[{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiejtette a román labdarúgókupa negyeddöntőjében a Dinamo Bucuresti csapatát csütörtök este a harmadosztályban játszó AFK Csíkszereda.","shortLead":"Kiejtette a román labdarúgókupa negyeddöntőjében a Dinamo Bucuresti csapatát csütörtök este a harmadosztályban játszó...","id":"20181101_Szekely_gyozelem_a_tobbszoros_roman_bajnok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d3233b-afa1-4d1a-8163-3e30dd0e37f9","keywords":null,"link":"/sport/20181101_Szekely_gyozelem_a_tobbszoros_roman_bajnok_ellen","timestamp":"2018. november. 01. 22:33","title":"Székely győzelem a többszörös román bajnok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford Mustang sportkocsi.","shortLead":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford...","id":"20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111ae248-6727-4ba0-ac1e-0ecfcd00ec6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","timestamp":"2018. október. 31. 13:21","title":"VelociRaptor: 750+ lóerős dinoszaurusz pickup az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább szigorítanák a fegyvertartás szabályait. A Pew Research Centre nevű közvélemény-kutató cég felmérése szerint a tömeggyilkosságok után rendre megugrik a korlátozáspártiak aránya, valószínűleg így lesz a pittsburghi zsinagóga-támadás után is. Még akkor is, ha a fegyvergyártók nagyon figyelnek a fiatalokra.","shortLead":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább...","id":"20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca8a609-e868-4dee-a284-4220a508929f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","timestamp":"2018. november. 01. 14:00","title":"A fiatal amerikaiaknak kezd elegük lenni a fegyverekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aeabd3-0833-45af-a177-8a433504cf76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"James \"Whitey\" Bulger fénykorában az FBI informátora volt.","shortLead":"James \"Whitey\" Bulger fénykorában az FBI informátora volt.","id":"20181101_Brutalisan_gyilkoltak_meg_a_bortonben_a_hirhedt_bostoni_maffiafonokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81aeabd3-0833-45af-a177-8a433504cf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a8390-cd0d-48f0-ac20-27b94bb699da","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Brutalisan_gyilkoltak_meg_a_bortonben_a_hirhedt_bostoni_maffiafonokot","timestamp":"2018. november. 01. 11:16","title":"Brutálisan gyilkolták meg a börtönben a hírhedt bostoni maffiafőnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1185c750-f71b-4575-bc88-29438f8de995","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hetekkel az után, hogy elbukott a népszavazás a férfi-nő házasság alkotmányba foglalásáról, az élettársi kapcsolat bejegyzését lehetővé tévő törvényjavaslatot adtak be.","shortLead":"Hetekkel az után, hogy elbukott a népszavazás a férfi-nő házasság alkotmányba foglalásáról, az élettársi kapcsolat...","id":"20181101_Bevezetnek_Romaniaban_a_bejegyzett_elettarsi_kapcsolatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1185c750-f71b-4575-bc88-29438f8de995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb16d6a3-1239-44bd-94fb-9ffbe6612a80","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Bevezetnek_Romaniaban_a_bejegyzett_elettarsi_kapcsolatot","timestamp":"2018. november. 01. 14:11","title":"Bevezetnék Romániában a bejegyzett élettársi kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272336d7-d0e3-4618-8f68-3e6e48cbb82b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Van, aki gyertyát gyújt a temetőben, más az otthoni csöndben idéz fel arcokat, történeteket, ismét mások a halottakat nem gyászolják, hanem ünneplik – így vagy úgy, de a világ jelentős része a következő két napban azokra emlékszik, akik elmentek. Összeállításunk azt igyekszik megmutatni az elmúlt évek képeivel, mire készül most több milliárd ember. ","shortLead":"Van, aki gyertyát gyújt a temetőben, más az otthoni csöndben idéz fel arcokat, történeteket, ismét mások a halottakat...","id":"20181101_Mindenszentek_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272336d7-d0e3-4618-8f68-3e6e48cbb82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d14434-8b57-4935-9688-852f1dc58de8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181101_Mindenszentek_nagyitas","timestamp":"2018. november. 01. 07:00","title":"Gyásszal vagy ünneppel, de elvesztett szeretteire emlékszik a világ – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b041e5aa-63c9-496c-89c2-35a71a4b5a78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó bulinak tűnik, pedig tragikus következményei lehetnek, ha valaki a villamos ütközőjén utazik.","shortLead":"Jó bulinak tűnik, pedig tragikus következményei lehetnek, ha valaki a villamos ütközőjén utazik.","id":"20181101_Veszelyes_jatekot_uztek_a_lanyok_akik_a_villamoson_tujaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b041e5aa-63c9-496c-89c2-35a71a4b5a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0b6a3d-341a-4a47-bf52-779e746ba2e4","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Veszelyes_jatekot_uztek_a_lanyok_akik_a_villamoson_tujaztak","timestamp":"2018. november. 01. 21:20","title":"Veszélyes játékot űztek a lányok, akik a villamoson tujáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha az ország kiengedi kezéből saját sorsának irányítását, arra az egész nemzet rámehet.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha...","id":"20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617863d-8089-4893-84ab-4eeb2b63470a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","timestamp":"2018. október. 31. 19:14","title":"Orbán beszéde Tisza Istvánról: rossz európai döntések sorozata sodort minket a világháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]