892","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. október. 03. 11:24","title":"Veszteséget hozott a Tescónak a vasárnapi boltzár Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó alig pár órával az új generációs 3-as modell leleplezése után megmutatta a sorozat agresszív megjelenésű változatát is.","shortLead":"A bajor gyártó alig pár órával az új generációs 3-as modell leleplezése után megmutatta a sorozat agresszív megjelenésű...","id":"20181003_nem_tartott_sokaig_maris_itt_az_uj_3as_bmw_sportos_mcsomagja_m_performance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c443e-d2c0-4d5d-a2d4-035d62c6bec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_nem_tartott_sokaig_maris_itt_az_uj_3as_bmw_sportos_mcsomagja_m_performance","timestamp":"2018. október. 03. 08:21","title":"Nem tartott sokáig: máris itt az új 3-as BMW sportos M-csomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e432a1ce-d298-4c34-86dd-e1af57ed5641","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kijött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzásellenes jelentése. ","shortLead":"Kijött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzásellenes jelentése. ","id":"20181001_Kevesebb_dohanyt_sziv_az_ember_de_kozben_jarvanyszeruen_terjed_az_elektromos_cigi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e432a1ce-d298-4c34-86dd-e1af57ed5641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423c799a-060a-46a5-9677-dde8aebce694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Kevesebb_dohanyt_sziv_az_ember_de_kozben_jarvanyszeruen_terjed_az_elektromos_cigi","timestamp":"2018. október. 01. 22:01","title":"Kevesebb dohányt szív az ember, de közben járványszerűen terjed az elektromos cigi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]