Hivatalosan is bemondta a Huawei, mikortól válik elérhetővé az Android operációs rendszer és a gyártó EMUI felhasználói felületének új verziója több mobilon. A dátum november 10-e.

A frissítés első körben a cég kilenc telefonjára, a márciusban bemutatkozott P20 és P20 Pro készülékre, a Mate 10, Mate 10 Pro, a Mate 10 és Mate RS Porsche Design mobilokra, továbbá három Honor-modellre, a májusban érkezett Honor 10, View 10, valamint Play eszközökre lesz tölthető. A Mate 20 és Mate 20 Pro már az új felületet használja.

A 9.0-ás EMUI-ról a szeptemberi IFA szakkiállításon közölt részleteket a Huawei, akkor elhangzott: a felület nemcsak egyszerűsödött, hanem gyorsabb is lett, mely az egyes appok megnyitására is hatással van. A rendszer emellett az új Android fontosabb fejlesztéseit, így például a gesztusvezérlést és az akkumulátorra vonatkozó újdonságokat is tartalmazza.

A rendelkezésre álló frissítésről idővel automatikusan is értesítést küld a telefon, de aki hamarabb szeretné elérni az újdonságokat, annak érdemes a Beállítások utolsó pontjában található rendszerbeállítások menübe lépve manuálisan is rákeresni a szoftverfrissítésekre.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.