[{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb ugrásokat ezúttal is néhány kormánykedvenc állami és magáncég produkálta, de nélkülük is figyelemre méltó növekedést értek el tavaly a legnagyobb árbevételű cégek.","shortLead":"A legnagyobb ugrásokat ezúttal is néhány kormánykedvenc állami és magáncég produkálta, de nélkülük is figyelemre méltó...","id":"20181107_HVG_TOP_500_ahol_499en_nezik_a_Mol_olajos_hatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0271b350-4468-41cc-a4a0-472143635561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_HVG_TOP_500_ahol_499en_nezik_a_Mol_olajos_hatat","timestamp":"2018. november. 07. 15:16","title":"HVG TOP 500: ahol 499-en nézik a Mol olajos hátát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d3a922-6ab5-482b-972f-1401b7ac39c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökre szánt Opera legújabb verziója letiltja a sütik használatára feldobott párbeszédablakokat, így a felhasználók zavartalanul böngészhetnek a weboldalakon. Igaz, ez némi veszéllyel is együtt jár.","shortLead":"Az androidos eszközökre szánt Opera legújabb verziója letiltja a sütik használatára feldobott párbeszédablakokat...","id":"20181106_android_opera_bongeszo_sutik_blokkolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d3a922-6ab5-482b-972f-1401b7ac39c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0c0171-6977-4afd-bbdc-c2abe9c8d3e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_android_opera_bongeszo_sutik_blokkolasa","timestamp":"2018. november. 06. 13:33","title":"Androidos? Frissítsen rá az Opera böngészőre, sokkal nyugodtabban fog tudni netezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9917759b-d037-4963-b924-b603d59f92a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a magyar jövedelem a fele a nyugat-európai átlagnak, aligha fog leállni a kivándorlás – írja a Tárki Társadalmi Riportban megjelent tanulmányában Hárs Ágnes.","shortLead":"Amíg a magyar jövedelem a fele a nyugat-európai átlagnak, aligha fog leállni a kivándorlás – írja a Tárki Társadalmi...","id":"20181107_Erre_se_lehetunk_buszkek_szomoru_magyar_rekord_az_elvandorlasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9917759b-d037-4963-b924-b603d59f92a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dab958-1c16-491c-9472-54341c5be7a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Erre_se_lehetunk_buszkek_szomoru_magyar_rekord_az_elvandorlasban","timestamp":"2018. november. 07. 05:45","title":"Erre se lehetünk büszkék: szomorú magyar rekord az elvándorlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki, hogy a Jobbikkal is együttműködjenek.","shortLead":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki...","id":"20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761caba-64b8-4803-ba46-f5e058f6a5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. november. 07. 15:39","title":"Gyurcsány és a DK vidéken összeborulhat a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5048cb5e-6714-440f-9a9c-8778105557c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barca védője akkorát fejelt a busz visszapillantójába, mint anno Zidane Materazzi mellkasába.","shortLead":"A Barca védője akkorát fejelt a busz visszapillantójába, mint anno Zidane Materazzi mellkasába.","id":"20181106_Lefejelte_Pique_a_buszt_annyira_belemerult_papirjaiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5048cb5e-6714-440f-9a9c-8778105557c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737f2ac2-ddee-4461-a8c6-90254887d4e8","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Lefejelte_Pique_a_buszt_annyira_belemerult_papirjaiba","timestamp":"2018. november. 06. 12:03","title":"Lefejelte Piqué a buszt, annyira belemerült papírjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b9838e-a340-4687-a5b9-1e3ae1135f0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente mintegy 33 ezer ember hal meg Európában olyan fertőzésekben, amelyeket a több antibiotikumnak ellenálló úgynevezett szuperbaktériumok okoznak.","shortLead":"Évente mintegy 33 ezer ember hal meg Európában olyan fertőzésekben, amelyeket a több antibiotikumnak ellenálló...","id":"20181107_szuperbakterium_fertozes_europai_halalesetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b9838e-a340-4687-a5b9-1e3ae1135f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c7848-5261-4be3-900c-05a856e3892d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_szuperbakterium_fertozes_europai_halalesetek_szama","timestamp":"2018. november. 07. 18:03","title":"Ismeri a szuperbaktériumokat? 33 000 ember hal meg minden évben csak Európában a fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A magyar túraautó-versenyző nevével fémjelzett Hyundaiból nem készül túl sok darab, így nem árt sietni a megrendeléssel.","shortLead":"A magyar túraautó-versenyző nevével fémjelzett Hyundaiból nem készül túl sok darab, így nem árt sietni a megrendeléssel.","id":"20181107_itt_a_limitalt_szerias_michelisz_morbi_sportauto_amit_kis_szerencsevel_barki_megvehet_hyundai_i30n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e33d708-3ce4-41b7-b56a-16b231ffd409","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_itt_a_limitalt_szerias_michelisz_morbi_sportauto_amit_kis_szerencsevel_barki_megvehet_hyundai_i30n","timestamp":"2018. november. 07. 12:53","title":"Itt a limitált szériás Michelisz Norbi sportautó, amit kis szerencsével bárki megvehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A nemzeti ünnepekhez méltatlan a kormány szerint, hogy a pártok és más szervezetek egymás elől próbálják lefoglalni a legfontosabb megemlékezési helyszíneket, ezért egy törvénnyel egyszerűen megtiltaná ezt. Erről szól Semjén Zsolt kedd este benyújtott törvényjavaslata.","shortLead":"A nemzeti ünnepekhez méltatlan a kormány szerint, hogy a pártok és más szervezetek egymás elől próbálják lefoglalni...","id":"20181106_fontos_helyeken_csak_az_allam_unnepelhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3fb1f7-12a8-4be3-930a-f819851e65c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_fontos_helyeken_csak_az_allam_unnepelhet","timestamp":"2018. november. 06. 22:07","title":"Fontos helyeken csak az állam ünnepelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]